Cayeron dos árboles de su casa sobre la del vecino durante un temporal y deberá indemnizarlo: su seguro no cubría daños a terceros

Un juzgado civil y comercial de Mar del Plata ordenó una indemnización por la caída de dos árboles sobre una vivienda durante un temporal. (Poder Judicial)

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Un juzgado civil y comercial de Mar del Plata resolvió una demanda por daños y perjuicios presentada por un hombre, actualmente de 70 años, quien reclamó la responsabilidad de su vecina por la caída de dos árboles sobre su vivienda durante un temporal. El fallo ordenó el pago de una indemnización, además de intereses y una actualización posterior a cargo de una perito arquitecta.

El expediente relata que el hecho ocurrió la noche del 27 de diciembre de 2023, cuando dos árboles —un eucalipto y un ejemplar de lambertiana— cayeron sobre la casa del reclamante. El episodio habría generado daños importantes en distintos sectores de la vivienda, incluyendo baño, cocina, habitaciones y patio. El reclamante acompañó acta notarial y fotografías que documentaron la situación.

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Según la demanda, ambos árboles pertenecían al terreno lindero, propiedad de la demandada, y, previo al incidente, el reclamante le había advertido el mal estado de los ejemplares y la falta de poda. El documento judicial señala que la vecina habría respondido que no contaba con recursos económicos para afrontar el mantenimiento.

El fallo atribuyó a la vecina la responsabilidad por los daños y perjuicios causados por un eucalipto y una lambertiana caídos el 27 de diciembre de 2023. (Poder Judicial)

La demanda sostuvo que los árboles del terreno lindero presentaban mal estado y falta de poda, una situación que el reclamante dijo haber advertido antes del incidente. (Poder Judicial)

El reclamo incluyó un pedido de indemnización por daño moral, daño material y lucro cesante, alcanzando un monto total solicitado de 14,7 millones de pesos o lo que resultara de la prueba. El demandante argumentó que debió afrontar gastos inmediatos por reparaciones y que, a raíz de la situación, no pudo alquilar parte de la vivienda durante la temporada de verano, lo que le generó una pérdida de ingresos.

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Tras el traslado de la demanda, la parte citada en garantía —la aseguradora— planteó la falta de legitimación pasiva, indicando que su póliza no cubría daños a terceros por la caída de árboles, sino únicamente perjuicios derivados de incendio, rayos, explosiones, descargas eléctricas y escapes de gas en propiedades vecinas, y daños por fenómenos climáticos solo en el domicilio asegurado. El tribunal aceptó esta postura, eximiendo a la compañía de cualquier responsabilidad.

En tanto, la demandada negó los hechos y rechazó la atribución de responsabilidad. Sostuvo que solo uno de los árboles (el eucalipto) se encontraba en su terreno y que el otro pertenecía a otra propietaria. Argumentó que el incidente fue producto de un vendaval que afectó a toda la zona, declarada reserva forestal, y que se trató de un evento extraordinario.

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La aseguradora quedó eximida porque la póliza no cubría daños a terceros por caída de árboles, según aceptó el tribunal en Mar del Plata. (Poder Judicial)

La póliza cubría únicamente perjuicios derivados de incendio, rayos, explosiones, descargas eléctricas y escapes de gas en propiedades vecinas, y daños por fenómenos climáticos solo en el domicilio asegurado. (Poder Judicial)

El juez consideró acreditado que ambos árboles pertenecían a la demandada por la documentación del expediente y una denuncia administrativa presentada por ella misma. (Poder Judicial)

El juez, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 4 de Mar del Plata, consideró acreditado que ambos árboles pertenecían a la demandada, a partir de la documentación presentada y la denuncia administrativa realizada por ella misma, donde reconoció la caída de dos ejemplares de su propiedad. El fallo destacó la falta de actividad probatoria de la demandada para demostrar que uno de los árboles estaba en otro terreno o que el temporal fue la causa exclusiva del daño.

El análisis de la responsabilidad civil se apoyó en la normativa del Código Civil y Comercial, que establece la obligación objetiva de responder por los daños causados por el riesgo o vicio de las cosas, y en la legislación local que regula la preservación forestal, imponiendo restricciones y deberes a los propietarios para el cuidado y extracción de árboles.

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El barrio de Mar del Plata donde sucedieron los hechos está declarado reserva forestal y cuenta con normativas específicas para la protección del arbolado, tanto en espacios públicos como privados. Esto implica, entre otras exigencias, la autorización municipal para podas y extracciones, y la obligación de reponer ejemplares retirados.

El reclamo incluyó un pedido de indemnización por daño moral, daño material y lucro cesante, alcanzando un monto total solicitado de 14,7 millones de pesos o lo que resultara de la prueba. (Poder Judicial)

El demandante argumentó que debió afrontar gastos inmediatos por reparaciones y que, a raíz de la situación, no pudo alquilar parte de la vivienda durante la temporada de verano, lo que le generó una pérdida de ingresos. (Poder Judicial)

El barrio de Mar del Plata donde sucedieron los hechos está declarado reserva forestal y cuenta con normativas específicas para la protección del arbolado, tanto en espacios públicos como privados. (Poder Judicial)

El fallo repasó la prueba documental, testimonial y pericial producida en el expediente. Según el dictamen arquitectónico, los daños en la vivienda se correspondían con el impacto de objetos pesados y afectaron techos, mampostería, aberturas y sectores exteriores. También se reconocieron gastos comprobados mediante facturas y presupuestos relacionados con reparaciones y reposición de vidrios.

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En cuanto al daño moral, el tribunal consideró que el reclamante experimentó un impacto emocional significativo a raíz del siniestro, sustentado en pericia psicológica y testimonios. El monto fijado para este concepto ascendió a cinco millones de pesos, calculado a valores actuales y con intereses.

Sobre el daño material, el juez valoró el informe pericial que estimó en más de quince millones de pesos la reparación integral. Sin embargo, el monto definitivo fue diferido a una actualización específica por parte de la perito arquitecta, quien deberá calcular el valor actual de las obras necesarias.

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La sentencia aplicó el Código Civil y Comercial y la normativa de reserva forestal que impone deberes de cuidado y restricciones sobre el arbolado en Mar del Plata. (Poder Judicial)

La pericia arquitectónica vinculó los daños en techos, mampostería, aberturas y sectores exteriores con el impacto de objetos pesados sobre la vivienda. (Poder Judicial)

El tribunal rechazó el lucro cesante por falta de pruebas y fijó una condena de 5,9 millones de pesos por daño moral y gastos comprobados, más intereses y actualización del daño material. (Poder Judicial)

Respecto del lucro cesante, el tribunal desestimó el reclamo por falta de pruebas que demostraran la explotación comercial del inmueble o la existencia de contratos de alquiler vigentes o frustrados por el hecho.

La sentencia dispuso que la demandada deberá abonar la suma de cinco millones novecientos mil pesos por daño moral y gastos comprobados, más intereses y la suma adicional que surja de la actualización del daño material. El plazo para el pago se fijó en diez días a partir de la determinación definitiva del capital e intereses.

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El tribunal impuso las costas del proceso a la demandada, por haber resultado vencida, salvo las originadas por la citación de la aseguradora, que deberán ser soportadas por el reclamante al haber prosperado la excepción de falta de legitimación.