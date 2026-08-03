Crimen y Justicia
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La defensa de la joven acusada de matar a su novio en Chaco negó que tuviera antecedentes: este martes será indagada

Victoria Cantero permanece detenida en una comisaría de Resistencia. Su abogado aseguró a Infobae que “no estaba denunciada ni tenía una causa abierta” y anticipó que mañana conocerá formalmente la acusación en su contra

El momento de la detención de Victoria Cantero

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La muerte de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que falleció tras recibir una puñalada en el tórax en la ciudad de Resistencia, Chaco, continúa bajo investigación. La única detenida por el caso es su pareja, Victoria Luz Cantero, de 25 años, a quien algunos medios locales comenzaron a llamar “la Nahir Galarza chaqueña”. La joven permanece alojada en la Comisaría 11ª del barrio España, donde espera ser indagada por la fiscal Ana González de Pacce.

Cantero fue detenida el domingo 2 de agosto, poco después de las 10.30, luego de que los investigadores la señalaran como la principal sospechosa del homicidio. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, este martes será trasladada a sede judicial para prestar declaración de imputada, instancia en la que la fiscal le comunicará formalmente el hecho que se le atribuye y la calificación legal de la acusación.

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En diálogo con este medio, el abogado Marco Molero, quien asumió el patrocinio de la joven junto a Lucas Ignacio Bosch, rechazó las versiones que indicaban que su defendida tenía antecedentes penales. “No estaba denunciada ni tenía una causa abierta”, aseguró Molero a Infobae.

El letrado estimó, además, que la acusación podría quedar encuadrada, en principio, como homicidio agravado por el vínculo, aunque aclaró que se trata de una apreciación preliminar hasta conocer formalmente la imputación. “El verdadero desafío del caso radica en desenmarañar qué sucedió. No solamente el acto material, sino qué motivó este hecho y cuál fue el contexto en el que ocurrió”, sostuvo.

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Díptico de retratos: a la izquierda, un hombre joven con barba corta y cadena dorada; a la derecha, una mujer joven de cabello oscuro y blusa negra transparente
Matías Julián Álvarez Guardia (29) falleció tras recibir una puñalada en el tórax asestada por su pareja, Victoria Cantero (25)

El caso

Según la reconstrucción realizada hasta el momento, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia, donde la pareja habría mantenido una discusión. En ese contexto, Álvarez Guardia recibió una herida de arma blanca en el lado derecho del tórax.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde ingresó al quirófano con una lesión de gravedad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció como consecuencia de un shock hipovolémico que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

En un primer momento, Victoria Cantero les dijo a los investigadores que había recibido un llamado telefónico de su hermano para que fuera hasta la vivienda ubicada en inmediaciones de la calle Donovan y que, al llegar, encontró a su novio herido sobre la vereda. Sin embargo, con el avance de las primeras diligencias, los investigadores la identificaron como la principal sospechosa del ataque y ordenaron su detención.

Mientras la fiscalía continúa tomando declaraciones a familiares y allegados para reconstruir lo ocurrido, medios locales señalaron que la pareja atravesaba una relación conflictiva, marcada por reiterados episodios de violencia y separaciones.

Victoria Cantero
Victoria Cantero permanece alojada en la Comisaría 11ª del barrio España

El reclamo de la familia

Horas después del crimen, familiares y amigos de Matías advirtieron que su cuenta de Instagram aparecía sin publicaciones, algo que llamó poderosamente la atención.

En paralelo, una de las hermanas de la víctima reclamó que la Justicia profundice una serie de medidas de prueba. En declaraciones citadas por Diario Chaco, sostuvo que el teléfono celular de su hermano permaneció encendido durante varias horas después de que se confirmara su fallecimiento y que luego desapareció. Por ese motivo, pidió que los investigadores determinen qué ocurrió con el dispositivo.

Además, solicitó que también sea peritado el vehículo en el que Facundo Cantero, hermano de la acusada y mejor amigo de la víctima, trasladó a Álvarez Guardia hasta el Hospital Julio C. Perrando el domingo por la mañana.

La publicación de la herman del víctima
La publicación de la herman del víctima

“Lo mató sin compasión”

Tras el crimen, la hermana de Matías también expresó su dolor en redes sociales y apuntó directamente contra la detenida. “¡Que se haga viral y pido justicia por mi hermano... Lo mató sin compasión!”, escribió.

Luego agregó: “No se pudo defender. Ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. ¡Destruiste una familia!”.

En el mismo mensaje sostuvo: “¡Yo me voy a encargar de que no salgas nunca más de la cárcel! ¡Te llevaste lo que más amo en la vida!”. Y concluyó: “Hay un Dios que todo lo ve. Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste. ¡Tóxica! ¡Enferma!”.

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