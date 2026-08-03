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Ángela Torres habló sobre el duelo de La Joaqui por la separación de Luck Ra: “Es una piba muy fuerte”

La artista afirmó que la cantante está cada día mejor y se refirió a la supuesta intervención de Tuli Acosta en la pareja

La actriz y cantante Ángela Torres habló del recital de Rosalía y también se refirió a La Joaqui
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La reciente aparición de Angelita Torres en el recital de Rosalía junto a sus amigas generó una ola de comentarios y especulaciones. La artista compartió sus impresiones tras la experiencia, intercalando reflexiones sobre la exposición mediática y los rumores que suelen rodear a los personajes públicos.

Muy feliz, muy feliz. Gran fin de semana”, resaltó Angelita Torres cuando los periodistas le consultaron cómo la había pasado en el espectáculo. Para ella, el evento fue una pausa del ruido constante de la conversación digital: “Estamos en ese momento del mundo en el que se habla mucho de todo, todo el tiempo y casi que entonces el contenido es la nada, porque después volvés a la realidad y te das cuenta que en realidad pasan otras cosas”.

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De la salida al show de Rosalía a la selfie que generó polémica: el video de Nicki Nicole, Ángela Torres y La Joaqui
La presencia de La Joaqui y Nicki Nicole en el recital de Rosalía convirtió la noche en una celebración de la amistad para Angelita Torres

Lejos de los escenarios, las preguntas giraron rápidamente hacia el tema de las supuestas cancelaciones que circulaban en redes. Ante el rumor de una suspensión, Angelita se mostró incrédula: “¿Qué cancelación? Qué-- imposible. ¿Rosalía?”. Al profundizar en el tema, defendió a la cantante: “¿Cómo vamos a cancelar a Rosalía? Pidió disculpas...aparte tantas veces, fue una equivocación”.

La conversación tomó otro camino cuando los periodistas recordaron una confesión personal realizada por la propia Angelita durante el evento. Aunque ella rió ante la mención, reconoció el valor de abrirse en público: “Bueno, un poco el confesionario se trata de eso, ese es el código. Así que fue sumarme un poco al show y de repente poder pisar el escenario de Lux, que es un tour que admiro muchísimo y a ella la admiro muchísimo”.

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La sobrina de Diego Torres se confesó en vivo ante la cantante española (Video: DFentertainment)

En relación a la polémica sobre posibles referencias a relaciones pasadas, Angelita fue clara al rechazar las interpretaciones externas: “Eso es lo que la gente relaciona”. Cuando le preguntaron directamente si sus palabras iban dirigidas a Rusher, respondió: “No voy a andar yo acá aclarando nombre y apellido de nadie”. Así, evitó confirmar o negar cualquier vínculo romántico que se le atribuyera en ese momento.

El episodio en el recital de Rosalía, donde Angelita compartió escenario y emociones, despertó comentarios sobre su vida privada. Las redes sociales y algunos medios relacionaron su confesión con personas de su pasado, aunque ella evitó dar nombres y prefirió centrarse en el valor del espectáculo y la admiración hacia la artista principal.

La presencia de La Joaqui y Nicki Nicole en el evento fue otro de los puntos destacados de la noche. Angelita describió la jornada como una celebración de la amistad: “Con mi amiga, bancando a mi amiga, que la quiero mucho. Una linda noche de chicas, la pasamos espectacular”.

Ángela Torres, Nicki Nicole y La Joaqui en el concierto de Rosalía
Angelita Torres afirmó que La Joaqui está cada día mejor y destacó su fortaleza frente a lo que le tocó atravesar

Consultada sobre el presente de La Joaqui, Angelita expresó: “Cada día mejor, cada día mejor. Es una piba muy fuerte que ha pasado por mucho, así que no duden que se va a poner de pie más fuerte que nunca”. De este modo, enfatizó el crecimiento y la resiliencia de su compañera, reafirmando el lazo que las une más allá del evento musical.

En medio del show, la complicidad entre Angelita y sus amigas se hizo evidente. La noche no solo fue un encuentro musical, sino también una oportunidad para mostrarse unidas y disfrutar de un espacio propio lejos del ojo público.

La entrevista también abordó los rumores sobre la supuesta intervención de Tulia Costa en relaciones pasadas de Angelita. Ella fue tajante: “No, no, no, no, no”. Frente a la insistencia de los periodistas, reiteró: “Eso es lo que le suma el morbo de las relaciones, pero no, no, no”.

Ángela Torres, Nicki Nicole y La Joaqui en el concierto de Rosalía
Angelita Torres negó versiones sobre Tulia Costa y tomó distancia de los chismes y especulaciones que circularon en redes sociales

Desde su perspectiva, los comentarios y especulaciones en redes sociales —como los posteos con loros y pajaritos— forman parte de la construcción mediática: “No estoy tan adentro. No sé, no sé bien de todos estos chismes que me están hablando”. Así, Angelita prefirió distanciarse de la polémica y centrarse en su experiencia personal.

El recital de Rosalía, al que asistió junto a La Joaqui y María Becerra, se transformó en una celebración de la música y la amistad para Angelita Torres. Aunque la noche estuvo marcada por rumores y confesiones, la artista defendió el valor del presente y la fortaleza de sus vínculos personales, evitando alimentar las versiones sobre su vida privada.

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