Judiciales

La Justicia rechazó el pedido de Martín Insaurralde para apartar al fiscal que lo investiga por enriquecimiento ilícito

El juez Luis Armella ratificó “la objetividad, el compromiso y la dedicación” de Sergio Mola en el caso, pese a que reconoció discrepancias con el Ministerio Público

Guardar
Google icon
Martín Insaurralde y Jesica Cirio
Martín Insaurralde y Jesica Cirio

El juez federal Luis Armella resolvió este lunes mantener al fiscal Sergio Mola al frente de la investigación contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, caso en el que está involucrado junto a su exesposa, la modelo Jesica Cirio. El exintendente de Lomas de Zamora había solicitado el apartamiento del representante del Ministerio Público tras la reactivación del expediente, a partir de la difusión del video de los millones de dólares en un vestidor.

La solicitud de recusación presentada por los abogados de Insaurralde se fundamentó en lo que consideraron un accionar desmedido y hostil por parte de la fiscalía. Señalaron a Mola por una supuesta pérdida de objetividad.

PUBLICIDAD

Entre los principales argumentos, la defensa cuestionó el pedido de detención firmado por el fiscal que alcanzó a Cirio e Insaurralde, aunque la medida fue desestimada por el juez Armella, que subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Según los defensores, dicha medida resultó desmesurada e inoportuna, especialmente porque se encuentra en desarrollo una pericia contable sobre la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof. El estudio está en manos de peritos de la Corte Suprema de Justicia.

PUBLICIDAD

A través de sus abogados, Insaurralde también trajo a colación una resolución previa del propio juez Armella en la que hizo reparos sobre el accionar de la fiscalía y la supuesta divulgación de información que contiene el expediente, como por ejemplo el pedido de detención.

Sergio Mola - Fiscal - Causa Vialidad: alegato final de la fiscalía contra Cristina Kirchner
Sergio Mola, fiscal federal.

Por su parte, el fiscal Sergio Mola rechazó de manera categórica las acusaciones y solicitó que se desestimara el planteo, en un dictamen de 24 páginas.

Mola sostuvo que las críticas de la defensa constituyen un intento de condicionar la labor del Ministerio Público en un caso de corrupción pública de alta relevancia. Argumentó que la acumulación de medidas de prueba y de coerción solicitadas no responde a un encono personal, sino a la gravedad de los hechos investigados y a la aparición de los videos que, a su criterio, comprometieron la situación de Cirio e Insaurralde.

Además, el fiscal Mola remarcó que la recolección de pruebas en el expediente fue consecuencia directa del impulso de la fiscalía ante la actividad “prácticamente nula” del juzgado.

En su resolución, el juez Armella determinó que los argumentos expuestos por la defensa de Martín Insaurralde no alcanzaron el estándar requerido para desplazar a un fiscal de su cargo. Y, aunque reconoció diferencias con Mola, el magistrado subrayó: “Más de 30 años en la función me permiten diferenciar cuestiones personales y funcionales”.

Aparecieron videos de Jésica Cirio mostrando miles de dólares en un vestidor

El magistrado aclaró que las observaciones realizadas en resoluciones anteriores sobre la publicidad de las medidas “responden exclusivamente a la necesidad de preservar” el correcto desarrollo del proceso y no representaron una descalificación al trabajo de la fiscalía.

En su resolución, Armella destacó “el compromiso y la dedicación” con que el fiscal Mola intervino desde el inicio de la pesquisa, impulsando numerosas medidas de prueba.

Explicó también que las diferencias de criterio metodológico o jurídico entre el juez y el fiscal son propias de los roles diferenciados que cada uno ocupa en el proceso penal, y que estas discrepancias no demuestran una falta de objetividad ni un obrar arbitrario por parte del acusador público.

De este modo, la resolución del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora dejó en claro que el proceso continuará bajo las mismas condiciones de trabajo, desestimando las acusaciones de ensañamiento procesal y hostilidad que habían sido presentadas por los representantes legales del exintendente.

Por estas horas, los investigadores buscan esclarecer la ubicación del vestidor donde Jesica Cirio se filmó rodeada de miles y miles de dólares. Hubo inspecciones oculares en el departamento de la modelo en el barrio porteño de Palermo y en la casa que compartió con Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, para comparar ambos lugares con las imágenes difundidas por La Nación.

En tanto, peritos de Gendarmería Nacional abrieron el celular de Cirio y realizaron una extracción forense de su contenido para encontrar las grabaciones originales y cualquier otro archivo de interés para la causa.

Temas Relacionados

Martin InsaurraldeJesica CirioSergio MolaLuis ArmellaLomas de ZamoraEnriquecimiento ilícitolavado de dineroúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Casación ratificó que sus fallos plenarios son obligatorios para todos los tribunales federales del país

El máximo tribunal penal de la Argentina anuló una resolución del Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario y reafirmó que la doctrina fijada en sus plenarios debe ser aplicada por toda la Justicia federal penal

La Casación ratificó que sus fallos plenarios son obligatorios para todos los tribunales federales del país

Causa ANDIS: el juez Ariel Lijo rechazó suspender el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo

La defensa del exdirector del organismo había intentado frenar el estudio. El acusado se niega a aportar una muestra de su voz para que la comparen con las grabaciones. El fiscal Franco Picardi propuso hacer el cotejo con entrevistas

Causa ANDIS: el juez Ariel Lijo rechazó suspender el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo

Skanska: condenaron a Julio De Vido y a José López dos décadas después de que estallara el escándalo

Ambos exfuncionarios recibieron una pena de 5 años de prisión. La sentencia vinculó al ex ministro de Planificación Federal con irregularidades en la ampliación de gasoductos adjudicada a la firma sueca, en uno de los primeros escándalos de la obra pública kirchnerista

Skanska: condenaron a Julio De Vido y a José López dos décadas después de que estallara el escándalo

El juez Mariano Borinsky, entre la Torá, las presiones y el peso de impartir justicia

En la primera entrega de Sr. Juez, un nuevo ciclo de entrevistas, el magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal habla de las amenazas que recibió por algunos de sus fallos y de cómo el judaísmo moldeó su manera de entender la justicia

El juez Mariano Borinsky, entre la Torá, las presiones y el peso de impartir justicia

Dijeron que un rayo les destruyó parte de la casa, pero perdieron la demanda contra el seguro por haber iniciado tarde el juicio

Los propietarios de una vivienda en Monte Hermoso sufrieron daños en pisos, caldera y electrodomésticos a raíz de una descarga eléctrica presuntamente provocada por un rayo. Aunque el perjuicio fue acreditado, la Justicia civil hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por la compañía aseguradora

Dijeron que un rayo les destruyó parte de la casa, pero perdieron la demanda contra el seguro por haber iniciado tarde el juicio

DEPORTES

Con lectura de labios, revelaron qué le dijo Paredes a Scaloni en el segundo tiempo del triunfo ante Suiza

Con lectura de labios, revelaron qué le dijo Paredes a Scaloni en el segundo tiempo del triunfo ante Suiza

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Inglaterra: cuándo decidirá la formación de la selección argentina

Las lágrimas de Franco Armani en su despedida oficial de River Plate: “El sueño más grande de mi vida”

En la previa de la semi del Mundial ante Inglaterra, el Flamengo abrió negociaciones para contratar a un jugador de Argentina

“Increíble”: la emoción Colapinto por su estelar presencia en Goodwood junto a leyendas de la Fórmula 1

TELESHOW

Susana Giménez, lapidaria con la China Suárez: “No tiene carisma y es muy aburrida”

Susana Giménez, lapidaria con la China Suárez: “No tiene carisma y es muy aburrida”

Wanda Nara salió al cruce y negó haber viajado a París sin permiso: “Todo fue avisado”

Bandana canceló shows en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná, la gira de nostalgia pop quedó en suspenso

Finalmente, se confirmó el debut como director de Pablo Trapero en Inglaterra

La divertida autocrítica de Wanda Nara en medio de su visita al EuroDisney en París con sus hijos: “Mi otro yo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en estrecho de Ormuz

La ONU denunció una “purga” de abogados en Nicaragua y alertó sobre el deterioro de la independencia judicial

El Supremo de Brasil prohibió a Flavio Bolsonaro visitar a su padre durante 90 días por violar el arresto domiciliario

Guatemaltecos capturados tras intento de secuestro a una menor salvadoreña

Administración Mulino apunta a buscar una salida técnica al tema de la mina de cobre cerrada en 2023