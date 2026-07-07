Juicio por la causa Cuadernos, en vivo: con una insólita situación por un testigo equivocado se reanudó la audiencia

El juicio por los cuadernos de la corrupción se reanudó este martes con más testimonios vinculados a la investigación que hicieron agentes de la ex AFIP sobre imputados en la causa, en una nueva tanda de declaraciones ante el Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.

Para esta jornada están citados Juan Carlos Santos, Lorena Bogossian y Adrián Olivari. Al inicio del debate se dio una situación insólita porque el primer testigo, Santos, aclaró que no era el buscado y que nunca trabajó en la ex AFIP, actual ARCA. Se trató de un homónimo.

El debate oral transita una etapa de reconstrucción de la tarea que se hizo en el organismo recaudador entre 2018 y 2019, cuando se recibían oficios judiciales desde Comodoro PY 2002 con pedidos de información sobre empresas y particulares acusados en la causa, en base a los escritos del remisero arrepentido Oscar Centeno y luego a una lista de supuestos pagadores de sobornos que entregó otro imputado colaborador, el financista Ernesto Clarens.