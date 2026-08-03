Los primeros tres amistosos de la selección argentina tras el Mundial: sedes, posibles rivales y el futuro de Messi

La selección argentina disputará tres amistosos antes de fin de año (REUTERS/Mike Segar)

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La selección argentina planifica los partidos amistosos de los últimos meses del año. Según pudo saber Infobae, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja para dejar todo listo de cara a la primera ventana —que será extra large, del 21 de septiembre al 6 de octubre— en la que el equipo disputaría tres encuentros. Luego, entre el 9 y el 17 de noviembre, llegará la última doble fecha FIFA del año.

De esos tres compromisos de la primera ventana, la intención es que el partido de local se dispute en Buenos Aires: en la AFA tienen la convicción de que Lionel Messi jugará ese encuentro ante su público. El rival sería un seleccionado sudamericano o de la CONCACAF, aunque aún no hay definición oficial. Los otros dos partidos se trasladarían a Asia.

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China aparece como el principal destino para los encuentros en el exterior, con el seleccionado local mencionado como posible rival. Las negociaciones existen, pero nada está cerrado.

La esperanza es que Messi juegue al menos el primer amistoso en Buenos Aires (REUTERS/Agustin Marcarian)

El calendario deja abiertos dos interrogantes. La primera es cómo seguirá el futuro de Messi con la camiseta argentina. La segunda es la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador, cuyo vínculo con el seleccionado vence en diciembre.

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La expectativa radica en que el capitán juegue en Buenos Aires, en lo que podría ser el reencuentro con el público argentino tras la derrota en la final del Mundial 2026 frente a España. Vale recordar que el astro rosarino no viajó con el plantel de regreso al país.

Para el estratega de Pujato, en cambio, se espera que esté al frente del seleccionado al menos hasta fin de año, de acuerdo en lo que declaró tras la final de la Copa del Mundo. Luego del baño de reconocimiento y cariño que se dio en el retorno a la Argentina y en su ciudad natal, evalúa si renovará o no.

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En una extensa carta en su cuenta de Instagram, el técnico de 48 años agradeció el apoyo de los hinchas y pidió disculpas por el resultado: “Lo siento por no haberles podido traer otra Copa”, pero no hizo ninguna mención a su futuro al frente del equipo. Desde la AFA buscarán ofrecerle un contrato hasta 2030, tal como estaba acordado de palabra, aunque esperan a que baje la espuma antes de retomar las conversaciones.

Bajo la conducción de Scaloni y con Lionel Messi como referente en el campo, Argentina disputó 104 partidos: ganó 76, empató 18 y perdió apenas 10. El seleccionado convirtió 217 goles y recibió 57. En 61 de esos encuentros mantuvo el arco en cero, con Emiliano Dibu Martínez como figura entre los tres palos.

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Argentina ocupa el segundo lugar del ranking FIFA, por detrás de España y por delante de Francia. Desde que Lionel Scaloni asumió la conducción del seleccionado en 2018, tras el ciclo de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia, el equipo mantuvo un nivel de rendimiento sostenido en cada competencia que afrontó. La Albiceleste conquistó cuatro títulos: la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar 2022. A ese palmarés se suman el tercer puesto en la Copa América 2019 y la presencia en la final del Mundial 2026.