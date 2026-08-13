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Juró el nuevo juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte

Con un salón repleto y acompañado por su mentor, Ariel Lijo, el flamante magistrado prestó juramento para hacerse cargo del Juzgado Federal N° 2, que hasta hoy subrogó Luis Armella. Participaron en el acto los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

El presidente de la Cámara Federal de La Plata, Carlos Alberto Vallefín, le tomó juramento a Juan Tomás Rodríguez Ponte
El presidente de la Cámara Federal de La Plata, Carlos Alberto Vallefín, le tomó juramento a Juan Tomás Rodríguez Ponte
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Juan Tomás Rodríguez Ponte juró este jueves como juez titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y asumió la conducción de un despacho por el que pasan expedientes judiciales de altísima trascendencia.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia, que se vio colmado por más de un centenar de invitados.

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Rodríguez Ponte se hará cargo de casos tales como el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el que están bajo la lupa el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su exesposa Jesica Cirio; además de la causa Sur Finanzas, en la que investigan a la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los tribunales federales de Lomas de Zamora tienen jurisdicción sobre zonas sensibles como la cárcel de Ezeiza y el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, ubicado en la misma localidad.

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Entre los asistentes al acto hubo jueces de instrucción, camaristas, fiscales, funcionarios judiciales, consejeros de la magistratura, abogados, los ministros de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y el titular del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien reactivó su pliego.

En primera fila estuvo la familia del flamante juez, incluida su esposa, la fiscal Alejandra Mángano, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y subrogante de la Fiscalía Federal N° 12 de los tribunales porteños.

El Salón Gorostiaga fue el escenario de la jura
El Salón Gorostiaga fue el escenario de la jura

Hubo una altísima concurrencia de los magistrados de Comodoro Py. Fueron casi todos los fiscales de instrucción: Ramiro González, Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Carlos Stornelli y Franco Picardi dieron el presente junto a Mángano.

También lo hicieron varios de los jueces del tercer y cuarto piso: Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez De Giorgi y Julián Ercolini. Por la Cámara Federal de Apelaciones asistieron Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia; así como Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal.

Juró el flamante juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, acompañado por la fiscal Alejandra Mángano, con quien está casado
Juró el flamante juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, acompañado por la fiscal Alejandra Mángano, con quien está casado

Lijo fue escoltado por parte de su equipo y sus dos secretarios, Diego Arce y Martín Canero. Sucede que Tomás Rodríguez Ponte también condujo una secretaría bajo el ala del titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py durante poco más de una década. Allí construyó los cimientos de su carrera.

Luego desembarcó en 2016 al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), el organismo encargado de las escuchas y entrecruzamientos telefónicos.

Como secretario de Ariel Lijo, Rodríguez Ponte encabezó causas de alto impacto. Quienes siguieron su trabajo en Comodoro Py le recuerdan, por ejemplo, su labor en el procesamiento del entonces vicepresidente en ejercicio Amado Boudou, en el caso Ciccone.

Juan Tomás Rodríguez Ponte conversa junto a Juan Bautista Mahiques y Horacio Rosatti
Juan Tomás Rodríguez Ponte conversa junto a Juan Bautista Mahiques y Horacio Rosatti

Ahora, el mayor desafío que tendrá por delante está en la causa Yategate. El fiscal Sergio Mola, instructor de ese expediente, fue uno de los invitados a la jura.

Junto a otros pares del Ministerio Público Fiscal, Mola viene trabajando para avanzar con la indagatoria de Martín Insaurralde y el resto de los implicados, algo que hasta ahora no ordenó ninguno de los jueces que tuvo el expediente. Rodríguez Ponte deberá decidir también sobre el futuro de los videos en los que se ve a la conductora y modelo Jesica Cirio exhibiendo fajos con miles y miles de dólares.

Un peritaje reciente determinó que esos archivos no tienen valor probatorio, porque no fue posible verificar su origen, su integridad ni su autenticidad. Las defensas buscan que la Justicia los descarte.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae adelantaron que no habría novedades sobre estos tópicos en el corto plazo: apenas llegue a su despacho, el juez tendrá que empezar a analizar desde cero el expediente, que viene acumulando pruebas hace tres años.

Antes de dejar Juzgado Federal N° 2, el subrogante Luis Armella dictó la falta de mérito de los directivos del Club Atlético Banfield en la causa Sur Finanzas, mientras que en el Yategate sobreseyó a la modelo Sofía Clerici.

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