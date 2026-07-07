Dos ondas tropicales traerán un alivio a la sequía en Honduras con lluvias durante la semana

Cenaos informó que una nueva onda tropical ingresará al territorio hondureño. (FOTO: COPECO)

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos informó que dos ondas tropicales cruzarán Honduras en los próximos días. El primero de esos sistemas ingresará el miércoles y el segundo el sábado, con lluvias de intensidad variable en gran parte del país, según el pronóstico de Cenaos.

El pronosticador de turno de Cenaos, Jairo García, explicó que el primer fenómeno atmosférico tendrá impacto principalmente en las regiones norte y occidental, donde se prevén lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada.

De acuerdo con el especialista, esta primera onda tropical será de poca amplitud, pero contribuirá a incrementar la humedad sobre el territorio nacional y dará paso a un período con mayor actividad lluviosa durante el resto de la semana.

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Para este martes se espera un ambiente mayormente seco en casi todo el país. El transporte de humedad desde el mar Caribe favorecerá lluvias aisladas y de poca intensidad en sectores del oriente y algunas zonas del norte.

Entre el jueves y el viernes, una vaguada en superficie mantendrá condiciones propicias para el desarrollo de precipitaciones en buena parte del territorio nacional. Los modelos meteorológicos indican que los mayores acumulados de lluvia durante esos dos días se concentrarán en los departamentos del occidente y norte del país.

El ingreso de la segunda onda tropical

El sábado ingresará la segunda onda tropical, que generará precipitaciones de mayor cobertura e intensidad sobre la mayor parte de Honduras.

Según el pronóstico de Cenaos, las regiones occidental, central y oriental registrarán los mayores acumulados de lluvia durante esa jornada, mientras que el resto del territorio también experimentará chubascos y tormentas dispersas.

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Cenaos indicó que las lluvias pueden aliviar la sequía y los problemas de abastecimiento de agua, mientras continúa el polvo del Sahara en bajas concentraciones sobre Honduras.. EFE/ Gustavo Amador

El domingo continuarán las condiciones inestables por el remanente de la onda tropical, combinado con el ingreso constante de humedad proveniente del mar Caribe. Ese escenario favorecerá lluvias y chubascos, principalmente en la región oriental, sectores del centro del país y algunas áreas del occidente.

Lucha contra la sequía

Las autoridades consideran que el incremento en las precipitaciones favorece a las zonas afectadas por una prolongada sequía y que enfrentan problemas de abastecimiento de agua, especialmente en comunidades donde las reservas hídricas han disminuido durante las últimas semanas.

Según CENAOS la distribución de las lluvias puede variar dependiento de la evolución de los sistemas atmosféricos, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales emitidos por Cenaos y atender cualquier aviso de las autoridades de protección civil.

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Jairo García explicó que la primera onda tropical aumentará la humedad en Honduras y dará paso a una semana con mayor actividad lluviosa.

Además del comportamiento de las lluvias, el organismo meteorológico informó que durante esta semana continuará la presencia de polvo del Sahara sobre el territorio nacional, aunque en concentraciones bajas.

Esta condición podría generar un ambiente ligeramente brumoso, pero sin representar un impacto sobre el desarrollo de las precipitaciones previstas.

Las autoridades meteorológicas indicaron que mantendrán un monitoreo permanente de la evolución de ambos sistemas tropicales, debido a que su interacción con otros fenómenos atmosféricos podría modificar la intensidad y distribución de las precipitaciones en las diferentes regiones del país.

De confirmarse los acumulados de lluvia previstos para el fin de semana, las precipitaciones también contribuirían a la recuperación gradual de fuentes de agua, la recarga de embalses y la mejora de las condiciones para las actividades agrícolas.

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