Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

Mientras en EEUU se investiga presunto lavado, la Justicia argentina concentra causas contra la cúpula de la AFA

Los expedientes tramitan en los fueros Civil y Penal Económico: abarcan la controvertida mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, la disputa sobre qué juez investigará la compra de una mansión de 17 millones de dólares atribuida a presuntos testaferros y la evasión de impuestos

El titular de la AFA Claudio Tapia REUTERS/Agustín Marcarian
El titular de la AFA Claudio Tapia REUTERS/Agustín Marcarian
Guardar

Mientras la Justicia de Estados Unidos avanza con una investigación preliminar por presuntas maniobras de lavado de dinero que involucran a la dirigencia del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se enfrentan en Argentina a definiciones judiciales que podrían marcar el rumbo de distintas causas abiertas en su contra.

Los expedientes, que tramitan en los fueros Civil y Penal Económico, abarcan la controvertida mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, la disputa sobre qué juez investigará la compra de una mansión de 17 millones de dólares atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la entidad, y la posibilidad de que Tapia y Toviggino sean enviados a juicio oral por la causa por retención indebida de aportes previsionales.

PUBLICIDAD

"Tres frentes judiciales para la AFA"
La Asociación del Fútbol Argentino y sus directivos enfrentan tres investigaciones judiciales clave en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mudanza

El primero de esos frentes quedó abierto al filo del inicio de la feria judicial de invierno, cuando la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que la Corte Suprema de Justicia es la instancia que deberá intervenir en caso de prosperar un recurso extraordinario del Estado Nacional, el fallo que avaló el traslado de la sede social de la AFA desde la histórica calle Viamonte hacia Pilar. Rechazó un planteo del Gobierno para que la revisión quedase a cargo del Superior Tribunal de Justicia de CABA.

La resolución de los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, declaró inadmisible el recurso con que el Estado pretendía llevar el tema ante el TSJ. El tribunal consideró que la causa reviste naturaleza federal en razón de la persona involucrada —la AFA— y que, por ese motivo, escapa a la competencia local y es materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

PUBLICIDAD

Desde este lunes, con el fin del receso invernal en la Justicia, se comenzará a avanzar para definir si se concede la apelación o se desestima. En este último caso, solo quedará la queja directa al máximo tribunal del país.

La sede histórica de la AFA en la calle Viamonte en CABA, durante un operativo policial (RSFotos)
La sede histórica de la AFA en la calle Viamonte en CABA, durante un operativo policial (RSFotos)

En la apelación que reclamó revocar la decisión se advirtió que el fallo que dio por cancelada la inscripción en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia, y declaró la nulidad de la designación de veedores en la entidad madre del fútbol argentino, genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instalando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”.

El fallo de fondo que el Gobierno intenta revertir se firmó el 18 de junio pasado y declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la Inspección General de Justicia (IGJ)—que cuestionaba la inscripción de la entidad en la provincia de Buenos Aires— y también de la resolución que designó veedores en la AFA por 180 días hábiles. Los camaristas sostuvieron que, tras el cambio de domicilio aprobado por unanimidad en la Asamblea General del 17 de octubre de 2024, el control de legalidad sobre la entidad pasó a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, y que “la IGJ carece de facultades revisoras respecto de las decisiones” de ese organismo provincial.

La mudanza de la histórica sede de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, a Mercedes 1366, en Pilar, se formalizó mediante un contrato de comodato firmado el 27 de septiembre de 2024 con la Municipalidad de Pilar, que cedió el inmueble a la entidad que preside Tapia.

Las idas y vueltas con la mansión de Pilar

Una vez más, la Cámara Federal de Casación revisará dónde debe investigarse la compra de una valiosa casaquinta en Pilar por parte de supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, según la sospecha judicial.

La última novedad previa al receso invernal fue el pase de todo el caso desde el juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay al penal económico 10 porteño, que está vacante y subroga ahora la jueza Verónica Straccia. Poco después, la Cámara Federal de Casación habilitó un recurso de los imputados Luciano Pantano y su madre Ana Conte para que se revise esta decisión. Los acusados pretenden que el caso siga en Campana.

Infografía ilustra una casaquinta en Pilar bajo una lupa judicial, con figuras de abogados y el logo de la AFA, junto a un desglose textual de la valuación e inventario de la propiedad.
La Justicia investiga la casaquinta en Pilar que se sospecha está a nombre de testaferros de dirigentes de la AFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las idas y vueltas de la pesquisa que ya va por el cuarto juez se ventilarán otra vez el 12 de agosto en una audiencia que convocó el máximo tribunal penal federal del país: después de escuchar a las partes confirmará o no la decisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico que sacó el caso de Campana y lo devolvió a la órbita de CABA.

La pesquisa apunta a determinar si detrás de la adquisición, formalmente realizada por la empresa Real Central SRL, de Pantano y su madre, existió un esquema de lavado de dinero con presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. La denuncia inicial se fue ampliando y abarca en la actualidad posible lavado de activos con una defraudación por parte de las máximas autoridades de la AFA en perjuicio de esa entidad, a través de la contratación “infiel” de intermediarios y “desviación de fondos” para luego “en una fase posterior, la presunta implementación de un circuito complejo orientado a reintroducir dichos activos al patrimonio de quienes habrían intervenido en la maniobra inicial”.

La mansión de Pilar, su flota de autos de alta gama y las instalaciones habrían sido parte de estas maniobras. De hecho, el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien ya procesó a Tapia y Toviggino por presunta evasión impositiva, reclamó a su par Straccia quedarse también con esta causa por considerar que todo formó parte de un mismo entramado delictual. Se trata de la parte del caso que investiga a TourProdEnter, la empresa a nombre de la esposa del empresario Javier Faroni, Erica Gillette.

Los aportes

El tercer frente es el que aparece más cerca de una definición. La Cámara en lo Penal Económico dejó firme el procesamiento de Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes previsionales por unos 19.000 millones de pesos. Con esa decisión y en lo referido a sus personas, el expediente podría iniciar el camino del envío a juicio oral. Ambos dirigentes están embargados por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país. Tapia viajó al Mundial autorizado por el juez Amarante. El Tribunal de Apelaciones confirmó también la acusación contra la AFA como persona jurídica.

Pablo Toviggino
Pablo Toviggino, tesorero de la AFA

Se trata de la omisión de depositar en el plazo legal montos retenidos por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social entre 2024 y 2025 por unos 19.000 millones de pesos. La Asociación del Fútbol Argentino “durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados, contó con esos fondos en sus cuentas, lo que denota que tenía una situación financiera que le permitía cumplir con los depósitos de las sumas retenidas y percibidas” en tiempo y forma, advirtió la Cámara.

La institución tenía plazos fijos bancarios con fondos que permanecieron depositados con sucesivas renovaciones y que “no fueron utilizados para atender las obligaciones pertinentes”. Esas sumas “superaban holgadamente” el monto evadido y que fue cancelado después, fuera de vencimiento.

Temas Relacionados

AFAClaudio "Chiqui" TapiaPablo Tovigginoúltimas noticiasmansión de Pilarsede social

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia amplió el alcance de una ley reparatoria y benefició a la hija de un exiliado durante la dictadura

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo revocó una decisión del Ministerio de Justicia y reconoció la indemnización prevista en la Ley 24.043 a María Frondizi, hija del militante Marcelo Frondizi -sobrino del expresidente Arturo Frondizi-, quien nació en Roma durante el exilio forzado de sus padres. El fallo aplicó la doctrina de la Corte Suprema sobre los hijos de exiliados

La Justicia amplió el alcance de una ley reparatoria y benefició a la hija de un exiliado durante la dictadura

El Colegio Público de la Abogacía cuestionó el proyecto para agravar las penas por falsas denuncias

La entidad presidida por Alejandra García advirtió que la reforma del Código Penal debe sustentarse en evidencia y no en casos de alto impacto. Hay una iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada que ya obtuvo dictamen favorable en Comisión

El Colegio Público de la Abogacía cuestionó el proyecto para agravar las penas por falsas denuncias

La Justicia le puso fecha al juicio oral por presunto lavado contra la viuda de Daniel Muñoz

El debate fue programado para el 2027. La investigación describe el uso de dinero de la corrupción para compras de inmuebles y sociedades en varias provincias y en el exterior, con 16 propiedades adquiridas en Miami y Nueva York

La Justicia le puso fecha al juicio oral por presunto lavado contra la viuda de Daniel Muñoz

Una jueza desvinculó a una mujer como fiadora del local de su ex pareja por violencia previa

La resolución del Juzgado de Familia N° 7 de Cipolletti dispuso una medida autosatisfactiva para que dejara de ser garante de un contrato firmado en septiembre de 2024, tras denuncias por violencia y una restricción de acercamiento

Una jueza desvinculó a una mujer como fiadora del local de su ex pareja por violencia previa

Compró un PH, pero no pudo mudarse porque la vendedora le ocultó que el gas estaba cortado: deberán indemnizarla

La compradora descubrió que el servicio de gas había sido suspendido meses antes de la venta por una pérdida en la instalación interna. En un caso por vicios redhibitorios, la Justicia condenó a la vendedora a afrontar los gastos necesarios para restablecer el suministro

Compró un PH, pero no pudo mudarse porque la vendedora le ocultó que el gas estaba cortado: deberán indemnizarla

DEPORTES

La Conmebol terminó de enterrar el proyecto de Infantino

La Conmebol terminó de enterrar el proyecto de Infantino

River Plate hizo oficial la contratación de Tobías Andrada como su séptimo refuerzo en el mercado: el monto de la operación

Dos argentinos en semifinales en San Marino y Bonn: Díaz Acosta quedó a un triunfo del Top 100 y Federico Gómez continúa su remontada

Del renacer a la polémica: el llamativo partido de Bernard Tomic que generó una ola de críticas por su actitud

El inesperado club que quiere a Vozinha después de que Colo Colo anunció la contratación del arquero figura del Mundial

TELESHOW

Brian Buley vuelve a la actuación: “No por ser de talla baja voy a dejar lo que me hace feliz”

Brian Buley vuelve a la actuación: “No por ser de talla baja voy a dejar lo que me hace feliz”

Alejandra Perlusky, una vida atravesada por la danza, el teatro y los grandes musicales: “El arte puede salvar el alma”

Llega Ellos, el nuevo ciclo de Luli Fernández que invita a los varones a mostrar su lado más humano y vulnerable

El festejo íntimo de Rosalía en un bodegón de Chacarita antes de su show: postres, vino y figuras de cisnes

El tierno reencuentro de Alex Caniggia con Melody Luz y su hija: besos, juegos y risas

INFOBAE AMÉRICA

Qatar pidió al grupo terrorista Hamas que el acuerdo de desarme ponga fin al “sufrimiento” en la Franja de Gaza

Qatar pidió al grupo terrorista Hamas que el acuerdo de desarme ponga fin al “sufrimiento” en la Franja de Gaza

El Salvador refuerza apoyo agrícola frente a la fase más fuerte de El Niño

El Salvador: La Defensoría del Consumidor lanza un operativo nacional para retirar productos vencidos

‘Los domingos’, la película española que reabre el debate sobre familia y religión en pleno siglo XXI

Panamá: La fiscalía ordenó la aprehensión de 13 personas vinculadas con La Mafia Filipina