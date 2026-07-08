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Una testigo afirmó que la mudanza de la mamá de Adorni fue pagada por un tío

El fiscal sospechaba que el exjefe de Gabinete había abonado 12 mil dólares, pero la propietaria de la casa del country rechazó la hipótesis

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El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni
El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita descartó que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, haya gastado 12.000 dólares para mudar a su madre al barrio privado Fincas de Iraola II, donde la mujer vive en una casa alquilada. Era una de las últimas incógnitas pendientes que la Justicia debía resolver antes de avanzar con un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria.

El mes pasado, tal como dio a conocer Infobae, los investigadores habían puesto la lupa sobre Silvia Pais, la madre del exfuncionario libertario, al enterarse de que dejó de vivir en un departamento de La Plata y se mudó a ese country de Berazategui.

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Es así que, a pedido del fiscal, el juez Ariel Lijo ordenó a la administración de Fincas de Iraola II que informe todos los detalles que pudieran ser de interés para la causa: fecha de mudanza y lote, si la mujer es propietaria, locataria, comodataria u ocupante autorizada; tipo de contrato y montos, modalidad de pago, entre otros puntos.

A su vez, la Justicia le pidió al barrio privado que aporte liquidaciones, resúmenes de cuenta, recibos y constancias de pago correspondientes a las expensas ordinarias y extraordinarias devengadas desde la fecha en que la madre de Adorni ocupó el inmueble.

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Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, los documentos que la administración envió a los tribunales federales de Comodoro Py revelaron que Silvia Pais alquilaba una propiedad, y que había hecho un pago adelantado de 12.000 dólares para cubrir el primer año de residencia en ese lugar. Para el segundo año se había acordado un valor por encima de los 14.000 dólares, a abonarse en 2027. Las expensas, en tanto, rondan los 500.000 pesos mensuales.

Sin embargo, nada conectaba hasta este punto a Manuel Adorni con el dinero ni con las gestiones inmobiliarias. Es por esto que el fiscal Pollicita pidió que declare como testigo la propietaria de la casa que alquila la madre del exvocero presidencial.

La mujer se presentó este lunes en Comodoro Py. Con su testimonio confirmó las condiciones contractuales referidas anteriormente y descartó cualquier contacto con Manuel Adorni. “No participó él ni su hermano Francisco”, contó a este medio una fuente judicial con acceso al expediente.

Según el relato de la testigo, quien pagó los 12.000 dólares fue un tío de Manuel Adorni -hermano de su madre-, quien alquiló la propiedad a través de una inmobiliaria. “El día de la firma del contrato firmamos, pagó y se fue”, sintetizó la propietaria en su declaración.

Con las pruebas recabadas, los investigadores tomaron la decisión de no profundizar más sobre la familia de Adorni. En Comodoro Py consideran que no hay razones para atribuirle este gasto.

Justificación patrimonial

La investigación sobre el patrimonio del exministro coordinador está en la última milla. El fiscal Pollicita aguarda los últimos reportes que pidió a billeteras virtuales y al country Indio Cuá para acumular al expediente, además del informe contable de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Ese informe es clave. Será el que finalmente le pondrá una cifra al presunto enriquecimiento ilícito que persigue la Justicia.

Ilustración estilo cómic de Manuel Adorni, con expresión preocupada, frente a un edificio judicial gris y blanco. Un cartel en primer plano dice "COMODORO PY".

Si las conclusiones que arroje el estudio son desfavorables para Adorni, el fiscal estará en condiciones de pedirle al juez Lijo que firme un requerimiento de justificación patrimonial.

Al responder ese requerimiento, el exjefe de Gabinete tendrá la oportunidad de demostrar ante la Justicia que el origen de su fortuna es legal, algo que sostuvo públicamente desde que se desató el escándalo.

Su versión -aún no comprobada en Tribunales- señaló que entre 2013 y 2014 invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin. Las criptomonedas le dejaron más de 500.000 dólares que mantuvo en negro y prácticamente no tocó hasta llegar al poder.

Si sus explicaciones formales no disipan las sospechas, entonces la Justicia daría un paso más y lo citaría a indagatoria. Manuel Adorni tendría que presentarse en los tribunales de Comodoro Py para defenderse así de una acusación formal por corrupción.

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