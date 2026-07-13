La Justicia rechazó el pedido de Martín Insaurralde para apartar al fiscal que lo investiga por enriquecimiento ilícito

Martín Insaurralde y Jesica Cirio

El juez federal Luis Armella resolvió este lunes mantener al fiscal Sergio Mola al frente de la investigación contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, caso en el que está involucrado junto a su exesposa, la modelo Jesica Cirio. El exintendente de Lomas de Zamora había solicitado el apartamiento del representante del Ministerio Público tras la reactivación del expediente, a partir de la difusión del video de los millones de dólares en un vestidor.

La solicitud de recusación presentada por los abogados de Insaurralde se fundamentó en lo que consideraron un accionar desmedido y hostil por parte de la fiscalía. Señalaron a Mola por una supuesta pérdida de objetividad.

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Entre los principales argumentos, la defensa cuestionó el pedido de detención firmado por el fiscal que alcanzó a Cirio e Insaurralde, aunque la medida fue desestimada por el juez Armella, que subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Según los defensores, dicha medida resultó desmesurada e inoportuna, especialmente porque se encuentra en desarrollo una pericia contable sobre la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof. El estudio está en manos de peritos de la Corte Suprema de Justicia.

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A través de sus abogados, Insaurralde también trajo a colación una resolución previa del propio juez Armella en la que hizo reparos sobre el accionar de la fiscalía y la supuesta divulgación de información que contiene el expediente, como por ejemplo el pedido de detención.

Sergio Mola, fiscal federal.

Por su parte, el fiscal Sergio Mola rechazó de manera categórica las acusaciones y solicitó que se desestimara el planteo, en un dictamen de 24 páginas.

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Mola sostuvo que las críticas de la defensa constituyen un intento de condicionar la labor del Ministerio Público en un caso de corrupción pública de alta relevancia. Argumentó que la acumulación de medidas de prueba y de coerción solicitadas no responde a un encono personal, sino a la gravedad de los hechos investigados y a la aparición de los videos que, a su criterio, comprometieron la situación de Cirio e Insaurralde.

Además, el fiscal Mola remarcó que la recolección de pruebas en el expediente fue consecuencia directa del impulso de la fiscalía ante la actividad “prácticamente nula” del juzgado.

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En su resolución, el juez Armella determinó que los argumentos expuestos por la defensa de Martín Insaurralde no alcanzaron el estándar requerido para desplazar a un fiscal de su cargo. Y, aunque reconoció diferencias con Mola, el magistrado subrayó: “Más de 30 años en la función me permiten diferenciar cuestiones personales y funcionales”.

Aparecieron videos de Jésica Cirio mostrando miles de dólares en un vestidor

El magistrado aclaró que las observaciones realizadas en resoluciones anteriores sobre la publicidad de las medidas “responden exclusivamente a la necesidad de preservar” el correcto desarrollo del proceso y no representaron una descalificación al trabajo de la fiscalía.

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En su resolución, Armella destacó “el compromiso y la dedicación” con que el fiscal Mola intervino desde el inicio de la pesquisa, impulsando numerosas medidas de prueba.

Explicó también que las diferencias de criterio metodológico o jurídico entre el juez y el fiscal son propias de los roles diferenciados que cada uno ocupa en el proceso penal, y que estas discrepancias no demuestran una falta de objetividad ni un obrar arbitrario por parte del acusador público.

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De este modo, la resolución del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora dejó en claro que el proceso continuará bajo las mismas condiciones de trabajo, desestimando las acusaciones de ensañamiento procesal y hostilidad que habían sido presentadas por los representantes legales del exintendente.

Por estas horas, los investigadores buscan esclarecer la ubicación del vestidor donde Jesica Cirio se filmó rodeada de miles y miles de dólares. Hubo inspecciones oculares en el departamento de la modelo en el barrio porteño de Palermo y en la casa que compartió con Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, para comparar ambos lugares con las imágenes difundidas por La Nación.

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En tanto, peritos de Gendarmería Nacional abrieron el celular de Cirio y realizaron una extracción forense de su contenido para encontrar las grabaciones originales y cualquier otro archivo de interés para la causa.