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36 detenidos por conducción peligrosa marcan el inicio del periodo vacacional en El Salvador

El subdirector Fermín Pérez reportó en una conferencia de prensa que los arrestos se registraron en los primeros días del asueto, en medio de controles en carreteras para reducir siniestros

El periodo vacacional en El Salvador ya registra 36 detenidos por conducción peligrosa, según Protección Civil. (Foto cortesía PNC)
El periodo vacacional en El Salvador ya registra 36 detenidos por conducción peligrosa, según Protección Civil. (Foto cortesía PNC)
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El periodo vacacional en El Salvador ya registra 36 personas detenidas por conducción peligrosa, según confirmó el subdirector de Protección Civil,Fermín Pérez, durante la conferencia de prensa realizada este lunes. La cifra, que corresponde únicamente a los primeros días de vacaciones, refleja el despliegue de controles y operativos en las principales rutas del país, donde el enfoque ha sido “garantizar la seguridad vial y prevenir tragedias”, según palabras del funcionario.

Pérez detalló que del total de capturados, todos son hombres y ninguno corresponde a mujeres. “Invitamos nuevamente a que cada una de las personas que visitan nuestras áreas turísticas y restaurantes siempre presten atención a las diferentes recomendaciones que las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil integran”, expresó el subdirector.

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Las estadísticas oficiales muestran además 116 accidentes de tránsito atendidos desde el inicio del periodo vacacional, un leve aumento respecto a los 114 registrados en el mismo lapso del año anterior. En cuanto a personas lesionadas, la cifra asciende a 121, mientras que el número de fallecidos en accidentes de tránsito alcanza los seis, tres menos que el año pasado. “El propósito es claro: garantizar que la población pueda disfrutar de estas actividades en un ambiente seguro, ordenado y con capacidad de respuesta necesaria”, enfatizó Pérez.

Protección Civil reportó 24 rescates acuáticos en El Salvador durante las primeras horas del periodo vacacional. (Foto cortesía Protección Civil)
Protección Civil reportó 24 rescates acuáticos en El Salvador durante las primeras horas del periodo vacacional. (Foto cortesía Protección Civil)

24 rescates acuáticos y dispositivos de prevención en playas

El subdirector de Protección Civil también informó sobre el dispositivo especial desplegado en playas, lagos y ríos, donde el operativo preventivo se ha intensificado ante la afluencia de turistas nacionales e internacionales. Según el balance presentado, se han realizado cuatro rescates simples, uno de adulto y tres de menores, y 20 rescates profundos, de los cuales catorce corresponden a adultos y seis a menores de edad.

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“En las playas, invitamos a la población a atender el llamado de los guardavidas cuando haya una bandera roja. Eso significa que no se puede entrar al agua porque existen corrientes de retorno”, subrayó Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, quien participó en la conferencia. Solano recalcó la importancia de no ingresar al mar de noche y de acatar las indicaciones de seguridad para evitar incidentes fatales.

El funcionario agregó que más de 800 bomberos se encuentran desplegados a nivel nacional, con un enfoque especial en zonas de alto flujo turístico como bares, restaurantes, hoteles y hostales. Además, 150 inspectores han intensificado las verificaciones en estos establecimientos para constatar que se cumplan los planes de emergencia y las condiciones técnicas exigidas por la normativa.

“Estamos identificando, verificando y emitiendo informes en cada inspección. Si hay observaciones, las trasladamos a los responsables para que tomen las medidas necesarias”, explicó Solano. El objetivo es prevenir incidentes y garantizar que los visitantes puedan regresar a sus hogares con seguridad.

Llamas fuera de control: Serie de incendios consumen viviendas y negocios en distintas zonas de El Salvador (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).
Llamas fuera de control: Serie de incendios consumen viviendas y negocios en distintas zonas de El Salvador (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).

Emergencias por incendios y refuerzo en la vigilancia

En cuanto a las emergencias por incendios, el balance presentado revela un incremento del 58% en los casos atendidos durante los primeros dos días de vacaciones, al pasar de dos incidentes en 2025 a 19 en 2026. “Es inusual que durante la época lluviosa tengamos incendios en maleza, pero la canícula y el cese de lluvias han provocado once incidentes en este rubro, frente a cuatro del año pasado”, advirtió Baltazar Solano.

Los incendios estructurales también mostraron un leve aumento, con seis casos en 2026 frente a cinco en 2025, mientras que los incendios en vehículos permanecieron sin variación, con dos casos cada año. Las autoridades han hecho hincapié en la importancia de la prevención y la revisión de las condiciones eléctricas y de gas en viviendas y comercios. “Si sale de casa, desconecte los electrodomésticos que no utiliza y baje el regulador del cilindro de gas. Así se evita que haya fugas que pueden derivar en una deflagración”, recomendó Solano durante su intervención.

El director del Cuerpo de Bomberos también informó sobre el incidente ocurrido en Chinameca, donde un show de luces provocó lesiones a 23 personas, entre ellas tres menores y un adolescente. 10 de los afectados fueron atendidos en el lugar y 13 trasladados a centros asistenciales. “Por ley, toda actividad de concentración pública debe contar con inspección del Cuerpo de Bomberos y cumplir las distancias y medidas de seguridad necesarias”, subrayó Solano.

Bombero realizó labores de enfriamiento tras el incendio que destruyó parte de una vivienda en El Salvador (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).
Bombero realizó labores de enfriamiento tras el incendio que destruyó parte de una vivienda en El Salvador (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).

El llamado de las autoridades a la población se mantiene firme: respetar las normas viales, seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia y colaborar con el personal desplegado en todo el territorio, con el objetivo de reducir los riesgos y evitar tragedias durante el periodo vacacional.

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