El Senado aprobó un paquete de 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos

El pleno del Senado (NA)

El Senado aprobó esta tarde 29 pliegos judiciales y el Gobierno dio un paso más para recuperar la lenta carrera de llenar vacantes en la Justicia. Se destacó el del Víctor Pesino, quien tuvo un guiño a favor de la reforma laboral libertaria: a pesar de la oposición del kirchnerismo y otros -35 a favor a favor y 32 en contra-, continuará cinco años más -estaba a punto de cumplir 75, lo que forzaba su jubilación- en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Durante el convite, el pleno de la Cámara alta también avaló candidaturas de magistrados que interesaban a provincias aliadas, un reclamo de legisladores dialoguistas que fue oído por el Ejecutivo. Otra nominación con luz verde fue la de Tomás Rodríguez Ponte, quien irá al estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.

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En tanto, al inicio de la sesión tomaron estado parlamentario otras 29 postulaciones. Allí se encuentran las de los magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Fueron 29 en total, las cuales fueron giradas a la comisión de Acuerdos -que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto- para su tratamiento.

Quien recibió un alivio desde el Senado fue el Canciller, Pablo Quirno: tras una enorme dilación que frenaba la carrera en el servicio exterior, se aprobaron 27 ascensos diplomáticos de las categorías A, B, C y D. Este ramillete recibió 67 adhesiones, sin un solo rechazo.

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El camarista laboral Víctor Pesino

Los 29 pliegos votados

*Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, Leopoldo Jorge Rago Gallo.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, Víctor Arturo Pesino.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X, María Claudia Jueguen.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI, Marina Edith Pisacco.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II, Diego Javier Tula.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V, Diego Fernando Manauta.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III, Claudio Fabián Loguarro.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Bernardo María Rodríguez Palma.

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*Conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Pablo Roberto Toledo.

*Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Provincia de Misiones, Ruth María Ponce de León.

*Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Corrientes, Juan Marcelo Burella Acevedo.

*Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Provincia del Chaco, María Virginia Ise.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Ángel Roger Luna Roldán.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Capital Federal, Juan Carlos Riccardini.

*Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 18 de la Capital Federal, Paula Vanesa Romeo.

*Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

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*Fiscal Federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes, Hugo Daniel Froy.

*Defensora Pública de Víctima con asiento en la Provincia de Río Negro, María Laura Irastorza.

*Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 7, Amanda Espino.

*Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala I, Santiago French.

*Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Santiago José Martín.

*Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Provincia del Chaco, Patricio Nicolás Sabadini.

*Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 28 de la Capital Federal, Pedro Manuel Crespo.

*Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Mendoza, Fernando Gabriel Alcaraz.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C, Javier Jorge Cosentino. Al igual que Pesino, su pliego fue votado aparte: 40 a 26.

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*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 14 de la Capital Federal, José Ignacio Polizza.

*Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 5 de la Capital Federal, María Gabriela Janeiro.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Capital Federal, Mariano Adolfo Klumpp.