Juicio de los Cuadernos: Jaime “no tenía dónde vivir” y después se compró un yate, dijo el gremialista aeronáutico Ricardo Cirielli

El juicio por los “cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con la declaración como testigo del gremialista aeronáutico Ricardo Cirielli.

El Tribunal Oral Federal 7 citó además para la jornada a exfuncionarios de Vialidad luego de finalizar la semana pasada el tramo del debate que se dedicó a la investigación que hizo la exAFIP, hoy ARCA, sobre los movimientos económicos de empresarios contratistas de obra pública acusados por presuntos pagos de sobornos de los que dio cuenta en sus anotaciones el autor de los cuadernos, el remisero arrepentido Oscar Centeno.