El extravagante regalo que el Colo Barco y su pareja Yaz Jaureguy le hicieron a su hija Gemma

El Colo Barco y Yaz Jaureguy le regalaron un pony a su hija

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En medio de sus vacaciones en Buenos Aires tras su participación en el Mundial 2026, y tras la confirmación de su traspaso al Chelsea de Inglaterra, Valentín Barco fue furor en las redes sociales por un llamativo obsequio a su hija Gemma. Acompañado de su pareja Yazmín Jaureguy, revelaron mediante un video en Instagram el regalo inusual: un pony al que presentó como “Maca” y que tiene el pelo tintado de rosa.

La pareja del futbolista compartió un video en sus redes del momento en el que le presentaron a Gemma el pony. Junto a la bebé en brazos, el Colo Barco y Yaz Jaureguy disfrutaron de un tierno momento junto al animal. “Bienvenida a la familia Maca”, fue el mensaje de la modelo en el posteo. El jugador con pasado en Boca Juniors, además de repostear el recorte en su cuenta personal, agregó: “Bienvenida Maca! Te amamos hija”.

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El regreso de Barco al país tras el Mundial dejó imágenes ligadas tanto a su presente deportivo como a su relación con el público. Durante su estadía en Buenos Aires, recibió dos homenajes en espacios públicos. El primero fue en el Circo Rodas, al que asistió con su pareja y Gemma. Su intención inicial era pasar inadvertido, pero terminó participando de la formación final del espectáculo por invitación de dos artistas. En ese momento apareció con la camiseta de la selección argentina.

Al día siguiente, el reconocimiento se trasladó al Teatro Metropolitan, durante una función de “Desde el jardín”, protagonizada por Guillermo Francella. Con la sala llena, el actor interrumpió el cierre para decir: “Hoy estamos muy felices de que nos haya venido a visitar alguien que amamos en todo este proceso, un actual subcampeón del mundo del fútbol argentino”.

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Valentín Barco junto a su pareja Yazmín Jauregui y su hija Gemma (@colo.barco)

En las últimas horas, Chelsea anunció en redes sociales la incorporación del argentino con este mensaje: “Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg. ¡Bienvenido a casa, Valentín!”. Barco, de 22 años, no viajará de inmediato a la pretemporada que el plantel realiza en Sídney. El club dispuso que tenga algunos días más de descanso antes de sumarse al equipo que dirige Xabi Alonso.

La transferencia desde el conjunto francés no encontró obstáculos en el tramo final porque ambas instituciones forman parte de BlueCo, el mismo grupo propietario. Por esa estructura societaria, el monto del traspaso no fue informado. Ese vínculo entre clubes ya había aparecido en otro movimiento reciente: Aaron Anselmino interrumpió su préstamo con Borussia Dortmund para pasar al equipo francés hasta el final de la temporada. En el caso de Barco, el acuerdo estaba cerrado desde antes de su participación con la selección argentina en el Mundial 2026.

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Yaz Jaureguy también se expresó sobre el cambio de club. En su cuenta de Instagram publicó la palabra “Familia”, con corazones azules y el video de presentación difundido por la institución londinense.

Chelsea confirmó la contratación del Colo Barco para la nueva temporada (Todd Kirkland/Getty Images/AFP)

El pase del mediocampista quedó oficializado después de una temporada en la que generó 12 goles en 43 partidos con el Racing de Estrasburgo, un rendimiento que ayudó al club francés a clasificarse a competiciones europeas y terminó de consolidar una operación que ya estaba encaminada antes de la Copa del Mundo.

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Barco se formó en Boca Juniors, debutó como profesional a los 16 años y ganó varios títulos en el club. Antes de irse al exterior, también fue una de las figuras en la Copa Libertadores 2024. En 2024 pasó al fútbol inglés para incorporarse a Brighton por aproximadamente USD 10 millones. Luego fue cedido a Sevilla y más tarde al Racing de Estrasburgo.

Después de ese préstamo, el club francés lo compró de manera definitiva por 10 millones de euros tras la temporada 2024/25, en la que se afirmó como una pieza importante del equipo. El valor del traspaso al Chelsea no trascendió, aunque el sitio especializado Transfermarkt le asigna una cotización cercana a 40 millones de euros. Ese número también es seguido por Boca, que conserva una porción vinculada a los derechos de formación del jugador.

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