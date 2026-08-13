El Salvador oficializa la prórroga de las placas vehiculares hasta 2027

Una placa vehicular de El Salvador formato 2011 se observa en primer plano sobre el parachoques trasero de un vehículo, con una fila de automóviles estacionados en una calle de fondo desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asamblea Legislativa de El Salvador publicó en el Diario Oficial el Decreto Legislativo N.º 624, que oficializa la prórroga de vigencia de las placas vehiculares con formato de 2011 hasta el 31 de agosto de 2027, por lo que oficializa su vigencia.

La medida, impulsada por el gobierno central, por medio del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), extiende el período de validez de las placas tras varias prórrogas emitidas en años recientes.

El decreto del Diario Oficial, fechado el 27 de julio de 2026, detalla que la decisión responde a la necesidad de continuar garantizando la validez de las placas actuales y de apoyar la economía de los salvadoreños.

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El documento explica que la emisión de un nuevo lote de placas implicaría costos elevados para los propietarios de vehículos, por lo que se determinó mantener la vigencia de las actuales mientras se realiza una evaluación técnica sobre el proceso de renovación.

El texto legal establece que la disposición entra en vigor desde el momento de su publicación en el Diario Oficial.

Según la publicación, la historia de las prórrogas para las placas vehiculares comenzó en 2017, cuando se extendió por primera vez la validez del lote con formato 2011, que originalmente vencía ese año. Desde entonces, la Asamblea Legislativa ha emitido varios decretos ante distintas coyunturas, incluida la pandemia de COVID-19 y la crisis económica, con el objetivo de reducir el impacto financiero que supondría la sustitución masiva de placas.

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Dos agentes con uniforme azul marino cubren con sus manos varias placas de El Salvador, indicando una negación de acceso a su información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes de las prórrogas

El Decreto Legislativo N.º 622, aprobado en diciembre de 2022, ya había extendido la vigencia hasta el 30 de abril de 2024. Posteriormente, el 31 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, nuevas disposiciones prorrogaron el uso de las placas vigentes. Ahora, con el Decreto N.º 624, la validez se extiende hasta finales de agosto de 2027 para todos los vehículos automotores con placas del lote de 2011.

La normativa se fundamenta en la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, que establece que ningún vehículo puede circular sin las placas respectivas y que la validez de cada lote es de cinco años. No obstante, las circunstancias excepcionales han motivado a la Asamblea Legislativa a modificar este plazo en varias ocasiones.

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Entre los considerandos del decreto, se señala que la prórroga facilita una evaluación minuciosa y permite planificar la reducción de costos asociados a la eventual emisión de nuevas placas. El gobierno sostiene que la medida contribuye a la estabilidad económica de los ciudadanos, al evitar gastos innecesarios mientras se estudian alternativas para el futuro del parque vehicular nacional.

El Decreto Legislativo N.º 624 apareció en la edición del 27 de julio de 2026 e introduce una extensión que busca evitar desembolsos mientras avanza un análisis sobre la renovación de matrículas.

Alta afluencia vehicular en el país

Acorde a los datos del Observatorio de Seguridad Vial, el parque vehicular vigente en El Salvador alcanza un total de 2.126.168 unidades, lo que representa un crecimiento o variación anual del 5,13% con respecto al período anterior.

En cuanto a la composición del parque automotor por tipo de transporte, el 65,19% corresponde a vehículos de cuatro o más ruedas (un total de 1.386.008 unidades), mientras que el 34,81% restante está integrado por motocicletas, sumando 740.160 unidades.

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