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Comienza el juicio por el lavado de más de USD 500 millones atribuidos al Comando Vermelho en Argentina

Cinco acusados serán juzgados desde este viernes por una presunta red que operaba en Buenos Aires mediante empresas pantalla, criptomonedas y bienes de lujo. Entre los imputados está un ex integrante de la barra brava de Boca

Marcelo Alves de Sousa y Nally Pires Diniz, investigados por lavado de dinero del Comando Vermelho
El TOF 7 inicia el juicio contra cinco acusados de lavar dinero del Comando Vermelho
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El Tribunal Oral Federal 7 dará inicio este viernes al juicio oral y público contra cinco presuntos integrantes de una organización dedicada a lavar dinero del comando narco Vermelho, de Brasil.

Los procesados son Naly Pires Diniz (esposa del prófugo Marcelo Clayton Alves de Sousa, considerado “cerebro” de la agrupación); Raimunda Divina de Sousa; el ex miembro de la barra brava de Boca Juan José Isola; su pareja, Antonella María Garbagnati; y su hija, Luana Belén Isola.

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La acusación inicial es por el delito de lavado de activos de origen ilícito, doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, en calidad de autores.

El debate oral estará a cargo del juez Germán Andrés Castelli, quien integra de forma unipersonal el tribunal. Como también interviene los viernes en otro proceso como integrante del TOF 2 de La Plata, las audiencias se llevarán a cabo alternando una semana para cada caso.

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Está previsto convocar a declarar a 108 testigos que podrán aportar información sobre el funcionamiento de la supuesta red transnacional que canalizó fondos ilícitos atribuidos al grupo criminal Vermelho por más de 500 millones de dólares.

La banda operaba en Buenos Aires mediante la creación de empresas pantalla y el uso masivo de criptomonedas. De este modo, transformaban el dinero sucio en bienes registrables de lujo, autos de alta gama y saldos digitales.

El Comando Vermelho opera desde la década del 70 y tiene su principal base en Río de Janeiro. Tuvo su origen en las cárceles durante la dictadura militar brasileña y posteriormente consolidó una fuerte presencia en las favelas de Río de Janeiro, donde el narcotráfico se convirtió en una de sus principales actividades.

Condenados por juicio abreviado

En abril de este año, la Cámara de Casación confirmó las condenas impuestas en un juicio abreviado por el Tribunal Oral Federal 7 contra otros integrantes de la organización que fueron considerados partícipes necesarios del delito de lavado de activos.

juez Germán Castelli
juez federal Germán Castelli

De este modo, Felipe Gabriel Correia Goncalvez, Eliamar Das Dores de Melo, Wilson Alexandre Cardoso de Oliveira, Thiago Cardoso de Oliveira y Selma de Lima Muniz Barbosa fueron condenados con penas de tres años de prisión en suspenso y multas de hasta 720 millones de pesos.

El caso se basó en una investigación de la unidad fiscal especializada en temáticas de criminalidad económica PROCELAC, que detectó una estructura encabezada por Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang.

Alves de Sousa, que vivía con su esposa y su hija en una casa en el barrio de Nordelta, logró blanquear 520 millones de dólares

Según la pesquisa, se dedicaron a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras con el fin de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente del narcotráfico, estafas y evasión impositiva.

Uno de los lugares donde funcionaba era en una oficina céntrica de la Ciudad de Buenos Aires administrada por Juan José Isola, Antonella María Garbagnati y Luana Belén Isola.

La instrucción del caso estuvo a cargo del fiscal Fernando Domínguez ante el Juzgado Federal 1 de San Isidro, que conduce Sandra Arroyo Salgado.

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