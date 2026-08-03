Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

El impactante outfit de Isabel Macedo para celebrar sus 51 años rodeada de sus familiares y amigos

Con un look audaz y detalles de moda, la actriz festejó junto a su círculo íntimo y compartió postales que revolucionaron las redes sociales

Isabel Macedo apostó por diferentes cambios de look y disfrutó de la llegada de sus 51 años con sus seres queridos (Instagram)

Guardar

Lejos de los flashes del set y de la vorágine de su rutina profesional, Isabel Macedo eligió regalarse una pausa y celebrar su cumpleaños en un entorno que combinó relax, familia y estilo. La actriz apostó por una noche especial rodeada de sus afectos más cercanos y se animó a marcar tendencia con un look que se robó todas las miradas. La propuesta fue clara: disfrutar de su cumpleaños número 51 entre risas, globos de colores y mucha moda, dejando en claro que para ella cada festejo es una oportunidad para reinventarse y brillar.

Fiel a su personalidad leonina, Isabel se inclinó por un estilismo total black con transparencias. Eligió un vestido largo de encaje translúcido, con mangas globo y dos pronunciadas aberturas laterales que dejaban sus piernas al descubierto. El atuendo, lejos de lo convencional, combinó elegancia, actitud y un toque rockero. Para completar el outfit, apostó por borcegos negros de suela chunky, que aportaron un aire descontracturado y moderno.

PUBLICIDAD

Además, el cabello, súper lacio y peinado con raya al medio, reforzó la estética minimalista, mientras que el maquillaje natural acompañó la frescura y la sonrisa que la actriz lució durante toda la velada.

Isabel Macedo su cumpleaños número 51 en familia y con cambios de look
Isabel Macedo apostó por un look total-black y con transparencias para festejar

La fiesta nocturna se transformó en una verdadera celebración con estilo. Los globos de colores, la música y el clima de alegría fueron los grandes protagonistas en una noche que Isabel compartió con amigos y seres queridos. Las imágenes del festejo, rápidamente replicadas en las redes sociales, mostraron a Macedo radiante y relajada, disfrutando de cada instante y dejando ver su costado más personal y espontáneo.

PUBLICIDAD

Como ocurre cada año, su esposo, Juan Manuel Urtubey, no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un mensaje público. En sus redes sociales, el exgobernador de Salta le escribió: “Feliz cumple al amor de mi vida. Mi Reina de todo. Te amo”. Urtubey, fiel a su estilo formal, acompañó a Isabel con un pantalón negro de vestir, camisa celeste y sweater beige, sumando un reloj deportivo para completar su look.

Isabel Macedo su cumpleaños número 51 en familia y con cambios de look
Acompañada por su mirado y padre de sus hijas, Juan Manuel Urtubey, la actriz vivió un íntimo festejo con amigos y familiares
Isabel Macedo su cumpleaños número 51 en familia y con cambios de look
La actriz celebró con su círculo íntimo un nuevo año en su vida

Pero la celebración no terminó ahí. Durante el día, la actriz apostó por un festejo más íntimo y familiar, eligiendo un look mucho más cómodo y funcional, ideal para compartir con sus seres queridos. Lució un overol de jean oversize, arremangado y desabotonado en el frente, con una camisa blanca debajo. Combinó el atuendo con aros argolla de oro medianas, una pulsera fina de cuero negro y una corona de cotillón que sumó un toque lúdico y divertido al conjunto. El pelo suelto, con ondas naturales, y un maquillaje muy sutil y fresco, con base liviana, rubor rosado y labios al natural, completaron el estilismo perfecto para el día.

Durante ese encuentro diurno, Isabel estuvo acompañada por su mamá, sus hijas Belita y Julia, los hijos de su marido, Juan, e incluso uno de sus hermanos, Santiago Macedo. La reunión familiar permitió ver a la actriz en un rol más relajado, disfrutando de la cercanía de los suyos y de la calidez del hogar. Las imágenes de ese momento también circularon rápidamente en redes, donde la felicidad y la sencillez fueron los ejes del festejo.

El impacto de la celebración se trasladó a las redes sociales, donde la sección de comentarios se llenó de mensajes de cariño y buenos deseos. “Feliz cumple, Isa hermosa”; “Diosa full, disfrutá Isa”; “Todo lo mejor del mundo para vos”; “Que la vida te siga regalando estos momentos llenos de vida”; “Qué lindo verte tan feliz y rodeada de amor”, fueron solo algunas de las frases que se multiplicaron en su cuenta de Instagram. Entre los saludos se destacaron los de figuras como Nancy Dupláa, Cami Homs, Floppy Tesouro y Georgina Barbarossa, que no quisieron dejar de sumarse a la celebración virtual.

Isabel Macedo su cumpleaños número 51 en familia y con cambios de look
Para el festejo diurno, Isabel eligió un outfit cómodo y el rostro al natural
Isabel Macedo su cumpleaños número 51 en familia y con cambios de look
Macedo posó sonriente junto a su familia en la celebración de su cumpleaños 51 (Instagram)

Las postales del festejo, tanto la fiesta nocturna como el encuentro familiar durante el día, expusieron a una Isabel auténtica, relajada y feliz. El esmero en cada detalle, desde los globos hasta el estilismo elegido para cada momento, y la presencia de sus seres queridos reafirmaron su capacidad para transformar su cumpleaños en una celebración única. Más allá de los compromisos laborales y de la vida pública, la actriz volvió a demostrar que sabe disfrutar de los pequeños grandes momentos y que su mayor lujo es el cariño que la rodea.

Así, Isabel Macedo celebró sus 51 años fiel a su esencia: rodeada de afectos, con looks que marcan tendencia y aprovechando cada instante, tanto en la tranquilidad del día como en la energía de la noche. Una nueva vuelta al sol para una de las figuras más queridas del espectáculo nacional, que siempre encuentra la manera de transformar lo cotidiano en una fiesta digna de ser recordada.

Temas Relacionados

Isabel MacedoJuan Manuel UrtubeyCumpleañosLook

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ian Lucas lanzó un nuevo tema, junto a La Joaqui y Fede Vigevani, de su show en Vélez

El estreno de “TikTok Rmx En Vivo - Estadio Vélez” forma parte del álbum registrado durante su noche gloriosa en Liniers

Ian Lucas lanzó un nuevo tema, junto a La Joaqui y Fede Vigevani, de su show en Vélez

La indignación de Wanda Nara por la viralización de unas fotos suyas en la playa: “Los trolls pagos”

La empresaria respondió a las críticas luego de que un medio turco difundió imágenes que fueron alteradas digitalmente, según ella denunció en sus redes

La indignación de Wanda Nara por la viralización de unas fotos suyas en la playa: “Los trolls pagos”

Ángela Torres habló sobre el duelo de La Joaqui por la separación de Luck Ra: “Es una piba muy fuerte”

La artista afirmó que la cantante está cada día mejor y se refirió a la supuesta intervención de Tuli Acosta en la pareja

Ángela Torres habló sobre el duelo de La Joaqui por la separación de Luck Ra: “Es una piba muy fuerte”

Luisana Lopilato mostró cuál es la tradición familiar que repite todos los años: “No lo cambiamos por nada”

En plena época veraniega en el hemisferio norte, la actriz mostró cómo vivió a pleno una de sus infaltables costumbres al aire libre

Luisana Lopilato mostró cuál es la tradición familiar que repite todos los años: “No lo cambiamos por nada”

La foto de Shakira y Antonio de la Rúa que acrecentó rumores de romance después de 16 años de distanciamiento

Una instantánea tomada en República Dominicana encendió las versiones sobre una reconciliación entre la estrella y su exnovio

La foto de Shakira y Antonio de la Rúa que acrecentó rumores de romance después de 16 años de distanciamiento

DEPORTES

Las medidas que tomarán en el fútbol europeo para erradicar las demoras: el enfoque de un VAR “menos invasivo”

Las medidas que tomarán en el fútbol europeo para erradicar las demoras: el enfoque de un VAR “menos invasivo”

Antes de Vélez-Independiente, Sarmiento recibe a Independiente Rivadvia por la fecha 3 del Torneo Clausura

El contundente mensaje de Coudet en WhatsApp tras la derrota de River Plate contra Rosario Central

Los Springboks ya están en Buenos Aires y se preparan para enfrentar a Los Pumas

El W35 de Chacabuco levanta el telón: 13 argentinas ya tienen un lugar asegurado en el cuadro principal

TELESHOW

Ian Lucas lanzó un nuevo tema, junto a La Joaqui y Fede Vigevani, de su show en Vélez

Ian Lucas lanzó un nuevo tema, junto a La Joaqui y Fede Vigevani, de su show en Vélez

La indignación de Wanda Nara por la viralización de unas fotos suyas en la playa: “Los trolls pagos”

Ángela Torres habló sobre el duelo de La Joaqui por la separación de Luck Ra: “Es una piba muy fuerte”

Luisana Lopilato mostró cuál es la tradición familiar que repite todos los años: “No lo cambiamos por nada”

La foto de Shakira y Antonio de la Rúa que acrecentó rumores de romance después de 16 años de distanciamiento

INFOBAE AMÉRICA

Los bajos niveles del Rin amenazan la incipiente recuperación económica de Alemania

Los bajos niveles del Rin amenazan la incipiente recuperación económica de Alemania

Cómo funciona la IA que estudia el cerebro de los primates en los ambientes donde nacen y viven

Una plataforma digital sustituirá al corrompido sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos de Panamá

Honduras bajo escrutinio internacional por sus controles financieros

Rafael Grossi invocó el legado de Javier Pérez de Cuéllar en la recta final por la Secretaría General de la ONU