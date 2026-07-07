Juicio por la causa Cuadernos, en vivo: con una insólita situación por un testigo equivocado se reanudó la audiencia

El juicio por los cuadernos de la corrupción se reanudó este martes con más testimonios vinculados a la investigación que hicieron agentes de la ex AFIP sobre imputados en la causa, en una nueva tanda de declaraciones ante el Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.
Para esta jornada están citados Juan Carlos Santos, Lorena Bogossian y Adrián Olivari. Al inicio del debate se dio una situación insólita porque el primer testigo, Santos, aclaró que no era el buscado y que nunca trabajó en la ex AFIP, actual ARCA. Se trató de un homónimo.
El debate oral transita una etapa de reconstrucción de la tarea que se hizo en el organismo recaudador entre 2018 y 2019, cuando se recibían oficios judiciales desde Comodoro PY 2002 con pedidos de información sobre empresas y particulares acusados en la causa, en base a los escritos del remisero arrepentido Oscar Centeno y luego a una lista de supuestos pagadores de sobornos que entregó otro imputado colaborador, el financista Ernesto Clarens.
Se reanudó la audiencia y declara una contadora de la ex AFIP, actual ARCA
La contadora Lorena Bogossian comenzó a relatar que integró una comisión que se formó para contestar un oficio que llegó del juzgado de Claudio Bonadio que pedía “analizar el financiamiento espurio” de ciertas empresas.
Hizo el trabajo sobre el grupo Helport, detalló. “Lo que más sobresalía era la utilización de facturas apócrifas”, explicó.
Con una situación insólita se reanudó la audiencia: “Se equivocaron de testigo”
La audiencia comenzó a las 830 y empezó a declarar el primer testigo de la jornada. “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, aclaró de manera insólita. “Nadie me explicó nada, me llegó un whatsapp de que me iban a citar, yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto”. Explicó que preguntó de qué se trataba pero aseguró que no le dijeron.
“Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, dijo el hombre de 73 años. “Estuve tres días en DGI en 1979 y me fui”, agregó.
Sorprendido, el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori pidió disculpas e insistió en preguntarle por qué no aclaró que no era él. “No hay ningún problema, le pedimos disculpas fue un error producto de un homónimo”.
El testigo dijo que no le quisieron explicar de qué se trataba la causa y se retiró. La secretaria del Tribunal ratificó que si bien primero se lo contactó por WhatsApp se le enviaron todos los datos del expediente.
Se dispuso un cuarto intermedio hasta las 930 a la espera de la llegada de la segunda testigo del día.