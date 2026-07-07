Mora récord: Caputo aseguró que bancos privados están rescatando a sus clientes con préstamos al 25% anual

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó un salvataje estatal para los deudores y destacó la respuesta de los bancos privados

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que, ante el aumento de la mora en el crédito familiar, algunos bancos privados comenzaron a ofrecer refinanciación de deudas a tasas anuales del 25% y plazos extendidos. Según definió el titular del Palacio de Hacienda, la respuesta del sistema financiero ante este fenómeno es “bastante optimista”.

Durante una conferencia de prensa, Caputo explicó: “Hemos hablado por supuesto con los bancos para entender cómo iban a encarar este tema. La respuesta es bastante optimista porque por lo menos están apuntando a refinanciar estas deudas a más largo plazo y a tasas más bajas”. El funcionario relató que, tras una charla en IDEA, tres entidades privadas le informaron que ya estaban refinanciando a quienes presentan problemas de pago con tasas del 25% anual y plazos más extensos. “Esa es una buena noticia”, subrayó.

PUBLICIDAD

Consultado sobre la posibilidad de implementar un programa oficial de asistencia para quienes no pueden afrontar sus compromisos, Caputo descartó un salvataje estatal y remarcó que la resolución de la mora queda en manos de cada entidad bancaria. “También está lo del Banco Nación, pero es un problema lógico porque el año pasado hubo una suba fuerte de tasas y los bancos empezaron a actuar de bancos nuevamente. Antes simplemente captaban depósitos y se lo prestaban ya sea al Tesoro o al Banco Central”, puntualizó.

El gráfico ilustra el aumento de la irregularidad en el crédito a familias y empresas en Argentina entre mayo de 2010 y mayo de 2026, con picos de mora a 90 días en el último período. (1816)

La situación de la morosidad se agravó en los últimos meses. De acuerdo al último relevamiento, el porcentaje de familias que no logró sostener los pagos de sus deudas alcanzó el 12,7% en mayo, el registro más alto en la serie histórica disponible. Los especialistas atribuyen este fenómeno a la combinación de una fuerte suba de tasas de interés durante el año anterior y a la recuperación del rol crediticio de los bancos en el contexto actual.

PUBLICIDAD

El avance de la mora impacta directamente en el acceso al crédito. Según datos recientes, casi siete millones de personas ya no reúnen las condiciones para obtener nuevos préstamos bancarios. Esta cifra representa un universo significativo de la población económicamente activa, lo que genera preocupación en el sistema financiero y en los sectores vinculados al consumo.

La estrategia de los bancos privados apunta a contener el deterioro ofreciendo alternativas a quienes acumularon atrasos. Según la información transmitida al Ministerio de Economía, las refinanciaciones proponen períodos de pago más largos y tasas sensiblemente menores a las vigentes en el mercado durante el pico de suba. “El crédito aumentó fuertemente durante estos dos años. Como parte de eso, la mora subió porque las tasas en su momento fueron muy altas”, explicó Caputo.

PUBLICIDAD

El jefe del Palacio de Hacienda también insistió en que los bancos deben volver a cumplir su función tradicional de intermediación financiera, evaluando el riesgo de los clientes y prestando a quienes acrediten capacidad de pago. “Los bancos empezaron a trabajar de bancos, nuevamente”, sintetizó el funcionario para describir el proceso por el cual las entidades volvieron a prestar al sector privado después de un periodo en el que concentraron sus operaciones en el financiamiento al sector público.

Tres bancos privados ya ofrecen refinanciaciones de deudas a tasas anuales del 25% y plazos extendidos, según Caputo

En este contexto, la oferta de refinanciaciones a tasas del 25% anual se presenta como una salida para evitar que la morosidad continúe en aumento y que más familias queden fuera del sistema de crédito formal. El Ministerio de Economía monitorea los resultados de estas medidas y mantiene el contacto con las entidades para seguir de cerca el comportamiento de la cartera de préstamos y las condiciones para quienes buscan regularizar su situación.

PUBLICIDAD

La decisión de no avanzar con un plan de salvataje estatal para deudores morosos marca una diferencia respecto de etapas anteriores, en las que el Estado intervino para asistir a los sectores más afectados por la suba de tasas y el deterioro de los ingresos reales. En esta oportunidad, la resolución de los casos queda sujeta a la política comercial de cada banco y a los acuerdos individuales con los clientes.

El aumento de la morosidad y la respuesta de los bancos privados a través de refinanciaciones a tasas más bajas se da en un contexto de restricciones para el acceso al crédito y de una economía que todavía muestra señales de fragilidad. El seguimiento de la evolución de la cartera de préstamos y del comportamiento de pago de las familias se mantiene como un tema central para las autoridades y para el sistema financiero.

PUBLICIDAD