Hernán Najenson, Ricardo Gil Lavedra y Alejandra García, referentes de Unidad en Defensa de la Abogacía, la lista ganadora de las elecciones de este martes para el Consejo de la Magistratura porteño y el Jurado de Enjuiciamiento

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La lista Unidad en Defensa de la Abogacía se impuso este martes en las elecciones de representantes de los abogados para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, con el 53,85% de los votos, y obtuvo dos de las tres bancas en disputa. El segundo lugar quedó para Gente de Derecho, con el 31,17%, mientras que La Libertad Avanza terminó tercera, con el 11,02%, y no consiguió representación en el organismo.

De acuerdo con los resultados de las 30 mesas escrutadas, Unidad, encabezada por Hernán Emilio Najenson, obtuvo 5.548 votos y logró el ingreso de sus dos primeros candidatos: Najenson y Alejandra García, actual presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). La tercera banca corresponderá a Andrea Gabriela Campos, primera candidata de Gente de Derecho, que reunió un total de 3.211 sufragios.

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Por su parte, Abogados por la Libertad, la lista vinculada a La Libertad Avanza y encabezada por Rolando Diego Carbone, consiguió 1.135 votos. En cuarto lugar quedó Los que Vemos el Colegio, liderada por Eduardo Awad, con 291 sufragios, equivalentes al 2,82%.

La elección se desarrolló entre las 8 y las 18 en la sede del CPACF, ubicada en avenida Corrientes 1441, y registró la participación de 10.303 votantes. Del total de sufragios emitidos, 82 fueron en blanco, 35 nulos y uno recurrido. Los tres candidatos electos asumirán el 23 de diciembre para integrar, durante los próximos cuatro años, el Consejo de la Magistratura porteño, compuesto por nueve miembros, entre ellos tres representantes de la abogacía.

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Andrea Campos, consejera electa por Gente de Derecho, la lista que obtuvo 3.211 votos (31,17%) en las elecciones del Consejo de la Magistratura porteño

Tras conocerse los resultados, Ricardo Gil Lavedra, expresidente del Colegio Público y primer candidato de Unidad para el Jurado de Enjuiciamiento, destacó el desempeño de la agrupación. “La Lista de Unidad en Defensa de la Abogacía ha hecho una vez más una gran elección”, afirmó, y señaló que el resultado plantea el desafío de “tratar de elegir a los mejores jueces y de defender, como hemos hecho siempre, a la abogacía, y mejorar el servicio de justicia”.

Alejandra García, por su parte, agradeció la participación de los matriculados y vinculó el triunfo con el resultado que su espacio obtuvo en las elecciones nacionales de abogados del 20 de octubre. También destacó la defensa de los honorarios profesionales y señaló que uno de los próximos desafíos será la organización de la nueva Justicia del Trabajo de la Ciudad, con participación de quienes ejercen la profesión.

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Los espacios que compitieron por las bancas

La lista ganadora reúne a sectores de la abogacía vinculados con el radicalismo y el PRO, con respaldos de dirigentes como Daniel Angelici y Gil Lavedra. La nómina incluyó también a Juan Alfonsín, secretario general de la Universidad de Buenos Aires, como tercer candidato titular.

Gente de Derecho responde al espacio conducido por Jorge Rizzo, expresidente del CPACF y consejero porteño saliente, con el respaldo político del dirigente peronista Juan Manuel Olmos. Su nómina estuvo encabezada por Campos, acompañada por Leandro Macía y Argentina Figueroa.

Las listas Unidad en Defensa de la Abogacía, Gente de Derecho, Abogados por la Libertad y Los que Vemos el Colegio compitieron en las elecciones del Consejo de la Magistratura porteño, en las que se registraron un total de 10.303 votos

Abogados por la Libertad representó a La Libertad Avanza, que participó por primera vez con una lista propia para el Consejo porteño. Su armado fue impulsado por la legisladora Pilar Ramírez, referente de Karina Milei en la Ciudad, y llevó como primer candidato al abogado penalista Diego Carbone, exfuncionario del Ministerio de Justicia durante la gestión de Germán Garavano.

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Finalmente, Los que Vemos el Colegio presentó una nómina encabezada por Eduardo Awad, expresidente del CPACF y antiguo integrante de Gente de Derecho, espacio del que se distanció.

La elección se produjo menos de un mes después de los comicios para renovar los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en los que también se impuso Unidad, que consiguió dos de las cuatro bancas en disputa.

Los resultados del Jurado de Enjuiciamiento

En paralelo, los abogados eligieron a los ocho representantes que conformarán la nómina del Jurado de Enjuiciamiento porteño, de la cual se sortean tres profesionales para integrar el organismo encargado de intervenir en los procesos de remoción de magistrados.

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En esta categoría, Unidad obtuvo 5.542 votos (53,79%) y cinco lugares, correspondientes a Gil Lavedra, Paula Oliveto, Manuel Izura, Jimena de la Torre y Ezequiel Cassagne.

Gente de Derecho quedó segunda, con 3.219 sufragios (31,24%), y consiguió dos lugares, que ocuparán Sebastián José Sáez y María Agustina Elías.

El último lugar correspondió a Abogados por la Libertad, que reunió 1.137 votos (11,04%) y logró el ingreso de Eduardo Raúl Gerome. La lista de Awad obtuvo 289 sufragios (2,81%) y quedó sin representantes en esta categoría.