El Ministerio de Justicia cedió “La Monedita” a la Procuración para reforzar el sistema acusatorio

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el procurador Eduardo Casal

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El Ministerio de Justicia oficializó la entrega del edificio “La Monedita” a la Procuración General de la Nación para ampliar el espacio de trabajo del Ministerio Público Fiscal con vistas a la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal.

El inmueble está ubicado en la calle Cabo Pablo Teodoro Fels 330, en la ciudad de Buenos Aires. Fue acondicionado bajo la modalidad “llave en mano”, con mobiliario y tecnología para su uso inmediato.

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La ubicación fue uno de los argumentos centrales de la cesión, pues se encuentra muy cerca de los tribunales federales de Comodoro Py y de la avenida de los Inmigrantes, lo que responderá a la demanda de los funcionarios que solicitaron favorecer la dinámica de trabajo.

La aplicación del sistema acusatorio requiere una expansión de la capacidad operativa del Ministerio Público Fiscal. En los próximos meses, la Procuración recibirá el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín (Ex-ESMA).

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En conjunto, estas obras aportarán más de 6.500 metros cuadrados de superficie de trabajo en CABA, con el propósito de garantizar los recursos físicos y técnicos necesarios para la persecución penal estratégica en beneficio de toda la sociedad.

El acto

En un acto encabezado por el ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques y el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quedó formalizada la cesión del histórico edificio “La Monedita”, que perteneció a la Casa de la Moneda, y se encontraba sin uso activo.

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Juan Bautista Mahiques y Eduardo Casal recorren el Edificio restaurado "La Monedita"

La medida se concretó tras la desafectación del inmueble por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que otorgó un Permiso de Uso Precario y Gratuito a favor del Ministerio Público Fiscal (MPF).

La Procuración lo había requerido para expandir sus capacidades en el fuero penal federal porteño para albergar el Área de Atención Inicial, y tener un espacio destinado al resguardo de efectos.

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Mahiques dijo: “Hoy entregamos un edificio, pero en realidad estamos entregando una herramienta para una Justicia Federal más moderna, más eficiente y mejor preparada. ‘La Monedita’ es una muestra concreta de cómo optimizamos el patrimonio del Estado para ponerlo al servicio de reformas institucionales decisivas”.

Sistema acusatorio

El Ministerio de Justicia confirmó el cronograma para la implementación del sistema acusatorio en cuatro jurisdicciones, que se sumarán a los nueve distritos federales donde ya funciona el nuevo Código Procesal Penal Federal.

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De acuerdo a la agenda del Ejecutivo, el 24 de agosto se reemplazará el modelo inquisitivo en Posadas; el 21 de septiembre en La Plata. En tanto, el año próximo comenzará a aplicarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 15 de febrero, y a partir del 8 de marzo, en Córdoba.

La cartera judicial informó que continúa evaluando la situación de las restantes jurisdicciones aún pendientes de implementación, que son Tucumán, Paraná, San Martín y la justicia nacional ordinaria con asiento en CABA. Para avanzar en ese sentido aguardará a que “las condiciones técnicas y operativas resulten adecuadas para el correcto funcionamiento del sistema”.

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El sistema acusatorio traslada la responsabilidad de la investigación exclusivamente a los fiscales y restringe el rol de los jueces. Con su aplicación, desaparece el expediente en papel y todos los litigios pasan a dirimir en audiencias orales, donde los fiscales y defensores presentan sus argumentos ante el tribunal, que luego emite su fallo.