La pena máxima vuelve a imponerse en Panamá por un crimen cometido a balazos

El Código Penal establece que una persona no puede cumplir más de 50 años efectivos de prisión en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La justicia panameña volvió a imponer la pena máxima contemplada en la legislación penal. Un hombre fue condenado a 50 años de prisión tras ser declarado culpable de los delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio por un crimen ocurrido en la provincia de Colón, en un fallo que se suma a otras sentencias de igual magnitud dictadas durante 2026 contra responsables de hechos de extrema violencia.

La condena fue obtenida por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, luego de que un Tribunal de Juicio declarara de forma unánime la culpabilidad del acusado tras valorar las pruebas presentadas durante el juicio oral.

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Además de la pena principal, el sentenciado deberá cumplir una sanción accesoria que le prohíbe portar armas de fuego durante 10 años una vez recupere su libertad.

En Panamá 50 años de prisión constituyen la pena máxima efectiva que puede cumplir una persona, de acuerdo con el Código Penal. Aunque en los últimos años algunos tribunales han impuesto condenas acumulativas de hasta 80 años por múltiples homicidios y otros delitos graves, la legislación establece que el tiempo efectivo de privación de libertad no puede exceder los 50 años.

Las condenas recientes reflejan el endurecimiento de las sanciones en los delitos contra la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante lo que va de 2026, los tribunales panameños han impuesto al menos seis condenas de 50 años de prisión en distintos procesos por homicidios agravados, femicidios y otros delitos de alta gravedad, reflejando una tendencia a aplicar las sanciones más severas previstas por la ley cuando la gravedad de los hechos y las pruebas así lo ameritan.

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El caso que motivó la más reciente sentencia ocurrió el 5 de noviembre de 2023 en Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

De acuerdo con la investigación desarrollada por el Ministerio Público, el hoy condenado actuó junto a otros individuos cuando realizaron múltiples disparos contra un grupo de personas.

Como consecuencia del ataque, dos personas resultaron heridas y una de ellas falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los impactos de bala.

Tras la presentación de pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, el Tribunal concluyó que existían suficientes elementos para emitir un fallo condenatorio.

El Tribunal de Juicio de Colón impuso la pena máxima prevista en la legislación panameña por homicidio agravado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente sentencia se conoce pocos días después de otra decisión relevante del sistema judicial panameño, esta vez en la provincia de Chiriquí, donde un hombre fue condenado a 25 años de prisión por el delito de femicidio.

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En ese proceso, la Fiscalía Regional de Chiriquí logró demostrar durante el juicio oral que el condenado fue responsable de la muerte de una mujer de 36 años, quien recibió un disparo en la cabeza el 9 de noviembre de 2024, cerca del antiguo hospital Obaldía, en el distrito de David.

El Tribunal de Juicio declaró culpable al acusado de manera unánime luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas testimonios, peritajes y evidencia documental, permitiendo la imposición de la condena por uno de los delitos que mayor impacto genera en el país.

Investigaciones en proceso

Mientras continúan los juicios por homicidio, el Ministerio Público también mantiene abiertas varias investigaciones por tentativa de homicidio, consideradas entre los delitos de mayor gravedad dentro del sistema penal.

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En Chiriquí, otro juicio concluyó con una condena de 25 años de prisión por el delito de femicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de esos casos se desarrolla en la provincia de Panamá Oeste, donde el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de un hombre acusado de intentar asesinar a otra persona en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 19 de mayo de 2026, cuando el imputado presuntamente atacó en repetidas ocasiones con un arma blanca a la víctima, causándole heridas en el cuello. Los magistrados respaldaron de forma unánime la medida cautelar al considerar que persistían los riesgos procesales.

En Colón, otro proceso involucra a un hombre de 20 años conocido con el alias de “Mataperro”, quien figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades. Durante una audiencia de control de garantías, un juez ordenó su detención provisional tras ser imputado por una tentativa de homicidio ocurrida el 17 de junio de este año.

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La Fiscalía mantiene abiertas investigaciones por homicidios y tentativas ocurridos en Colón, Panamá Oeste y Veraguas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación señala que el imputado llegó junto con otro hombre hasta un edificio ubicado en el sector de La Feria, en Cristóbal Este, donde presuntamente realizaron varios disparos con arma de fuego que dejaron tres personas heridas. La Fiscalía logró además la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos.

Otro caso reciente ocurrió en la provincia de Veraguas, donde un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre imputado por homicidio doloso agravado. El crimen se registró la noche del 7 de junio de 2026 en la barriada Corozal, distrito de Cañazas. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría atacado a la víctima con un objeto punzocortante, provocándole una herida en el cuello que le ocasionó la muerte tras afectar la vena yugular.

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El tribunal acogió todas las solicitudes presentadas por la Fiscalía al considerar acreditados los elementos de convicción y los riesgos procesales.