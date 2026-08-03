La recaudación tributaria aumentó en julio más que la inflación por los cobros diferidos de Ganancias

ARCA informó que incidieron positivamente en el aumento de lo ingresado por Ganancias la prórroga excepcional del vencimiento de la presentación y pago de la declaración jurada del período fiscal 2025 para las personas humanas, que el año anterior se hizo en junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un mes dominado por el Mundial de Fútbol, la actividad económica dio señales de reactivación, según estimaciones del Estudio Orlando Ferreres, y favoreció el aumento de los recursos coparticipables con las provincias, donde también se observó la recuperación de lo ingresado por Ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero informó que en julio las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $23 billones, un incremento nominal del 35,1% respecto de igual mes del año anterior, mientras los precios de la economía se elevaron 33,5% en ese lapso. En términos reales, registró una suba de 1,2 por ciento.

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En el caso de Ganancias, el comunicado de prensa de ARCA destacó que incidieron positivamente para que aumentara 64,7% en los últimos 12 meses: la prórroga excepcional del vencimiento de la presentación y pago de la declaración jurada del período fiscal 2025 para las personas humanas, que el año anterior se hizo en junio; y el mayor cómputo de saldos a favor de los contribuyentes generados en los ejercicios 2024 y 2025, utilizados para la cancelación de otros impuestos.

En julio aumentó el cómputo de saldos a favor de los contribuyentes generados en los ejercicios 2024 y 2025, utilizados para la cancelación de otros impuestos

El impuesto al Cheque, un tributo que refleja el desempeño de las transacciones de empresas y familias, aportó un aumento de 18,7%, muy por debajo de la inflación y de la recuperación de la actividad agregada que se reflejó en un incremento de lo percibido por IVA Impositivo de 41,4% -subió 5,9% en términos reales-.

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Precisa ARCA: “En el Impuesto a los Créditos y Débitos atenuó la variación un día hábil menos de recaudación en comparación al año anterior, y se encontraron vigentes las nuevas exenciones incorporadas en el Decreto 475/2026″.

En el IVA Impositivo incidió positivamente que en el mes hubieron reafectaciones netas positivas, reflejo de mayor cancelación de obligaciones con saldos a favor de otros impuestos y menor utilización de saldos para cancelar otras obligaciones. Afectó negativamente: El incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago y mayores devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos en relación al año anterior.

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Pese a la sostenida baja del consumo de combustibles -en parte por ahorros de las familias, pero en gran parte por la renovación del parque automotor en los últimos años, con unidades que demandan menos nafta y gasoil por cada 100 km recorridos, y el avance del segmento de los híbridos y eléctricos-, lo ingresado por el impuesto a la transferencia se elevó 67,8%, muy por arriba de la tasa de inflación.

Los ingresos a la Seguridad Social -por aportes personales y contribuciones patronales-, más Monotributo y pagos de moratorias, crecieron en julio 29,4%, en un contexto en el que suben los salarios de los sectores bajo convenio de paritarias y se mantiene la disminución del empleo registrado.

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Liquidación residual del agro con baja de precios y de retenciones

En plena liquidación de exportaciones de maíz y soja y productos derivados, las empresas del sector agroexportador declararon operaciones por USD 2.918 millones durante julio. El monto representó una disminución de 3% respecto de junio y una caída de 28% en comparación con un año antes.

Las empresas del sector agroexportador declararon operaciones por USD 2.918 millones durante julio (Foto: Reuters)

Los datos surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que precisaron además que el acumulado de los primeros siete meses del año totalizó USD 16.297 millones. Cotejado con el período enero-julio de 2025, significó un ingreso 16% inferior.

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La baja en la liquidación de divisas, junto a la reducción de las retenciones, determinaron que los ingresos por derechos de exportación aumentaran apenas 3,1% nominal.

En el caso de los derechos de importación, ARCA informó que “incidieron negativamente la cancelación de mediante la utilización de los créditos por devolución del Impuesto PAIS, a través del procedimiento especial dispuesto por las Resoluciones Generales 5.720 y 5.765; y un día hábil menos en comparación con el año anterior”.

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Ingresos acumulados en siete meses

En los primeros siete meses de 2026, los recursos tributarios sumaron $132,5 billones. El total implicó un aumento nominal del 27,4% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación del 4% respecto del año anterior.

En el acumulado del año la recaudación implicó un aumento nominal del 27,4% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación del 4% respecto del año anterior

La contrapartida de la caída de la recaudación tributaria en términos reales, tanto en los últimos 12 meses como en comparación con la carga que heredó el gobierno de Javier Milei, es la reducción de la presión tributaria, la cual se estima es la menor en 20 años y, consecuentemente, el aumento del ingreso disponible para gasto y ahorro, tanto en las familias como en las empresas.

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Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadín Argañaraz, proyectó que la carga impositiva nacional retrocederá 1,8 puntos porcentuales del PBI respecto de 2023, con las retenciones a las exportaciones como principal factor de la contracción. Pasó de 22,6% del PBI a 20,8%, considerando únicamente la Administración Central.

El estudio desagregó la baja total de recaudación entre 2022 y 2026:

Los derechos de exportación liderarían el ranking con el 36% de la caída,

Ganancias (33%),

Impuesto PAIS (11%),

Bienes Personales (7%),

Impuestos Internos (6%),

IVA (5%) y

Derechos de importación y tasa estadística (2%).

Impuesto al Cheque permanece prácticamente sin variaciones,

A los Combustibles, registra un aporte adicional de 0,37 puntos del PBI, y

Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con 0,19 puntos.

Giros por coparticipación

En julio de 2026, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $7,2 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $5 billones que giró durante igual período del año anterior. El aumento nominal de 44,9% superó a la inflación del período y se tradujo en un aumento real de 7,5 por ciento.

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En julio de 2026, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $7,24 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones

Por su parte, la coparticipación -es decir, las transferencias automáticas sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones- subió 7,7% real.

Se aprecia que el impuesto a las Ganancias tuvo una suba real interanual de 20%. “Este nivel abre una buena expectativa con relación a los próximos meses, dado que los anticipos tanto de personas humanas como jurídicas podrían garantizar un piso real razonable”, estimó un informe del Iaraf que dirige el analista económico Nadín Argañaraz.

Los anticipos de Ganancias, tanto de personas humanas como jurídicas, podrían garantizar un piso real razonable de coparticipación total (Iaraf)

Iaraf detectó que “todas las jurisdicciones registraron variaciones reales positivas, con una dispersión de 4,2 puntos porcentuales (pp) entre Catamarca, con la mayor suba (10,4%), y Buenos Aires, con la menor (6,2%), y en el medio se ubicaron Salta (8,8%), Tierra del Fuego (8,4%) y San Luis (8,3 por ciento)”.

En el acumulado del año a julio, las transferencias automáticas totales por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron a $43,8 billones, significó un crecimiento nominal de 31,4%, equivalente a una disminución de 1,6% en valores ajustados por inflación.