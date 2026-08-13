El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador oficializa la prórroga de las placas vehiculares hasta 2027

La disposición entra a regir desde su publicación y mantiene habilitados a los automotores con matrículas actuales. El texto cita razones de economía familiar y pide consultar solo fuentes oficiales

Placa vehicular de El Salvador blanca y azul con los números "P123-456" y el año "2011" en un parachoques, con vehículos estacionados de fondo.
Una placa vehicular de El Salvador formato 2011 se observa en primer plano sobre el parachoques trasero de un vehículo, con una fila de automóviles estacionados en una calle de fondo desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Asamblea Legislativa de El Salvador publicó en el Diario Oficial el Decreto Legislativo N.º 624, que oficializa la prórroga de vigencia de las placas vehiculares con formato de 2011 hasta el 31 de agosto de 2027, por lo que oficializa su vigencia.

La medida, impulsada por el gobierno central, por medio del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), extiende el período de validez de las placas tras varias prórrogas emitidas en años recientes.

El decreto del Diario Oficial, fechado el 27 de julio de 2026, detalla que la decisión responde a la necesidad de continuar garantizando la validez de las placas actuales y de apoyar la economía de los salvadoreños.

PUBLICIDAD

El documento explica que la emisión de un nuevo lote de placas implicaría costos elevados para los propietarios de vehículos, por lo que se determinó mantener la vigencia de las actuales mientras se realiza una evaluación técnica sobre el proceso de renovación.

El texto legal establece que la disposición entra en vigor desde el momento de su publicación en el Diario Oficial.

Según la publicación, la historia de las prórrogas para las placas vehiculares comenzó en 2017, cuando se extendió por primera vez la validez del lote con formato 2011, que originalmente vencía ese año. Desde entonces, la Asamblea Legislativa ha emitido varios decretos ante distintas coyunturas, incluida la pandemia de COVID-19 y la crisis económica, con el objetivo de reducir el impacto financiero que supondría la sustitución masiva de placas.

PUBLICIDAD

Primer plano de las manos de dos agentes con uniformes azules sobre una pila de placas de matrícula de El Salvador, cubriendo parte de los números en una mesa de madera.
Dos agentes con uniforme azul marino cubren con sus manos varias placas de El Salvador, indicando una negación de acceso a su información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes de las prórrogas

El Decreto Legislativo N.º 622, aprobado en diciembre de 2022, ya había extendido la vigencia hasta el 30 de abril de 2024. Posteriormente, el 31 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, nuevas disposiciones prorrogaron el uso de las placas vigentes. Ahora, con el Decreto N.º 624, la validez se extiende hasta finales de agosto de 2027 para todos los vehículos automotores con placas del lote de 2011.

La normativa se fundamenta en la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, que establece que ningún vehículo puede circular sin las placas respectivas y que la validez de cada lote es de cinco años. No obstante, las circunstancias excepcionales han motivado a la Asamblea Legislativa a modificar este plazo en varias ocasiones.

Entre los considerandos del decreto, se señala que la prórroga facilita una evaluación minuciosa y permite planificar la reducción de costos asociados a la eventual emisión de nuevas placas. El gobierno sostiene que la medida contribuye a la estabilidad económica de los ciudadanos, al evitar gastos innecesarios mientras se estudian alternativas para el futuro del parque vehicular nacional.

El Decreto Legislativo N.º 624 apareció en la edición del 27 de julio de 2026 e introduce una extensión que busca evitar desembolsos mientras avanza un análisis sobre la renovación de matrículas.
El Decreto Legislativo N.º 624 apareció en la edición del 27 de julio de 2026 e introduce una extensión que busca evitar desembolsos mientras avanza un análisis sobre la renovación de matrículas.

Alta afluencia vehicular en el país

Acorde a los datos del Observatorio de Seguridad Vial, el parque vehicular vigente en El Salvador alcanza un total de 2.126.168 unidades, lo que representa un crecimiento o variación anual del 5,13% con respecto al período anterior.

En cuanto a la composición del parque automotor por tipo de transporte, el 65,19% corresponde a vehículos de cuatro o más ruedas (un total de 1.386.008 unidades), mientras que el 34,81% restante está integrado por motocicletas, sumando 740.160 unidades.

Temas Relacionados

Asamblea LegislativaVehículosEl Salvadorplacas vehicularesMOPTDiario Oficial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Costa Rica nombra a siete nuevos embajadores, entre ellos a cuatro sin carrera diplomática

El Consejo de Gobierno ratificó siete nuevos embajadores que representarán a Costa Rica en distintos países, entre ellos cuatro figuras de designación política que ocuparon cargos durante la administración de Rodrigo Chaves

Gobierno de Costa Rica nombra a siete nuevos embajadores, entre ellos a cuatro sin carrera diplomática

El Ministerio de Economía de Costa Rica detecta diferencias de hasta 140% en regalos del Día de la Madre

La cartera de Economía detectó brechas de ¢22,432 (USD 49.96) en una olla arrocera al comparar artículos iguales en dos o más comercios, tras monitorear 24 tiendas entre el 13 y el 16 de julio

El Ministerio de Economía de Costa Rica detecta diferencias de hasta 140% en regalos del Día de la Madre

Los jefes de bloque del Congreso de Guatemala aprueban la agenda de los plenos del 18 y 20 de agosto, sin incluir subsidio a los combustibles

La programación quedó ajustada por el traslado del descanso del 15 de agosto al lunes 17 e incorpora debates en varias lecturas, además de la elección de dos magistrados para completar el período 2024-2029

Los jefes de bloque del Congreso de Guatemala aprueban la agenda de los plenos del 18 y 20 de agosto, sin incluir subsidio a los combustibles

Congreso de Guatemala juramenta postuladora para elegir al próximo contralor de cuentas y el proceso inicia este viernes

La instancia que definirá una terna ampliada para el período 2026-2030 sesionará desde las 9:00 en la Universidad Rafael Landívar y prevé remitir su propuesta al Congreso antes del 22 de septiembre

Congreso de Guatemala juramenta postuladora para elegir al próximo contralor de cuentas y el proceso inicia este viernes

La Federación Salvadoreña de Fútbol anuncia la salida de Erick Dowson Prado como técnico de la Sub 20

La Federación confirmó en un comunicado que el relevo llega tras una revisión global del ciclo, una vez terminada la eliminatoria mundialista y el clasificatorio de la CONCACAF

La Federación Salvadoreña de Fútbol anuncia la salida de Erick Dowson Prado como técnico de la Sub 20

TECNO

Zonas afectadas por terremoto en Colombia vuelven a comunicarse: habilitan puntos de conectividad satelital

Zonas afectadas por terremoto en Colombia vuelven a comunicarse: habilitan puntos de conectividad satelital

Discord obligado a suspender transmisiones en vivo luego de la muerte de una menor en Brasil

Dislexia y comprensión: crean una IA que busca reproducir las decisiones del cerebro al leer

Instagram cambia después de 10 años de colores: pasó a su etapa blanco y negro

Cuántos dólares le costaba a Sony fabricar un juego físico para PlayStation

ENTRETENIMIENTO

Shannon Elizabeth revela las ganancias que OnlyFans le dejó en menos de dos semanas: “Fue realmente sorprendente”

Shannon Elizabeth revela las ganancias que OnlyFans le dejó en menos de dos semanas: “Fue realmente sorprendente”

Jenna Ortega sobre el futuro de “Merlina”: “No es hasta la adultez cuando empiezas a pensar, quizá necesito un plan”

Millonaria china pagó por protagonizar su propia serie de TV y besar 60 veces a su actor favorito

Matthew McConaughey y la razón por la que rechazó interpretar a Joel en ‘The Last of Us’

Un póster de Spider-Man dibujado a mano, una nota de disculpa y un fenómeno viral que se ganó el corazón de los fanáticos

MUNDO

El petróleo volvió a caer: cedió 2,15% y cerró debajo de USD 90 ante el aumento del suministro desde Medio Oriente

El petróleo volvió a caer: cedió 2,15% y cerró debajo de USD 90 ante el aumento del suministro desde Medio Oriente

Un tren con 150 pasajeros a bordo descarriló cerca de Londres: al menos dos heridos graves

Uno de cada cinco niños en el mundo vive en zonas de guerra y conflictos

Los países del Indo-Pacífico ante una oportunidad: equilibrar al régimen de China en América Latina

La bajante del agua dejó al descubierto restos del Puente de Constantino