Judiciales

“Se equivocaron de Juan Carlos Santos”: increíble error con un testigo en el juicio de los Cuadernos

Un contador de 73 años que estaba de viaje en el exterior tuvo que volver al país porque fue convocado a declarar, pero era un homónimo de la persona a la que buscaban las partes

Guardar
Google icon

Juan Carlos Santos se sentó en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002, tomó un vaso de agua y dio sus datos personales. Hasta ese momento todo transcurrió con normalidad este martes en una nueva audiencia del caso Cuadernos, que comenzó a las 8:30, con una puntualidad inusual tal vez motivada por las urgencias del partido Argentina-Egipto a las 13.

“Hacemos ingresar a la sala al señor Juan Carlos Santos”, anunció el presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori. El primer testigo del día caminó hasta el estrado en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002, dejó sobre la mesa su sobretodo marrón prolijamente doblado, tomó un vaso de agua, dio sus datos personales -contador público de 73 años-, dijo no conocer a ningún acusado de un listado que le mostraron antes de entrar y respondió con un “sí juro” al juramento de decir verdad.

PUBLICIDAD

¿Puedo aclarar algo?

Allí comenzó el interrogatorio de la fiscalía. “No”, respondió y volvió a responder con otro “no” medio risueño cuando se le preguntó si había trabajado en AFIP en 2018. Habían pasado diez minutos de audiencia. “¿Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.

La fiscalía pasó de inmediato la posta al presidente del Tribunal, sentado solo en la sala de audiencias ya que sus otros dos colegas, los jueces Germán Castelli y Fernando Canero, optaron en esta audiencia por la vía telemática, remota.

PUBLICIDAD

“Cuándo lo contactaron, ¿le explicaron los motivos de la citación?“, quiso saber incrédulo el juez Méndez Signori. “Nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp de que me iban a citar, yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver”.

Sí dijo que trabajó en la DGI en el año 79. “Estuve tres días y me fui“.

cuadernos
El pedido de disculpa del juez Méndez Signori al testigo equivocado del caso Cuadernos

“Bueno, entonces si no se trata del señor Santos que el tribunal pretende escuchar en este debate oral y público le voy a pedir las disculpas del caso y que se retire”, le informó el juez ante lo que definió como un “malentendido”.

Incluso no faltó el intento de reproche al testigo citado por error a Comodoro Py 2002. “Usted tampoco hizo saber al tribunal alguna circunstancia que permitiera que esto se aclarara antes” para advertir que “no era la persona buscada”, le dijo.

“Fue un error producto de un homónimo. Que tenga buenas tardes”, saludó áspero el juez poco antes de las 9. “Buenos días”, respondió el fallido testigo: tomó su sobretodo y caminó despacio al fondo de la sala para retirarse ante el silencio absoluto de los asistentes.

Fue entonces cuando se le preguntó a la secretaria del Tribunal: ella informó que si bien se lo contactó por WhatsApp se le enviaron todos los datos del expediente por el que se lo convocaba al estrado.

Temas Relacionados

cuadernostestigo equivocadoSantosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comenzó el juicio político contra el juez Alfredo López por sus presuntos mensajes antisemitas en redes sociales

La audiencia inicial evaluó mensajes atribuidos al magistrado suspendido de Mar del Plata, en un trámite que continuará durante la semana con la citación de unos 15 testigos y un fallo previsto para el mes próximo

Comenzó el juicio político contra el juez Alfredo López por sus presuntos mensajes antisemitas en redes sociales

Juicio por la causa Cuadernos, en vivo: con una insólita situación por un testigo equivocado se reanudó la audiencia

En una nueva jornada del juicio a CFK y otros 85 acusados los jueces siguen reconstruyendo el camino de la investigación por dinero negro e inconsistencias

Juicio por la causa Cuadernos, en vivo: con una insólita situación por un testigo equivocado se reanudó la audiencia

Su exmujer le abolló el auto a patadas y ahora ella deberá pagar los daños

La demandada golpeó el Volkswagen Voyage que utilizaba su expareja, provocándole daños en la carrocería. El tribunal determinó que no solo debe costear la reparación total de las abolladuras y la pintura del vehículo, sino también abonar una indemnización extra por daño moral

Su exmujer le abolló el auto a patadas y ahora ella deberá pagar los daños

Un hombre deberá pagarle $65 millones a su hija, hoy de 37 años, por no haberla reconocido voluntariamente

La Cámara Civil confirmó una indemnización por daño moral, psíquico y material a favor de una mujer que logró demostrar que su padre conocía la existencia del vínculo desde hacía años. Testimonios, documentación clínica y registros oficiales fueron determinantes para descartar la versión del demandado, quien sostuvo haber tomado conocimiento recién en 2017

Un hombre deberá pagarle $65 millones a su hija, hoy de 37 años, por no haberla reconocido voluntariamente

Una niña de 6 años se lastimó en una calesita en la plaza y la Justicia condenó al municipio a pagar casi $11 millones

El tribunal sostuvo que el deber de seguridad sobre los bienes de uso público es primario e indelegable y descartó cualquier responsabilidad de la menor o de su abuela en el accidente ocurrido en un juego giratorio en 2019. Cuando se realizó la pericia, el aparato denunciado ya no se encontraba en el lugar

Una niña de 6 años se lastimó en una calesita en la plaza y la Justicia condenó al municipio a pagar casi $11 millones

DEPORTES

La crítica más despiadada a Cristiano Ronaldo en Portugal tras la eliminación del Mundial: “Es hora de que se aparte”

La crítica más despiadada a Cristiano Ronaldo en Portugal tras la eliminación del Mundial: “Es hora de que se aparte”

Argentina buscará los cuartos de final del Mundial ante Egipto: abrieron las puertas del estadio

Veinte amigos alquilaron una casa para vivir juntos el Mundial: home office y visitas familiares

Argentina vs. Egipto EN VIVO: Roja Directa y todos los canales legales para ver el Mundial 2026 hoy

Armá el once ideal de la selección argentina para el trascendental partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto

TELESHOW

Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez

Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez

El nuevo pasatiempo de Antonela Roccuzzo que revela su pasión literaria en pleno Mundial 2026

Diego Leuco habló del saludo viral de Lionel Messi a Sofi Martínez

Mauro Icardi redobló la ofensiva contra Yanina Latorre: “Aruzza, perdiste carisma”

Fue a Es mi sueño y sorprendió al jurado con su método de preparación: “Le cuento todo”

INFOBAE AMÉRICA

Emmanuel Macron le ofreció a Siria ayuda francesa para convertirse en un nodo regional de energía y logística

Emmanuel Macron le ofreció a Siria ayuda francesa para convertirse en un nodo regional de energía y logística

Fábrica de carne de cañón: el modus operandi de las redes que cazan latinoamericanos para la maquinaria de guerra rusa

“Mi hijo murió y el otro desapareció”: el calvario de una madre cuyos hijos fueron engañados con trabajos falsos en Rusia

Uruguay utilizará vehículos militares para patrullar barrios: comenzó la capacitación a los policías

Nueva polémica con Yamandú Orsi: debía un impuesto por una de sus casas y no había declarado obras en otra