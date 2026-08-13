Sobreseyeron a la modelo Sofía Clerici en la causa Yategate

Sofia Clerici, la modelo involucrada en la causa Insaurralde

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El juez Luis Armella, subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, sobreseyó a la modelo Sofía Clerici en la causa Yategate, donde era investigada por presunto lavado de dinero. A partir de un peritaje contable, la Justicia determinó que no existen pruebas que conecten el patrimonio de la mujer con las actividades económicas o los fondos del exintendente Martín Insaurralde, con quien realizó el viaje a Marbella, España, en septiembre de 2023.

La causa judicial comenzó luego de que la modelo publicara fotos en redes sociales a bordo del yate “El Bandido”. Clerici fue allanada en su casa del barrio cerrado Los Lagos, en Nordelta, donde le incautaron la suma de 569.911 dólares en efectivo y artículos de lujo.

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No obstante, el juez Armella ordenó enviar a los tribunales de San Isidro las actuaciones correspondientes a sus inconsistencias financieras particulares para que se investiguen de forma independiente, en una nueva causa.

La resolución se firmó menos de 24 horas antes de que Armella deje el juzgado. Este jueves juró el nuevo magistrado titular, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

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El dinero incautado a la modelo en el allanamiento en su casa de Nordelta

Tal como anticipó Infobae, la defensa de la modelo, encabezada por el abogado Martín Larralde, había solicitado el sobreseimiento tras la incorporación de un peritaje contable clave elaborado por una perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Dicho informe, presentado a mediados de julio, no encontró ningún documento o registro que diera cuenta de entregas de dinero por parte de Insaurralde hacia Clérici, ni tampoco comprobantes que asociaran al ex jefe de Gabinete bonaerense con la adquisición de las posesiones lujosas que le incautaron a la modelo.

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De acuerdo con el documento provisto, a Sofía Clérici se la investigaba por el delito de lavado de activos (previsto y reprimido por el artículo 303 del Código Penal).

La Justicia le imputaba haber puesto en circulación fondos de origen ilícito mediante la compra de pasajes al exterior y el pago de gastos de viaje. Clerici había sido señalada como testaferro en la adquisición de bienes y la contratación de servicios (como pasajes de avión, alojamiento en un hotel de Marbella y el alquiler de un yate) que Martín Insaurralde no podía justificar con sus ingresos declarados, con el fin de que el exfuncionario apareciera como ajeno a esos gastos.

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El fiscal Sergio Mola dictaminó en contra del sobreseimiento. La fiscalía argumentó que la falta de registros escritos no descartaba que los pagos o las dádivas entre Insaurralde y Clerici se hubieran efectuado en dinero en efectivo.

Además, Mola enumeró una serie de inconsistencias en los números de Clerici que, según su criterio, requerían mayor investigación. Entre ellas, mencionaron un déficit patrimonial de más de 173 millones de pesos entre 2009 y 2023, la compra de una propiedad en Nordelta por 510.000 dólares a través de una sociedad sin actividad comercial, la adquisición de un automóvil importado valuado en 50.000 dólares y la falta de justificación sobre el origen de los billetes extranjeros hallados en su casa.

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Por su parte, la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) opinó que dictar el sobreseimiento resultaba prematuro. El organismo solicitó postergar la decisión debido a que todavía se encontraba pendiente de resolución el pedido de declaración indagatoria para otros imputados en el expediente, entre los que figuran familiares y allegados comerciales de Insaurralde.

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, será reemplazado por el nuevo titular Juan Tomás Rodríguez Ponte

En definitiva, el juez Armella rechazó las posturas de los acusadores y se inclinó por la petición de la defensa.

El magistrado explicó que, tras tres años de investigación, análisis de dispositivos electrónicos y pericias contables, “no ha permitido establecer la existencia de un vínculo de naturaleza económica entre Sofía Clérici y Martín Insaurralde que permita relacionar los fondos secuestrados en el domicilio de aquella con el patrimonio o las actividades económicas de este último o su entorno”.

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A criterio del juez, la mera relación afectiva o el hecho de haber compartido un viaje no configuran un delito penal. También aclaró que la hipótesis de una entrega de fondos en efectivo constituye una suposición que no fue corroborada en el expediente, según se desprende del fallo, al que accedió este medio.

Respecto a las dudas sobre el origen de los bienes de la modelo, el juez remarcó que el sobreseimiento dictado no implica convalidar la licitud de su patrimonio ni justificar sus ingresos.

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Al tratarse de presuntas irregularidades autónomas que ocurrieron en una jurisdicción diferente, Armella ordenó extraer copias de las pruebas y remitirlas a los tribunales federales de San Isidro, que poseen la competencia territorial sobre el domicilio de Nordelta donde se incautaron los fondos y los objetos de valor, los cuales quedarán ahora a disposición del nuevo juzgado que asuma esa causa.