Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

La Corte declaró inconstitucional un artículo de un DNU de Mauricio Macri por falta de necesidad y urgencia

El máximo tribunal cuestionó una modificación introducida por decreto al régimen de Lealtad Comercial. El caso se originó por una multa de $700.000 contra Cencosud y derivó en un conflicto entre dos cámaras federales sobre qué fuero debía intervenir

edificio-tribunales-talcahuano_optimized.jpg
La Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo del DNU 274/2019, dictado durante el gobierno de Mauricio Macri, al considerar que no se justificaron las condiciones de necesidad y urgencia para modificar por decreto la competencia de los tribunales federales
Guardar

La Corte Suprema de Justicia declaró este jueves, por unanimidad, la inconstitucionalidad de un artículo del DNU 274/2019, dictado durante el gobierno de Mauricio Macri, al considerar que el Poder Ejecutivo no justificó la existencia de circunstancias de necesidad y urgencia que le permitieran modificar por decreto una competencia atribuida por ley a los tribunales.

La decisión fue firmada por los tres integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y surgió a partir de un conflicto entre la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

PUBLICIDAD

El caso comenzó cuando la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, dependiente de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, sancionó a Cencosud S.A. con una multa de $700.000. En uno de sus establecimientos se había constatado que un producto fue facturado en la caja a un precio superior al exhibido para la venta al público en la góndola.

La empresa recurrió la sanción y el expediente llegó a la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, debido a que el artículo 53 del DNU 274/2019 había establecido que ese tribunal debía revisar las sanciones dictadas dentro del régimen de Lealtad Comercial.

PUBLICIDAD

JP Morgan
El DNU 274/2019, cuyo artículo 53 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema, había sido dictado durante la presidencia de Mauricio Macri (Foto: Damián Dopacio/NA)

Sin embargo, esa cámara declaró de oficio inconstitucional la norma y remitió el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal, que era el competente según la ley 22.802. La Sala IV de este último tribunal tampoco aceptó intervenir y la disputa terminó ante la Corte, que debía definir cuál de los dos fueros debía continuar con el caso.

Al resolverla, el máximo tribunal señaló que la regulación de la competencia de los tribunales federales corresponde al Congreso de la Nación con carácter exclusivo y que el Ejecutivo solamente puede alterar mediante un DNU lo establecido por una ley cuando se cumplen las condiciones excepcionales previstas por la Constitución.

En ese sentido, recordó que el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo “se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica”.

La Corte repasó además su jurisprudencia sobre los decretos de necesidad y urgencia y remarcó que su validez requiere una situación de “grave riesgo social” que haga necesario adoptar medidas cuya eficacia no pueda alcanzarse mediante el procedimiento ordinario previsto en la Constitución para la sanción de las leyes.

También recordó que debe existir un verdadero estado de necesidad y urgencia. Eso ocurre, de acuerdo a la resolución, cuando resulta imposible que las cámaras del Congreso se reúnan por circunstancias de fuerza mayor, como acciones bélicas o desastres naturales, o cuando la situación exige una respuesta inmediata incompatible con los tiempos normales de una ley.

Para los ministros, ninguna de esas condiciones había sido explicada respecto de la modificación de la competencia judicial introducida por el decreto de 2019.

El fallo fue firmado por los tres ministros de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes declararon por unanimidad la inconstitucionalidad del artículo 53 del DNU 274/2019 (Reuters/Agustin Marcarian)
El fallo fue firmado por los tres ministros de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes declararon por unanimidad la inconstitucionalidad del artículo 53 del DNU 274/2019 (Reuters/Agustin Marcarian)

“En efecto, de la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge ni una sola línea dedicada a justificar las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la atribución de competencia allí dispuesta”, sostuvo la Corte.

El máximo tribunal agregó que no existía “en la justificación del decreto, como se anticipó, una sola referencia a la modificación competencial dispuesta” y consideró especialmente relevante que la medida hubiera alterado una atribución relacionada con el funcionamiento de otro poder del Estado.

En otro pasaje del fallo de 8 páginas al que tuvo acceso Infobae, descartó que razones de conveniencia puedan reemplazar los requisitos constitucionales para recurrir a un DNU. Según señaló, la Constitución “no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.

La Corte también observó que, pese al tiempo transcurrido desde el dictado del DNU en 2019, no existió un pronunciamiento del Congreso, y remarcó que esa circunstancia no puede impedir el control judicial sobre una norma que produce efectos concretos en relaciones jurídicas.

Con esos fundamentos, declaró inconstitucional el artículo 53 del DNU 274/2019 y dispuso que el expediente de Cencosud continúe ante la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, de acuerdo con la competencia establecida por el Congreso en la ley 22.802.

Temas Relacionados

Corte SupremaPoder JudicialDNUDecreto de Necesidad y UrgenciaInconstitucionalidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio de los Cuadernos: Ricardo Jaime visitaba “con bolsos a Néstor Kirchner” y pasó de no tener para comer a estar “lleno de oro”, declaró Ricardo Cirielli

Sobre el ex Secretario de Transporte del kirchnerismo, el sindicalista aeronáutico dijo que cuando llegó a la función pública no tenía ni para un sándwich y que poco después comenzaron a decirle “Baracus o el señor de los anillos” por el oro que usaba

Juicio de los Cuadernos: Ricardo Jaime visitaba “con bolsos a Néstor Kirchner” y pasó de no tener para comer a estar “lleno de oro”, declaró Ricardo Cirielli

Un poste de luz explotó frente a su casa, se le quemó la heladera y la Justicia ordenó reemplazarla más una sanción ejemplar

Tras la explosión, el usuario se quedó sin suministro eléctrico y denunció daños en varios electrodomésticos. Un tribunal civil condenó a la distribuidora de energía a indemnizar las pérdidas materiales y le aplicó una multa por la forma en que gestionó el reclamo

Un poste de luz explotó frente a su casa, se le quemó la heladera y la Justicia ordenó reemplazarla más una sanción ejemplar

Fue a comer a un restaurante en Mar del Plata, resbaló en la escalera al salir y la Justicia condenó al local a pagarle $15 millones

La aseguradora intentó desconocer el accidente, ocurrido en 2019, pero el ticket de la mesa 69 y los testimonios de las amigas de la víctima resultaron determinantes para acreditar la caída. La pericia también concluyó que la escalera incumplía las normas municipales y carecía de un tratamiento antideslizante para los días de lluvia

Fue a comer a un restaurante en Mar del Plata, resbaló en la escalera al salir y la Justicia condenó al local a pagarle $15 millones

Alquilaba un departamento, los ruidos de un maxikiosco la obligaron a mudarse y el propietario deberá pagarle $29 millones

Una mujer sufrió un severo cuadro de estrés postraumático por los ruidos, los gritos y la venta ilegal de alcohol en el comercio lindero. Tras verse obligada a mudarse para preservar su salud, un juzgado civil de La Matanza condenó al locador, quien además era propietario del local donde funcionaba el maxikiosco

Alquilaba un departamento, los ruidos de un maxikiosco la obligaron a mudarse y el propietario deberá pagarle $29 millones

La Justicia avanzó con la elevación a juicio de dos rectores de la UNSAM acusados de desviar fondos públicos

Se trata de Carlos Ruta y Daniel Edgardo Di Gregorio, quienes habrían participado en una maniobra ilícita con dinero del Ministerio de Planificación Federal que condujo Julio De Vido. La Cámara Federal porteña modificó la acusación y despejó el camino hacia el debate oral

La Justicia avanzó con la elevación a juicio de dos rectores de la UNSAM acusados de desviar fondos públicos

DEPORTES

“Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué”: Tevez recordó la muerte de su papá y pidió respetar el dolor de Messi

“Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué”: Tevez recordó la muerte de su papá y pidió respetar el dolor de Messi

Las tres figuras que podría vender el Manchester City para solventar el fichaje de Enzo Fernández

Correr contra el calor: cómo el cambio climático está transformando las maratones de Estados Unidos

Gustavo Quinteros dejará de ser el entrenador de Independiente tras la categórica derrota ante Atlético Tucumán

Aryna Sabalenka fue tapa de una reconocida revista: la muerte de su ex pareja, las redes “terapéuticas” y el día que perdió el control

TELESHOW

Muñecos, pelotero y juegos didácticos: el espacio que diseñó Sol Pérez para ver crecer a su hijo Marco

Muñecos, pelotero y juegos didácticos: el espacio que diseñó Sol Pérez para ver crecer a su hijo Marco

A dos meses de separarse de Daniela Celis, Nick Sícaro blanqueó su relación con otra ex Gran Hermano

Del origen popular a las grandes galerías: la historia de Milo Lockett, el artista que desafió todos los moldes

Las postales mediterráneas de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: playas, bosques y el reencuentro con su hija

El crudo testimonio de María Becerra sobre sus crisis emocionales y el rol de J Rei: “Me salvás la vida a diario”

INFOBAE AMÉRICA

La Asociación Memoria y Justicia denuncia la desaparición forzada de cinco menores bajo custodia del Estado en Nicaragua

La Asociación Memoria y Justicia denuncia la desaparición forzada de cinco menores bajo custodia del Estado en Nicaragua

El sector de los servicios en Brasil se estancó en junio tras su retracción en mayo

La historia de las Kuriles: ocupación rusa, deportaciones forzosas y la firma de la paz con Japón que nunca se concretó

Este estado de EE. UU. permite la pena de muerte para adultos que abusen sexualmente de niños menores de 12 años

La principal fuerza de oposición en Bolivia se quiebra en el Legislativo: “No se le puede exigir a nadie cómo votar”