Un juzgado civil y comercial de Mar del Plata condenó a un salón de eventos a pagar casi siete millones de pesos por las lesiones de un joven en un toro mecánico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un juzgado civil y comercial de Mar del Plata ordenó una indemnización de $6.940.400 para un joven que sufrió lesiones al utilizar un toro mecánico durante una fiesta en un salón de eventos. La decisión responsabilizó a la titular del establecimiento por el accidente ocurrido el 31 de agosto de 2019 y extendió los alcances de la condena a la aseguradora, dentro de los límites de la póliza contratada.

La demanda sostuvo que el reclamante había asistido esa noche a una celebración organizada en el local por una persona de su entorno social. El salón ofrecía, entre sus actividades recreativas, un toro mecánico instalado sobre una base rodeada por inflables, diseñado para que los participantes cayeran sobre una superficie que amortiguara el golpe al perder el equilibrio.

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Según el escrito inicial, cerca de las 23.30, el joven, de 18 años en ese momento, hizo fila para utilizar el juego y subió al aparato cuando llegó su turno. Afirmó que, después de que el toro comenzó a moverse, el empeine de su pie quedó atrapado en un engranaje de la estructura. La presentación atribuyó el episodio a una falla en el funcionamiento y a la falta de mantenimiento o de elementos de protección que impidieran el contacto con esa parte de la máquina.

El accidente ocurrió en agosto de 2019 cuando el pie del joven de 18 años quedó atrapado en un engranaje de la atracción. (Imagen de archivo)

El demandante señaló que logró liberar el pie tras pedir auxilio y que sufrió una importante pérdida de sangre. Luego fue trasladado a un centro médico privado de la ciudad, donde recibió curaciones y controles posteriores. En la demanda también describió consecuencias físicas, anímicas y estéticas, además de gastos médicos, traslados y daños en su vestimenta.

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El reclamo original fue presentado por $1.415.543,50, aunque dejó expresamente abierta la posibilidad de que la cifra variara según la prueba producida durante el expediente. Incluyó pedidos por incapacidad, tratamiento para cicatrices, daño moral, gastos de atención médica, movilidad, reposición de ropa y costos de la instancia de mediación previa al juicio.

La titular del salón y la compañía de seguros fueron declaradas en rebeldía durante el proceso, ya que no contestaron la demanda en el plazo correspondiente. Más adelante, la aseguradora se presentó y reconoció que existía una cobertura vigente para el local, aunque indicó que la póliza tenía una suma asegurada de $250.000 y una franquicia a cargo de la asegurada.

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El juez encuadró el reclamo bajo la ley de defensa del consumidor al considerar al invitado como usuario protegido del servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez encuadró el caso bajo las normas de defensa del consumidor. Consideró que, aunque el joven no hubiera contratado directamente el servicio del salón, quedó alcanzado por la protección legal porque utilizó una actividad ofrecida por el establecimiento como invitado a una fiesta. Esa condición le permitió reclamar por los daños sufridos durante la prestación recreativa.

La sentencia, del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 5 de Mar del Plata, explicó que quienes brindan servicios abiertos a consumidores tienen la obligación de ofrecer condiciones que no pongan en riesgo su salud o integridad física en situaciones normales de uso. Para el magistrado, una vez acreditado que una persona resultó lesionada dentro de ese vínculo, corresponde al proveedor demostrar que el daño tuvo una causa ajena a su responsabilidad.

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En este caso, el juzgado entendió que hubo elementos suficientes para tener por probado el accidente. Entre ellos, valoró la historia clínica elaborada el mismo día del hecho, en la que se consignó que el joven había sufrido una herida tras lesionarse con un toro mecánico. También tuvo en cuenta la denuncia de siniestro realizada por la dueña del salón ante su aseguradora.

El fallo fijó seis millones de pesos por daño moral debido a los dolores físicos, la recuperación y las secuelas estéticas del joven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa presentación ante la compañía se dejó asentado que un joven estaba sobre el toro, cayó sobre el inflable y quedó con un pie debajo del aparato, lo que le provocó una lesión que motivó su traslado a una clínica. Para el juez, ese documento, junto con la falta de respuesta inicial de las demandadas y los registros médicos, respaldó la versión central expuesta en la demanda.

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El fallo rechazó el pedido por incapacidad psicofísica permanente. La pericia médica concluyó que las lesiones habían requerido reposo, muletas y controles, pero no dejaron limitaciones funcionales en el movimiento del pie. La especialista estimó un porcentaje vinculado a las cicatrices, aunque el juzgado entendió que esa secuela no debía computarse como incapacidad porque no afectaba la capacidad física o laboral del demandante.

La resolución sí reconoció $650.000 para un tratamiento destinado a mejorar el aspecto de las cicatrices. La perita médica había indicado que la alternativa adecuada era un procedimiento con tecnología láser y calculó, a la fecha de su informe, un costo de entre $500.000 y $800.000. El juez tomó un valor intermedio para fijar ese rubro.

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El juzgado otorgó 650.000 pesos para costear un tratamiento con tecnología láser destinado a reducir las cicatrices del pie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor parte de la condena correspondió al daño moral, fijado en $6 millones. El magistrado consideró los dolores, la atención médica, el período de recuperación, las cicatrices y las molestias derivadas del accidente. También ponderó que el demandante tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos y que las marcas en el pie podían tener efectos en su vida cotidiana y social.

Además, la sentencia otorgó $100.000 por gastos médicos y farmacológicos, aun sin exigir comprobantes de cada desembolso, al considerar razonable que una lesión de ese tipo generara erogaciones. Sumó $110.400 por traslados para controles y curaciones, sobre la base de ocho visitas médicas y del costo estimado de viajes en taxi entre el domicilio del joven y el centro de salud.

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El juzgado también admitió $80.000 por la reposición de la vestimenta dañada, al considerar probable que la herida sangrante hubiera afectado el pantalón que llevaba puesto. En cambio, descartó el reintegro por las zapatillas, ya que consideró que el uso del toro mecánico se realiza sin calzado, y rechazó los gastos de mediación como rubro indemnizatorio porque deben ser tratados dentro de las costas del proceso.

Los intereses correrán desde el día del accidente. Para los montos fijados a valores actuales, el fallo ordenó aplicar una tasa anual del 6% hasta la fecha usada para calcular cada perjuicio y, desde entonces hasta el pago efectivo, una tasa bancaria activa. La aseguradora deberá responder de forma concurrente con la dueña del salón, pero dentro del alcance de su cobertura, cuyo límite nominal deberá actualizarse por inflación.

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