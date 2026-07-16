Política

El Senado aprobó un paquete de 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos

Se destaca el de Víctor Pesino, quien tuvo un guiño a favor de la reforma laboral libertaria y ahora continuará cinco años más -estaba a punto de cumplir 75, lo que forzaba su jubilación- en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. También se votaron postulaciones que interesaban a provincias aliadas. Alivio para el Canciller, Pablo Quirno

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Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina
El pleno del Senado (NA)

El Senado aprobó esta tarde 29 pliegos judiciales y el Gobierno dio un paso más para recuperar la lenta carrera de llenar vacantes en la Justicia. Se destacó el del Víctor Pesino, quien tuvo un guiño a favor de la reforma laboral libertaria: a pesar de la oposición del kirchnerismo y otros -35 a favor a favor y 32 en contra-, continuará cinco años más -estaba a punto de cumplir 75, lo que forzaba su jubilación- en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Durante el convite, el pleno de la Cámara alta también avaló candidaturas de magistrados que interesaban a provincias aliadas, un reclamo de legisladores dialoguistas que fue oído por el Ejecutivo. Otra nominación con luz verde fue la de Tomás Rodríguez Ponte, quien irá al estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.

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En tanto, al inicio de la sesión tomaron estado parlamentario otras 29 postulaciones. Allí se encuentran las de los magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Fueron 29 en total, las cuales fueron giradas a la comisión de Acuerdos -que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto- para su tratamiento.

Quien recibió un alivio desde el Senado fue el Canciller, Pablo Quirno: tras una enorme dilación que frenaba la carrera en el servicio exterior, se aprobaron 27 ascensos diplomáticos de las categorías A, B, C y D. Este ramillete recibió 67 adhesiones, sin un solo rechazo.

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El camarista laboral Víctor Pesino

Los 29 pliegos votados

*Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, Leopoldo Jorge Rago Gallo.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, Víctor Arturo Pesino.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X, María Claudia Jueguen.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI, Marina Edith Pisacco.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II, Diego Javier Tula.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V, Diego Fernando Manauta.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III, Claudio Fabián Loguarro.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Bernardo María Rodríguez Palma.

*Conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Pablo Roberto Toledo.

*Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Provincia de Misiones, Ruth María Ponce de León.

*Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Corrientes, Juan Marcelo Burella Acevedo.

*Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Provincia del Chaco, María Virginia Ise.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Ángel Roger Luna Roldán.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Capital Federal, Juan Carlos Riccardini.

*Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 18 de la Capital Federal, Paula Vanesa Romeo.

*Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

*Fiscal Federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes, Hugo Daniel Froy.

*Defensora Pública de Víctima con asiento en la Provincia de Río Negro, María Laura Irastorza.

*Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 7, Amanda Espino.

*Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala I, Santiago French.

*Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Santiago José Martín.

*Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Provincia del Chaco, Patricio Nicolás Sabadini.

*Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 28 de la Capital Federal, Pedro Manuel Crespo.

*Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Mendoza, Fernando Gabriel Alcaraz.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C, Javier Jorge Cosentino. Al igual que Pesino, su pliego fue votado aparte: 40 a 26.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 14 de la Capital Federal, José Ignacio Polizza.

*Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 5 de la Capital Federal, María Gabriela Janeiro.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Capital Federal, Mariano Adolfo Klumpp.

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