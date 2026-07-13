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Skanska: condenaron a Julio De Vido y a José López dos décadas después de que estallara el escándalo

Ambos exfuncionarios recibieron una pena de 5 años de prisión. La sentencia vinculó al ex ministro de Planificación Federal con irregularidades en la ampliación de gasoductos adjudicada a la firma sueca, en uno de los primeros escándalos de la obra pública kirchnerista

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Julio De Vido
Julio De Vido

El Tribunal Oral Federal 4 condenó a Julio De Vido por uno de los primeros escándalos de corrupción del kirchnerismo relacionado con la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a la empresa sueca Skanska.

Los jueces determinaron que el ex ministro de Planificación Federal reciba una pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautor.

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Con este veredicto, De Vido sumó la quinta condena por hechos de corrupción, que se agregan a los 4 años por la compra de los Trenes Chatarra; los 4 años por sobreprecios en la importación de GNL; los 3 años en suspenso por la casa Odebrecht, y los 4 años confirmados por la Corte Suprema en Tragedia de Once, por la que cumple arresto domiciliario en su casa de Zárate.

José López
José López

Otro de los condenados fue el ex secretario de Obras Públicas, José López, a 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en carácter de coautor.

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En tanto, para el resto de los procesados el TOF 4 resolvió las siguientes condenas:

El ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa: 5 años como responsable del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautor.

Los directivos y gerentes de Skanska, como Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate: 4 años de prisión por considerarlos culpables de cohecho activo en calidad de coautores en concurso ideal con el de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública como partícipes necesarios.

Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero, Roberto Antonio Zareba, Alfredo Greco, Adrián López: a 3 años de prisión por considerarlos responsables de cohecho activo en calidad de coautores en concurso ideal con el de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública como partícipes necesarios. Durante ese término deberán cumplir con las reglas de conducta relativas a fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

Por otro lado, el tribunal ordenó el decomiso de $34.594.947,34 en concepto del producto del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública nacional, y de $14.017.588,69 por el producto del delito de cohecho, que deberá ser actualizado a la fecha de ejecución.

Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset habían sostenido en su alegato que De Vido, López y Ulloa actuaron de manera conjunta y coordinada para direccionar licitaciones en favor de la constructora, utilizando concursos privados sin justificación y permitiendo así la maniobra fraudulenta.

Juicio oral por “Skanska” - Julio de Vido
Por mayoría el TOF 4 condenó a Julio De Vido y a José López en el juicio Skanska (Adrián Escandar)

El juicio Skanska se extendió a lo largo de 47 audiencias desde abril de 2024, involucró la presentación de pruebas por parte de 78 testigos y la exposición de los alegatos. El tribunal está integrado por Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez.

El veredicto obtuvo el voto mayoritario de Gorini y Costabel, mientras que la jueza López Iñiguez se pronunció en disidencia respecto de la calificación legal y el monto de la pena. Por otro lado, los jueces anunciaron la publicación de la sentencia para el día 22 de septiembre de 2026, a las 13:30 horas.

El caso

La investigación de Skanska representa un caso emblemático en el esquema de sobornos y sobreprecios que marcó el inicio de las investigaciones sobre corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El objeto del caso fue determinar si existió un esquema de pagos de coimas a funcionarios públicos, a cambio de orientar la licitación de las obras de ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) hacia la empresa Skanska.

El expediente se abrió en el año 2006 con la instrucción del juez Ariel Lijo y la intervención del fiscal Carlos Stornelli. A partir de una extracción de testimonio de este sumario, se inició otra pesquisa, que fue Odebrecht, en la que se analizó otra serie de contratos para obras en los mismos gasoductos.

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