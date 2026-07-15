Causa $LIBRA: la Cámara Federal ya fijó audiencia para una decisión clave sobre los querellantes

Mauricio Novelli y Javier Milei

La Cámara Federal porteña revisará la decisión de apartar a los querellantes del caso $LIBRA tomada por el juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, y ya fijó fecha para que los afectados amplíen sus fundamentos, en principio por escrito o de manera oral si lo solicitan.

La decisión será de la sala I del Tribunal de Apelaciones integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y se fijó el 10 de agosto como fecha para presentar los argumentos por parte de los querellantes desplazados, según supo Infobae en fuentes judiciales.

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Esa sala del tribunal intermedio de apelación de Comodoro Py está a punto de tener cambios en su composición porque el presidente Javier Milei mandó al Senado los pliegos para designar al juez en lo penal económico Pablo Yaradola y al mismo Bertuzzi en dos vocalías vacantes. Esos puestos fueron cubiertos durante el macrismo con los traslados de Bruglia y Bertuzzi desde tribunales orales federales.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, actuales integrantes de la sala I de la Cámara Federal porteña que resolverá sobre el caso LIBRA

Pero, según estimaron fuentes judiciales, de concretarse el cambio el proceso demandará varias semanas, con lo cual la Cámara podría llegar a resolver el conflicto por la continuidad o no de los inversores como querellas en la causa $LIBRA con su actual composición.

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Querellas apartadas

El juez Martínez De Giorgi concedió las apelaciones luego de apartar a cinco querellas de la causa por el fallido lanzamiento de la criptomoneda, al hacer lugar a un planteo del lobista acusado Mauricio Novelli, porque concluyó que no sufrieron un “perjuicio directo” en lo ocurrido ni tampoco acreditaron la titularidad de los tokens.

El magistrado hizo lugar a una “excepción de falta de acción” que presentó la defensa de Novelli y apartó como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.

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La controversia se originó a partir de esa presentación de Novelli, empresario cripto, lobista con llegada a Javier y Karina Milei y uno de los principales investigados en la causa.

Al apartar a las querellas, el juez argumentó que fallido lanzamiento de $LIBRA ocurrió “en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”. Ello supone que quienes invirtieron asumieron “riesgos inherentes”, agregó.

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Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, también imputado, en una visita a la Casa Rosada

Frente a este escenario, los afectados apelaron para revertir la medida. Marchetto, Vega, Paris y Quintero están representados por el equipo legal del diputado nacional Juan Grabois, a cargo del abogado Nicolás Rechanik. El inversor Martín Romeo, en tanto, presentó su propio recurso a través de su letrado, Nicolás Oszust.

“Existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que permitió a un grupo de billeteras virtuales realizar transacciones millonarias segundos antes de la difusión pública del proyecto.”, argumentaron.

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El primer grupo sostuvo que su legitimación como querellante ya había sido reconocida previamente por la justicia —incluso, con un fallo de la Corte Suprema— y que la decisión de apartarlo prejuzga sobre el fondo del delito de estafa.

Según su presentación, las pruebas reunidas en la causa $LIBRA, que incluyen peritajes oficiales e informes de organismos especializados en cibercrimen, documentan una maniobra coordinada que excede por completo la fluctuación normal de un activo financiero.

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Los inversores representados por Rechanik expusieron que existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que permitió a un grupo de billeteras virtuales realizar transacciones millonarias segundos antes de la difusión pública del proyecto, a través de la cuenta de X del presidente Javier Milei.

En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente. La sospecha gira en torno a un multimillonario pago hecho por Davis.

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Para el juez “la realización de una reunión en la que se habría acordado el lanzamiento de una memecoin, por cuya adquisición se pudieron haber producido pérdidas, y/o el presunto pago de sobornos en ese contexto, no configura la afectación directa a la que alude la norma” en lo referido a los inversores ahora desplazados como querellantes.

Ese rol permitía el acceso al expediente, pedir medidas de prueba y eventualmente participar en un futuro juicio oral. En la actualidad la investigación está delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano.

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