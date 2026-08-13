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Contraloría ordena una auditoría especial al Comité Olímpico Guatemalteco por 7,738,050 millones USD de los juegos 2025

La revisión fue autorizada el 5 de agosto tras una citación en el Congreso, donde se mencionaron posibles irregularidades en fondos para delegaciones extranjeras que, según lo expuesto, no han sido liquidados

Tres personas sentadas en una mesa con micrófonos, botellas de agua y un portátil. Fondo azul con logos de VOS Bancada Guatemala y una bandera blanca
La Contraloría General de Cuentas ordenó el 5 de agosto una auditoría especial al Comité Olímpico Guatemalteco por el uso de Q59 millones en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. (Congreso de la República de Guatemala)
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La Contraloría General de Cuentas ordenó el 5 de agosto una auditoría especial al Comité Olímpico Guatemalteco por el uso de Q59 millones ( unos 7,738,050.60) en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, ante posibles indicios de manejo irregular de recursos que no habrían sido plenamente revisados en la fiscalización anterior.

La decisión surgió después de que en una citación del Congreso se expusieran señalamientos sobre gastos vinculados a la organización de las justas, entre ellos subvenciones entregadas a países participantes que, según lo informado en la sala de trabajo, no han sido liquidadas. El alcance de la nueva revisión será limitado a esos fondos específicos.

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Mario Monterroso, encargado de la Dirección de Auditoría de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes de la CGC, explicó que hace un año ya se había practicado una evaluación al COG, pero de carácter general. Según detalló, esa revisión no abarcó todos los aspectos vinculados con la exposición pública y operativa de los juegos.

“Se solicitó una auditoría especial, ya que el auditor que hizo la evaluación el año pasado no contempló todo lo relacionado a lo mediático de los Juegos Deportivos. El auditor no tuvo suficiente alcance, por lo que emitimos el nombramiento de una auditoría especial con fecha 5 de agosto de este año”, dijo Monterroso durante la citación encabezada por el diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deportes del Congreso de la República.

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Una semana después de emitido el nombramiento, el equipo designado elaboraba el plan de trabajo previo al inicio formal del examen. Monterroso precisó que el proceso incluye familiarización con el tema, planificación, ejecución y presentación de resultados, y agregó: “Cualquier hallazgo lo estaremos informando a los órganos correspondientes”.

Hombre con barba y gafas, vestido de traje, habla en un micrófono de mesa mientras sostiene documentos. Se observan botellas de agua y otros participantes
La Contraloría General de Cuentas ordenó el 5 de agosto una auditoría especial al Comité Olímpico Guatemalteco por el uso de Q59 millones en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. (Congreso de la República de Guatemala)

La revisión previa del COG abarcó Q231,5 millones y detectó un hallazgo por fraccionamiento

En la misma reunión, María Morales, responsable de revisar la auditoría específica practicada al COG en 2025, informó que en esa fiscalización se examinó el uso de Q231,5 millones. De ese total, Q50,1 millones fueron asignados a los juegos disputados en octubre del año pasado, sin contar más de Q9 millones entregados de forma extraordinaria.

Morales desglosó que Q44,4 millones de ese monto se concentraron en seis rubros. Entre ellos figuraron Q3,2 millones para divulgación del evento, Q4,7 millones para la inauguración realizada en Ciudad Cayalá, Q1,1 millones para implementos deportivos y Q22,3 millones transferidos a federaciones y asociaciones descentralizadas que participaron en la competencia.

La funcionaria indicó que la ceremonia inaugural estuvo a cargo de una empresa internacional con sede en Miami, Estados Unidos. También señaló que esa contratación se revisó porque se hizo bajo la modalidad de excepción prevista en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, que no obliga a realizar cotización ni licitación.

El Congreso volvió a citar a las autoridades deportivas que no asistieron

Morales añadió que la auditoría previa reportó un hallazgo de fraccionamiento en el renglón 121. Según expuso, los directivos del Comité Olímpico Guatemalteco no realizaron los procesos de cotización y licitación para la compra de banderines, pancartas y vallas publicitarias utilizadas en el evento.

La citación de este miércoles también estaba dirigida a los directivos del COG y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, pero ninguno asistió. Fue la segunda vez en la misma semana que ambas entidades no acudieron al llamado del legislador de VOS.

Chic sostuvo que dará seguimiento al caso en una nueva citación para aclarar el uso de los recursos públicos destinados a los juegos. El objetivo, dijo, es revisar el gasto bajo criterios de transparencia y calidad del uso de fondos públicos.

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