Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

Se reanudó en Comodoro Py la investigación del caso Adorni: denuncias acumuladas y avances sobre la justificación patrimonial

El fiscal Gerardo Pollicita trabaja en el primer pedido de explicaciones al ex jefe de Gabinete. Unificaron las denuncias que entraron a tribunales a partir de la presentación de las últimas declaraciones juradas

Ilustración estilo cómic de Manuel Adorni, con expresión preocupada, frente a un edificio judicial gris y blanco. Un cartel en primer plano dice "COMODORO PY".
Manuel Adorni deberá dar explicaciones sobre su patrimonio en los tribunales federales de Comodoro Py (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002 regresaron a la actividad este lunes tras la feria judicial de invierno, con lo que se reactivaron las causas judiciales de mayor trascendencia, entre ellas la investigación sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Horas antes de comenzar el receso invernal, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que señaló inconsistencias entre los ingresos y los gastos del ex vocero presidencial y su esposa, Bettina Angeletti.

PUBLICIDAD

Poco se sabe del contenido de ese documento, que es una bisagra del caso. Infobae pudo corroborar con fuentes judiciales que la DAFI le puso número a todas las irregularidades detectadas, que están segmentadas año por año.

A partir de ese informe, el fiscal Pollicita retomó este lunes la confección de un requerimiento de justificación patrimonial, que se basará en las inconsistencias detectadas por la DAFI. El equipo de investigadores que trabaja en el caso avanzó sobre el tema incluso durante la feria.

PUBLICIDAD

Aun sin fecha definida, la fiscalía pedirá al juez Ariel Lijo que le ordene a Manuel Adorni responder el requerimiento para dar -por primera vez en los tribunales- explicaciones sobre su fortuna.

Audiencia pública Comisión de Acuerdos - Ariel Lijo
Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py (Foto: Jaime Olivos)

El exvocero tendrá así la oportunidad de justificar formalmente todos los grises y huecos que hay en su patrimonio. Públicamente, antes de renunciar, reveló que invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin en 2014, y que esa prematura apuesta por las criptomonedas le dejó en el bolsillo medio millón de dólares que nunca declaró ni empezó a gastar hasta convertirse en funcionario público.

Si la versión que vuelque ante la Justicia no desarma las sospechas de enriquecimiento ilícito, entonces el fiscal podría dar un paso más y pedir que Adorni sea llamado a declaración indagatoria, el escalón previo a un eventual procesamiento.

Al rectificar sus declaraciones juradas y presentar la última, correspondiente al 2025, Adorni exhibió una tenencia de USD 565.000 por una “venta de activos”, de la cual no se conocen mayores detalles. La Justicia busca saber si ese punto refiere al cambio de criptomonedas a dólares.

Asunción de Javier Milei - Entrada de invitados al Congreso
Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. Foto: Nicolás Stulberg

Precisamente a partir de la presentación de sus DDJJ, el entonces ministro coordinador del Gabinete recibió una nueva ola de denuncias en Comodoro Py.

Lo denunciaron por presunta falsedad ideológica los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro; el abogado de la Fundación Apolo, José Magioncalda; y Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz.

Entre esas denuncias se advirtió una intención deliberada de Adorni de ocultar su patrimonio para no pagar impuestos y, al mismo tiempo, eludir los controles a los que debería haberse sometido al convertirse en funcionario.

El delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 293 del Código Penal, castiga con hasta seis años de prisión a quien inserte declaraciones falsas en un documento público.

Las denuncias habían recaído por sorteo de la Cámara Federal en distintos juzgados y fiscalías de Comodoro Py. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, todos los expedientes se unificaron con la causa madre que llevan adelante Lijo y Pollicita.

Al observar las nuevas denuncias, los funcionarios a cargo del caso consideraron que se trata del “mismo objeto procesal con diferente encuadre jurídico”. Así, en adelante, las sospechas de falsedad ideológica se investigarán a la par del enriquecimiento ilícito.

Temas Relacionados

Manuel AdorniEnriquecimiento ilícitoGerardo PollicitaAriel LijoCorrupciónúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Denunció un violento choque, exigió una indemnización, pero una cámara de seguridad reveló que solo había sido un leve roce

Una joven demandó al dueño de un utilitario al sostener que había sufrido graves lesiones tras ser embestida sobre la vereda. Sin embargo, la Justicia analizó las imágenes de una cámara de seguridad, comprobó que el vehículo retrocedía a muy baja velocidad y concluyó que el contacto había sido mínimo. En consecuencia, rechazó la demanda y la condenó al pago de las costas del proceso

Denunció un violento choque, exigió una indemnización, pero una cámara de seguridad reveló que solo había sido un leve roce

Quedaron varados 20 horas en Cancún, demandaron a la aerolínea por miles de dólares y la Justicia les otorgó solo 75.000 pesos a cada uno

La pareja demandó a una aerolínea internacional y reclamó una suma compensatoria, además del reintegro de los pases a una sala VIP. Sin embargo, un tribunal federal concluyó que no se acreditaron perjuicios patrimoniales adicionales y reconoció únicamente una suma por los gastos ocasionados por la demora

Quedaron varados 20 horas en Cancún, demandaron a la aerolínea por miles de dólares y la Justicia les otorgó solo 75.000 pesos a cada uno

Padre ausente: la Justicia otorgó a una madre la responsabilidad parental exclusiva por dos años

Tras verse obligada a recurrir a los tribunales en 2024 y 2025 para obtener autorización y viajar con sus hijos a Brasil, una mujer logró que la Cámara de Apelaciones suspendiera por dos años el ejercicio compartido de la responsabilidad parental. Vencido ese plazo, podrá solicitar que la medida sea prorrogada

Padre ausente: la Justicia otorgó a una madre la responsabilidad parental exclusiva por dos años

El juez Walter Venditti: “Los jueces somos producto de la clase media argentina”

En una nueva edición de Sr. Juez, el magistrado del Tribunal Oral Federal N.º 2 de San Martín habla sobre su historia de movilidad social a través de la educación pública, el ingreso a Tribunales durante la vuelta de la democracia y sobre cómo es juzgar al narcotráfico en una de las jurisdicciones más calientes del país.

El juez Walter Venditti: “Los jueces somos producto de la clase media argentina”

La Justicia rechazó el despido de un repartidor de una aplicación: dejó de pedalear por incumplimientos salariales

El colaborador, que trabajaba bajo contrato, suspendió sus actividades y demandó a la empresa que controla una app de repartos. La compañía deberá indemnizarlo tras un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo

La Justicia rechazó el despido de un repartidor de una aplicación: dejó de pedalear por incumplimientos salariales

DEPORTES

Antes de Vélez-Independiente, Sarmiento recibe a Independiente Rivadvia por la fecha 3 del Torneo Clausura

Antes de Vélez-Independiente, Sarmiento recibe a Independiente Rivadvia por la fecha 3 del Torneo Clausura

Empujones y discusión cara a cara: el momento de tensión entre Paulo Dybala, Matías Soulé y el capitán de la Roma

El extravagante regalo que el Colo Barco y su pareja Yaz Jaureguy le hicieron a su hija Gemma

Los primeros tres amistosos de la selección argentina tras el Mundial: sedes, posibles rivales y el futuro de Messi

Las medidas que tomarán en el fútbol europeo para erradicar las demoras: el enfoque de un VAR “menos invasivo”

TELESHOW

Ian Lucas lanzó un nuevo tema, junto a La Joaqui y Fede Vigevani, de su show en Vélez

Ian Lucas lanzó un nuevo tema, junto a La Joaqui y Fede Vigevani, de su show en Vélez

El impactante outfit de Isabel Macedo para celebrar sus 51 años rodeada de sus familiares y amigos

La indignación de Wanda Nara por la viralización de unas fotos suyas en la playa: “Los trolls pagos”

Ángela Torres habló sobre el duelo de La Joaqui por la separación de Luck Ra: “Es una piba muy fuerte”

Luisana Lopilato mostró cuál es la tradición familiar que repite todos los años: “No lo cambiamos por nada”

INFOBAE AMÉRICA

Empresas estadounidenses intensifican sus esfuerzos para reducir la dependencia de China en la obtención de minerales críticos para armamento esencial

Empresas estadounidenses intensifican sus esfuerzos para reducir la dependencia de China en la obtención de minerales críticos para armamento esencial

36 detenidos por conducción peligrosa marcan el inicio del periodo vacacional en El Salvador

Las Fiestas Agostinas llenan San Salvador con asistencia masiva y una agenda para todas las edades

Pandillero recibe 75 años de prisión por homicidio en El Salvador

Guerra de pandillas en Guatemala: Capturan a dos reos del Barrio 18 por el asesinato del recluso el “Gorgojo”, líder de la Mara Salvatrucha