Karina Milei encabezó en Chaco una cumbre para coordinar esfuerzos ante el fenómeno de El Niño

Karina Milei encabezó en Resistencia una cumbre para coordinar la respuesta ante el fenómeno de El Niño en el noreste argentino

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Resistencia fue la sede de una jornada de coordinación destinada a fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias frente al fenómeno El Niño.

La cumbre fue de alto nivel regional. Además de las autoridades nacionales, estuvieron presentes los gobernadores del Chaco, Leandro Zdero y de Corrientes, Juan Pablo Valdés. A ellos se sumó el ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero. En el encuentro estuvieron además el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Eduardo Menem; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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La cita se concretó en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior. En ese escenario, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, expuso los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027. Se trata de una estrategia orientada a reforzar la articulación entre la Nación, las provincias y los municipios. El fin es anticipar y responder de manera coordinada ante inundaciones y otros eventos asociados a El Niño.

El fenómeno es un registro climático natural que forma parte de un ciclo mayor llamado ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). Se caracteriza por el calentamiento anómalo de la superficie del mar en el Océano Pacífico central y oriental. Ocurre de manera irregular cada dos a siete años y altera drásticamente los patrones meteorológicos mundiales. En el noreste argentino se manifiesta con lluvias copiosas que se extienden hasta finales del verano. Las intensas precipitaciones derivan en inundaciones y otras catástrofes.

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La reunión del II Consejo Regional de Seguridad Interior convocó a Diego Santilli, Alejandra Monteoliva, los gobernadores de Chaco y Corrientes y autoridades de Paraguay

Las tormentas que se registraron en los últimos días en la zona de los ríos Paraná, Uruguay y De la Plata están vinculadas a este fenómeno. También hay relación con las crecientes que han provocado el cierre de las Cataratas sobre el río Iguazú, en Misiones. Por otro lado, varios pasos fronterizos por balsa entre Argentina y Brasil por el río Uruguay han tenido que ser suspendidos. El efecto también se sentirá en los ríos Paraguay y Pilcomayo.

Riera Escudero destacó como “realmente importante” la iniciativa impulsada por el Gobierno argentino de “reunirnos autoridades de países limítrofes y estudiar los posibles impactos negativos de El Niño. El Pilcomayo y el Paraguay bañan las riberas de ambos países. Tienen que ser tratados de manera diferente. Lo peor que nos puede suceder es que no nos preparemos para ello”.

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Con el mismo tono, el funcionario paraguayo comentó que en caso de crecientes intensas, las personas que viven en ciudades enfrentadas, como Clorinda y Asunción o Alberti y Formosa por ejemplo, “buscarán refugio en Argentina o en Paraguay. Eso hace que valoremos mucho esta invitación”, acotó en declaraciones a medios locales al salir del Centro de Convenciones Gala, donde se concretó el evento en la capital chaqueña.

Medidas

El plan nacional ante El Niño integra al SMN, el INA, la CONAE y el SINAME para monitoreo, prevención y respuesta basada en información científico-técnica

El plan diseñado por las autoridades nacionales incluye acciones de planeación preventiva, monitoreo constante y coordinación operativa. En esta labor se integra el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME). El objetivo es fortalecer la toma de decisiones basada en información científico-técnica y optimizar la respuesta ante posibles emergencias.

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Hoy por hoy, las condiciones del fenómeno El Niño ya se encuentran presentes. Los modelos climáticos prevén una probabilidad cercana al 100 % de que continúe durante los próximos meses. Se espera una intensificación hacia la primavera. Frente a este escenario, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha una estrategia de preparación anticipada junto a las provincias de la Cuenca del Plata.

El esquema se implementa a través de coordinación, el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME para el monitoreo en tiempo real, la elaboración de modelos de riesgo para municipios y la capacitación de equipos con la meta de fortalecer la respuesta federal.

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La jornada contó, además, con la participación de autoridades de la Agencia Federal de Emergencias, ministros provinciales, representantes de las Fuerzas Federales y equipos técnicos, quienes avanzaron en la coordinación de acciones para fortalecer la preparación frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño en la región.