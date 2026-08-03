Las Fiestas Agostinas llenan San Salvador con asistencia masiva y una agenda para todas las edades

El Desfile del Comercio en San Salvador, reúne cada año a cientos de salvadoreños que disfrutan de las actividades programadas por la alcaldía capitalina en coordinación con diferentes entidades de San Salvador./ (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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La ciudad de San Salvador vive días de intensa actividad durante las fiestas agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo, marcadas por la asistencia masiva a los eventos, un operativo de seguridad sin precedentes y una agenda dirigida para el gusto de todos las edades, según relató Mario Durán, alcalde de San Salvador, en declaraciones recogidas por Radio YSKL.

El edil enfatizó que la población salvadoreña ha llenado cada espacio de las celebraciones gracias a condiciones climáticas favorables y una programación pensada para todas las edades.

De acuerdo con Durán, las festividades han incluido actividades musicales, desfiles y espectáculos tecnológicos. El jefe edilicio destacó la presencia de eventos como una presentación de salsa en el Mercado Hula Hula y anticipó la realización de “SivarBand”, donde las mejores bandas de paz del país actuarán en la plaza Gerardo Barrios por premios que alcanzan hasta quince mil dólares, aportados por empresas patrocinadoras. “La Banda Bicentenario estará como anfitriona”, explicó el alcalde, remarcando que la agrupación no participará en la competencia, pero sí ofrecerá una exhibición para el público.

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Entre los actos programados, Sivarland se ha posicionado como uno de los principales atractivos. Según explicó Durán, se trata de un espectáculo que integra luces, fuegos artificiales, drones, escenarios temáticos, juegos y oferta gastronómica. “La población puede venir y disfrutar de las mejores fiestas. Es un evento con una característica muy especial: está hecho para toda la familia”, subrayó el funcionario.

El alcalde de San Salvador, comparte los detalles de las celebraciones agostinas, destacando el éxito de Sivarland. Se anuncian eventos como el concurso de bandas de paz y una amplia gama de espectáculos para toda la familia./ (Radio YSKL)

El alcalde insistió en la importancia de la seguridad y el orden, señalando que San Salvador se mantiene bajo la vigilancia de un sistema denominado Sívar Seguro. Este dispositivo permite el monitoreo constante de las actividades y ha facilitado la intervención de autoridades municipales y nacionales frente a incidentes detectados, como el cobro no autorizado de parqueo en zonas públicas. “Ayer, algunas personas intentaron cobrar parqueo y nosotros intervenimos inmediatamente, logramos que devolvieran el dinero y aplicamos las multas correspondientes”, afirmó Durán.

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El edil recalcó que el trabajo coordinado entre la Alcaldía de San Salvador, el Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Protección Civil y otros organismos ha permitido que los más de cuatrocientos puestos instalados en Sivarland funcionen bajo estrictos parámetros de limpieza, orden y seguridad.

El alcalde resaltó también la participación de bandas nacionales en la cartelera artística y la presencia de carrozas de empresas y mercados, que año tras año movilizan a sus integrantes para saludar a la ciudadanía. “Toda la gente de mercados espera este día para salir y convivir con la población. Es bonito cómo la convivencia ciudadana regresa y retoma las calles de San Salvador”, expresó el alcalde ante Radio YSKL, durante el desarrollo del Desfile del Comercio, evento que tradicionalmente congrega a cientos de salvadoreños desde la plaza Salvador del Mundo hasta el Parque Cuscatlán.

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Según Durán, la seguridad reforzada para estas fiestas responde a las políticas implementadas durante el mandato del presidente Nayib Bukele. El alcalde aseguró que actualmente El Salvador es “el país más seguro de todo el hemisferio”, lo que ha alentado a las familias a apropiarse de los espacios públicos y participar activamente en las actividades festivas.

Sivarland es uno de los principales atractivos durante las Fiestas Agostinas en El Salvador./ (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Las Fiestas Agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo constituyen la principal celebración religiosa y cultural del país. Cada año, la ciudad organiza una agenda de actividades que incluye desfiles, carrozas, conciertos, ferias, procesiones y actos litúrgicos, con epicentro en la capital. El 5 de agosto se realiza la tradicional “Bajada”, en la que la imagen del patrono desciende de su nicho en la Catedral Metropolitana y recorre el centro histórico, acto que congrega a miles de feligreses y turistas.

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La programación de Sivarland y de los eventos principales se encuentra disponible en la página oficial sivarland.com, según indicó el propio Durán. El alcalde reiteró la invitación a la población para que consulte el cronograma y participe en las actividades, enfatizando que cada una está diseñada para ofrecer opciones de entretenimiento, cultura y convivencia para todos los sectores de la sociedad.

El operativo municipal incluye la recolección permanente de desechos sólidos, dispositivos de salud preventiva y presencia de cuerpos de socorro, con el objetivo de garantizar que las fiestas se desarrollen en un ambiente seguro y limpio. Con una participación ciudadana creciente y el despliegue de recursos para la protección de los asistentes, San Salvador aspira a consolidar estas fiestas como un referente regional de convivencia y tradición.

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