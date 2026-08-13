Caso Brisa Páez: definieron al Tribunal que juzgará a todos los acusados por la agresión a la marinera voluntaria

La Cámara Federal de Casación ordenó que haya un solo juicio por el caso de Brisa Páez (RSFotos)

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La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este jueves que un solo tribunal juzgue a tres acusados por la agresión a Brisa Páez, marinera segunda de tropa voluntaria de 21 años de la Armada Argentina, quien resultó gravemente herida por una patada voladora propinada por un instructor y ex pareja durante un ejercicio antidisturbios en la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales en Vicente López.

La joven participó el 4 de abril de 2025 en una simulación de represión de conflictos civiles. Allí, una patada voladora por parte del cabo segundo Juan Gabriel Escobar, quien había sido su pareja, le causó graves lesiones. La joven fue trasladada al Hospital Militar Central donde estuvo internada dos meses. Estuvo 19 días “en estado crítico y con riesgo vital”.

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Un solo hecho, un juicio

El juez de la sala IV de Casación Mariano Borinsky resolvió que los tres acusados sean juzgados en un solo debate oral por el Tribunal en lo Criminal Federal 4 de San Martín para evitar la revictimización.

Se trata de un conflicto de competencia que llegó hasta el máximo tribunal penal federal del país, desde donde se remarcó la necesidad de concentrar la investigación y asegurar una respuesta judicial eficiente.

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El TOF4 de San Martín se había declarado incompetente para juzgar a uno de los tres acusados, porque está procesado por un delito correccional, que prevé una pena máxima de dos años de prisión y por ende interpretó que el juicio en su caso correspondía al juzgado federal 2 de San Isidro, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, donde se llevó adelante la investigación. La fiscalía se opuso y ahora Casación le dio la razón a la magistrada a la hora de ordenar que se realice un solo debate porque el hecho es el mismo y ya está bajo análisis del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, con otros dos acusados por delitos más graves.

Violencia de género

La causa penal involucra a tres acusados: Juan Gabriel Escobar, instructor y expareja de la víctima; Leandro Santiago Morales, por supuesto abuso de autoridad agravado, a raíz de haber cumplido con los deberes de cuidado y protección durante la práctica y en las horas posteriores y Miguel Ángel Reyes, jefe responsable del ejercicio, señalado por no haber garantizado el cumplimiento de los protocolos y la autorización formal del entrenamiento.

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Escobar está procesado por “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas mediando alevosía, contra una mujer con la que anteriormente mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, recordó el magistrado de Casación, en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El fiscal ante esa instancia Raúl Plee dictaminó que todo debe ser juzgado en un único debate por el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, un criterio que compartió el juez Borinsky. “Resulta claro que debe ser el mismo tribunal el que intervenga en las actuaciones, en virtud de una mejor y más pronta administración de justicia”, concluyó al remarcar que se trata de un único hecho penal.

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El juez de Casación Mariano Borinsky (foto Adrián Escandar)

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por la justicia, el entrenamiento antidisturbios en el que participó Brisa estuvo marcado por irregularidades y por un uso excesivo de la fuerza. Varios compañeros declararon que la preparación teórica y práctica previa al simulacro fue insuficiente. Algunos afirmaron haber recibido solo una o dos sesiones de instrucción, mientras que otros señalaron que no tuvieron ninguna preparación teórica antes de ser sometidos a ejercicios físicos de alta intensidad. Durante el simulacro, los superiores actuaron como “manifestantes” y comenzaron a lanzar objetos, empujar y golpear a los participantes.