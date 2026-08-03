Empujones y discusión cara a cara: el momento de tensión entre Paulo Dybala, Matías Soulé y el capitán de la Roma

El episodio se produjo tras reto del capitán a Matías Soulé, con dos empujones del mediocampista y una reacción del delantero cordobés en defensa del marplatense

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La derrota de la Roma por 4-1 ante el Cardiff City en un amistoso de pretemporada no solo expuso falencias futbolísticas, sino también tensiones en el vestuario italiano. El desenlace del encuentro dejó a la vista un episodio de fricción interna que involucró a figuras clave de la Loba, justo cuando el club busca consolidar su proyecto de cara al próximo ciclo.

El episodio comentado surgió tras el cuarto gol del conjunto galés. En ese momento, Bryan Cristante, le llamó la atención a Matías Soulé por su reacción ante una jugada controversial que involucró a Santiago Castro. Las cámaras captaron cómo Cristante empujó dos veces al ex Juventus, generando malestar en el campo. Paulo Dybala intervino de inmediato en defensa de su compatriota, protagonizando un cruce físico y verbal con el capitán. La tensión escaló en segundos, pero la rápida intervención de otros jugadores evitó que la situación pasara a mayores.

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Paulo Dybala defendió a Matías Soulé y terminó a los empujones con Bryan Cristante (Reuters/Paul Childs)

Durante el amistoso, la Roma presentó una ofensiva de marcado acento argentino, con el debut de Santiago Castro, reciente incorporación desde el Bologna. El delantero, por quien la Roma pagó una suma cercana a USD 40 millones más variables, jugó 66 minutos y fue amonestado, al igual que Soulé, apenas un minuto después del cuarto gol británico. Además el surgido en Vélez Sarsfield y recién llegado a Italia dispuso de una ocasión clara, aunque no logró concretar su estreno goleador.

La presencia de tres argentinos en el ataque fue una de las novedades que dejó el amistoso. El técnico Gian Piero Gasperini apostó por un tridente formado por Dybala, Soulé y Castro, buscando variantes para el equipo. La única alegría romana llegó gracias a una combinación entre Soulé y Dybala, quien definió con claridad para anotar el único tanto de su equipo.

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El desenlace del cruce quedó en una anécdota, pero el incidente puso en evidencia la presión interna que atraviesa la Roma. El equipo, que venía de empatar 3-3 frente al Cannes después de dejar escapar una ventaja de tres goles, mostró nuevamente debilidades defensivas y falta de cohesión en la cancha. La pretemporada, lejos de aportar certezas, profundizó las preguntas sobre el futuro inmediato del conjunto italiano.

La derrota de la Loba frente al Cardiff City en un amistoso de pretemporada dejó el clima tenso en el equipo italiano (Reuters/Paul Childs)

Dybala, autor del único gol de la Roma ante el Cardiff, venía de una actuación determinante frente al Cannes, donde convirtió dos tantos y asistió en otro. Su influencia en el equipo se mantiene, aunque en el amistoso disputado en Gales falló un penal en la primera parte, cuando ya estaban en desventaja.

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Por su parte, Soulé fue el jugador que más minutos sumó en el partido, alcanzando los 81. El aporte del joven argentino se tradujo en una asistencia precisa y una presencia constante en el desarrollo del juego ofensivo. Castro, aunque no pudo marcar, dejó buenas sensaciones en su debut.

A pesar de la derrota, la Roma tiene tres compromisos más antes del inicio de la Serie A: ante Newport County el 4 de agosto, Brighton el 8 y Borussia Dortmund el 15. El debut oficial en la liga italiana está programado para el 24 de agosto, un horizonte que obliga a acelerar la puesta a punto y resolver las tensiones internas. Sumado a la próxima participación en la Champions League que genera expectativas y la necesidad de afianzar un equipo competitivo.

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