Judiciales

Homenajearon a Carmen Argibay en una audiencia pública en la Legislatura porteña

El recuerdo a la ex integrante de la Corte Suprema fue protagonizado por magistradas, funcionarias y referentes del ámbito judicial, junto a legisladores. El encuentro fue en el marco del tratamiento del proyecto de ley que propone crear el “Paseo Carmen María Argibay” frente al Palacio de Justicia

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Homenajearon a Carmen Argibay en una audiencia pública en la Legislatura porteña
Homenajeraron en la Legislatura a la ex jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay

Carmen María Argibay fue la segunda mujer en integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la primera en hacerlo sin haber prestado juramento ante Dios, en un acto que, por sí solo, condensó su concepción de la función judicial: laica, independiente y ajena a cualquier presión externa. Murió en 2014 mientras ejercía el cargo. Más de una década después, su figura volvió al centro del debate institucional en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde magistradas, funcionarias y legisladores porteños debatieron el proyecto de ley que propone crear el “Paseo Carmen María Argibay”, un espacio conmemorativo en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia.

La audiencia pública, convocada por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), reunió a representantes del Poder Judicial de distintos puntos del país. El encuentro no fue solo un acto de memoria: también fue una instancia formal dentro del proceso legislativo para el tratamiento de una iniciativa que ya había obtenido su aprobación inicial el 14 de mayo pasado. El proyecto contempla la instalación de un busto, una escultura y placas recordatorias en el espacio público de la ciudad donde Argibay nació y donde construyó gran parte de su carrera.

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El impulso legislativo provino del diputado Matías López, junto con los presidentes de los distintos bloques, entre ellos las legisladoras Silvia LospennatoClaudia NeiraPilar Ramírez y Manuela Thourte, y el legislador Emmanuel Ferrario. La diversidad de firmas que respaldan la iniciativa refleja el consenso transversal que genera la figura de Argibay en el ámbito político y judicial porteño.

Lospennato abrió el acto con palabras de bienvenida en las que subrayó la trayectoria de Argibay en el plano nacional e internacional, su defensa de los derechos humanos y su compromiso con la igualdad de género dentro del Poder Judicial. La diputada la describió como una de las figuras más influyentes de la justicia argentina contemporánea, reconocida por su integridad y su posición firme frente a las presiones institucionales.

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La apertura formal estuvo a cargo de Marcela De Langhe, vicepresidenta de AMJA y jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien explicó el valor simbólico del emplazamiento elegido para el futuro paseo. “El paseo que llevará su nombre se enfrenta con el Palacio de Justicia. Carmen mirará hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mirará hacia el lugar donde ejerció la magistratura con valentía y una extraordinaria honestidad intelectual”, sostuvo De Langhe ante los presentes.

Homenajearon a Carmen Argibay en una audiencia pública en la Legislatura porteña
La apertura del acto estuvo a cargo de Silvia Lospennato

La jueza fue más lejos en su análisis y señaló una realidad que, según sus palabras, interpela a las instituciones: “Hubo mujeres en esa Corte y hoy no hay ninguna”. Lo dijo, aclaró, “sin ánimo de reproche, como una simple constatación”.

Desde esa lectura, el futuro paseo adquiere una dimensión que va más allá del reconocimiento histórico: “Este no será un monumento que mire con nostalgia el pasado, sino una invitación permanente a construir el futuro. Nos recordará que la igualdad nunca es una conquista definitiva, sino una tarea cotidiana que exige compromiso y perseverancia”, agregó. De Langhe también definió el proyecto en términos republicanos: “Independencia, igualdad y coraje. Eso fue Carmen Argibay. Y eso es lo que esta ley propone inscribir, para siempre, en el espacio público de su ciudad natal”.

Homenajearon a Carmen Argibay en una audiencia pública en la Legislatura porteña
Marcela De Langhe, vicepresidenta de AMJA y jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacó la trayectoria de Argibay

Tras su intervención, tomaron la palabra otras referentes del ámbito judicial. Camila Banfi, vicepresidenta de AMJA y jueza del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, puso el foco en la necesidad de proyectar el legado de Argibay con alcance federal. Cristina Leiva, integrante del Superior Tribunal de Misiones, compartió anécdotas y enseñanzas surgidas de su participación junto a Argibay en actividades de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ). Stella Maris Martínez, ex Defensora General de la Nación, repasó sus más de 40 años de trayectoria en la justicia y los intercambios que mantuvo con la homenajeada. El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de Eve Flores, presidenta de AMJA y jueza de cámara en el Poder Judicial de Córdoba, quien analizó el presente de las mujeres en la justicia y el trabajo de la asociación en defensa de sus intereses en la carrera judicial.

Entre las participantes también estuvieron Nidia Marsero y Flora Acselrad, dos colaboradoras directas de Argibay, cuyas intervenciones aportaron una perspectiva cercana sobre el modo de trabajo y el pensamiento de la jurista. A lo largo de toda la jornada, las expositoras coincidieron en un punto: Argibay transformó el lugar de las mujeres dentro del Poder Judicial argentino y dejó una impronta que continúa orientando a nuevas generaciones de magistradas y funcionarios.

Homenajearon a Carmen Argibay en una audiencia pública en la Legislatura porteña
La audiencia se desarrolló en el marco del tratamiento de un proyecto de ley que incluye la creación del "Paseo Carmen María Argibay" frente al Palacio de Justicia

La elección de Plaza Lavalle como sede del futuro paseo fue presentada como un reconocimiento de valor institucional preciso: ese espacio, ubicado frente al edificio donde Argibay ejerció sus funciones como ministra de la Corte, busca mantener viva la memoria de una jurista cuya trayectoria trascendió las fronteras del país y cuyo aporte sigue siendo referencia para la comunidad jurídica a nivel internacional.

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