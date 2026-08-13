Juicio de los Cuadernos: Jaime “no tenía dónde vivir” y después se compró un yate, dijo el gremialista aeronáutico Ricardo Cirielli

El juicio por los “cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con la declaración como testigo del gremialista aeronáutico Ricardo Cirielli.
El Tribunal Oral Federal 7 citó además para la jornada a exfuncionarios de Vialidad luego de finalizar la semana pasada el tramo del debate que se dedicó a la investigación que hizo la exAFIP, hoy ARCA, sobre los movimientos económicos de empresarios contratistas de obra pública acusados por presuntos pagos de sobornos de los que dio cuenta en sus anotaciones el autor de los cuadernos, el remisero arrepentido Oscar Centeno.
Cirielli apunta contra Ricardo Jaime: no tenía dónde vivir y después se compró un yate
“Jaime parecía humilde. Después me di cuenta que no lo era. Estaba vestido con un saco de un color y el pantalón de otro. Había venido en micro” desde Córdoba, contó el ex subsecretario de Transporte de Néstor Kirchner sobre la llegada a la función pública.
Fue entonces cuando se enteró que el nuevo Secretario de Transporte de la Nación “no sabía nada de transporte. Era de Córdoba, había trabajado en educación. Asumimos los cargos y lo que noté de Jaime era que no tenía plata, pero para nada. Al mediodía no iba a comer, se pedía un sándwich y lo pagaba yo. Comía él, un asesor y yo”.
Cirielli contó que Jaime cuando llegó no tenía dónde dormir. “Entonces lo llamé al Momo Venegas de UATRE y le conté: “Aguántalo, y más adelante, cuando tenga plata, te va a poder pagar dos o tres meses”, dijo sobre un hotel del gremio donde se fue a vivir. “Un día me entero que se muda a un departamento cerca del Four Seasons, en Retiro, y ahí dejó el hotel”.
“Yo creo, respetando a la gente que no conoce Buenos Aires, que estaba impactado por las luces de la ciudad. Era un tipo bastante maltratador con los empleados. Un día vino un mozo y me dice: “Cirielli, ¿puedo atenderlo a usted? Porque el ingeniero no quiere que lo atienda más”. Le pregunto por qué y me dice: “Porque soy morocho”. Era un hombre peruano, morocho. Le digo que sí. Esas cosas tenía Jaime".
También dijo que el trato de Jaime con el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido “era muy distante” y contó que una secretaria le refirió una vez estar nerviosa porque la mandaban a un banco con bolsos a cambiar billetes de baja denominación por otros.
Declara Ricardo Cirielli, secretario general del gremio de técnicos aeronáuticos
El secretario general de APTA Ricardo Cirielli comenzó a declarar este jueves como testigo convocado por la fiscalía, la querella de la UIF y una defensa.
A preguntas de la fiscal Fabiana León, el testigo comenzó a contar cómo conoció al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y los pormenores de su nombramiento como funcionario durante su gobierno.
“No soy amigo ni enemigo, sí los conocí por un proyecto político del que participé del 2003 a 2007″, refirió. Puntualizó que conoció a “Julio De Vido, Carlos Kunkel, Miriam Quiroga, Fabio Gutiérrez, que eran los secretarios y Alberto Fernández que a veces estaba y a veces no”.
A Ricardo Jaime, designado Secretario de Transporte, “no lo conocía nadie” antes del nombramiento, detalló.
“Participé por pedido del presidente en el ingreso de LAN al país”, dijo en relación a un llamado de Néstor Kirchner a Ricardo Jaime, mientras estaba reunido con él, donde se formalizó ese pedido luego del cierre de la aerolínea Southern Winds por un escándalo de narcotráfico.