Ian Lucas lanzó un nuevo tema, junto a La Joaqui y Fede Vigevani, de su show en Vélez

El video muestra un concierto en vivo con la actuación de Ian Lucas, Fede Vigevani y La Joaqui. Los artistas interpretan el 'TikTok Remix' en un escenario grande con pantallas que proyectan sus imágenes y el título de la canción. Se observa un público numeroso con luces. El evento incluye efectos de humo y luces intensas, con varios bailarines acompañando a los cantantes principales.

Guardar

El cantante y creador de contenidos Ian Lucas estrenó “TikTok Rmx En Vivo - Estadio Vélez”, una nueva versión de su popular tema junto a La Joaqui y Fede Vigevani, grabada durante su primer show propio con localidades agotadas en el estadio Vélez Sarsfield. Según informó Infobae, este lanzamiento refuerza el vínculo que el artista mantiene con su público y marca una etapa clave en su carrera.

La versión original de “TikTok Rmx” superó los 50 millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como uno de los éxitos más destacados de Ian Lucas. Ahora, el registro en vivo suma la energía del concierto y el aporte de La Joaqui y Fede Vigevani, dos figuras que potencian la propuesta de pop urbano y sonido de estadio. De acuerdo con datos reportados por Infobae, el nuevo corte busca transmitir la experiencia del evento y está disponible en plataformas de streaming.

PUBLICIDAD

El álbum en vivo forma parte de los hitos recientes de Ian Lucas, quien nació en Banfield en 1999 y combina música, actuación y generación de contenido digital. La convocatoria en Vélez Sarsfield representó un salto en su carrera: el recital agotó entradas y dio origen a un disco que incluye también otros registros como “Caraluna”.

La versión original de “TikTok Rmx” superó los 50 millones de reproducciones en plataformas digitales

Con una audiencia que supera los 38 millones de suscriptores en YouTube, 6 millones de seguidores en Instagram, 16,9 millones en TikTok y cerca de 1,9 millones de oyentes mensuales en Spotify, Ian Lucas se ha consolidado como uno de los referentes más convocantes del pop digital en Argentina. Además, fue ganador de MasterChef Celebrity y obtuvo el Martín Fierro 2026 en la categoría Revelación, un reconocimiento que amplió su proyección, según destacó Infobae.

PUBLICIDAD

Ian Lucas y Fede Vigevani comparten sonrisas en el escenario de Vélez

El lanzamiento de “TikTok Rmx En Vivo - Estadio Vélez” funciona como anticipo de la primera gira nacional de Ian Lucas, que comenzará en septiembre y recorrerá distintas ciudades de Argentina. El artista llevará a los escenarios las canciones del disco en vivo, acercando la experiencia de Vélez a nuevos públicos a lo largo del país.

Lucas no para: suma 38 millones de suscriptores en YouTube, 6 millones en Instagram y 16,9 millones en TikTok

La colaboración entre Ian Lucas, La Joaqui y Fede Vigevani representa una de las propuestas más fuertes del pop urbano local. El álbum en vivo y la gira nacional sitúan al artista en un momento de crecimiento sostenido, con una proyección que trasciende el fenómeno digital para instalarse en la escena musical argentina.

PUBLICIDAD

Un mes más de amor...

Hace unos días, Ian Lucas publicaba una historia en Instagram con una foto junto a Renata Mónaco y muy pocas palabras, que no dejaron lugar a dudas:“1+ @renaamonaco te amo”, escribió, junto a un emoji de corazón. El mensaje, acompañado de una imagen nocturna en la que ella le da un beso en la mejilla mientras él sonríe con los ojos cerrados, marcó un mes más de relación para una de las parejas más seguidas del momento.Mónaco reposteó la imagen de inmediato y sumó su propia historia: una selfie de los dos juntos en las tribunas del Mundial 2026, con las camisetas de la Selección Argentina y el texto “te amo”, en conjunto con un corazón de color blanco.

Ian Lucas celebró un nuevo mes de amor con su novia, Renata Mónaco

El intercambio de publicaciones llegó semanas después de que la relación se hiciera pública de la manera menos planificada posible. Fue durante la cobertura del Mundial 2026, mientras Ian acompañaba a Marley en las transmisiones desde Estados Unidos, que todo salió a la luz. En pleno vivo, el conductor reveló sin querer que el influencer y ganador de MasterChef Celebrity (Telefe) estaba acompañado por su novia, quien había viajado especialmente para estar con él. El comentario tomó por sorpresa al propio Ian, que no supo cómo reaccionar en el momento.

PUBLICIDAD

Lo que siguió fue un regreso al hermetismo. Tras el episodio en vivo, tanto Ian como Renata retomaron la discreción que habían mantenido desde el inicio del vínculo: sin publicaciones en conjunto, sin menciones, sin gestos que alimentaran la conversación pública. Esa actitud reservada se sostuvo mientras duró la participación del influencer en la cobertura mundialista.