El Salvador

Esposa denunció la desaparición y un mes después confesó el asesinato junto a un empresario: ambos fueron condenados en El Salvador.

La resolución judicial estableció que el dueño de una empresa de repuestos participó junto a Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga en el asesinato ocurrido el 7 de junio de 2025 y en su ocultamiento

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Caricatura de un hombre de barba y una mujer de cabello oscuro, ambos con camisetas blancas y esposados, escoltados por dos policías en un pasillo con rejas.
La investigación estableció que el crimen del 7 de junio de 2025 estuvo vinculado a la relación extramarital entre Benítez Lazo y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario Víctor Manuel Benítez Lazo fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato del esposo de su pareja sentimental en San Miguel. De acuerdo con la investigación, el hecho sucedió el 7 de junio de 2025 y estuvo vinculado a una relación extramarital entre Benítez Lazo y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga, quien también recibió condena.

Según el expediente, Castro Zúniga se había casado con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, llevó a su esposo a una zona rural del cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde se encontró con Benítez Lazo. Ambos le dispararon en la cabeza. Al notar que el hombre aún estaba con vida, lo asfixiaron y luego lo enterraron en una fosa dentro de un negocio de Benítez Lazo, cerca del puente Luis de Moscos, en San Miguel.

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La desaparición fue reportada por la propia esposa el 10 de junio de 2025. Un mes después, Castro Zúniga reconoció los hechos en un proceso abreviado y fue condenada a 25 años de cárcel por desaparición de personas y homicidio agravado.

Víctor Manuel Benítez Lazo fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato del esposo de su pareja sentimental en San Miguel. (Foto: FGR)
Víctor Manuel Benítez Lazo fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato del esposo de su pareja sentimental en San Miguel. (Foto: FGR)

Por su parte, Benítez Lazo, dueño de una empresa de repuestos, fue declarado culpable de homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel. El proceso judicial estableció su participación junto a Castro Zúniga y el intento de ocultar el crimen tras los hechos.

Integrantes de la clica Perulas Locos Salvatruchos condenados a 45 años de prisión

31 integrantes de la clica Perulas Locos Salvatruchos deberán permanecer 45 años en prisión, según la sentencia emitida por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel. La Fiscalía General de la República detalló que los delitos se cometieron en los distritos de San Carlos y San Francisco Gotera, en Morazán.

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El grupo, capturado durante el régimen de excepción, estaba compuesto por un corredor de clica, cinco homeboys, dos chequeos, tres observadores, siete paros y trece colaboradores. Las sentencias más severas, de 45 años de cárcel, se impusieron a quienes ocupaban los cargos más altos dentro de la organización. Entre ellos figuran Elvin Oswaldo Gómez López (alias clandestino), así como los homeboys Melquides de Jesús Hernández García (alias viejo melco), Óscar René Gómez López (alias trucha), Víctor Manuel Hernández Alfaro (alias chimbolo), Rosario Dimas Pereira (alias chayo diablo) y José Ronaldo Mejía Rivas (alias yarula).

Tres retratos frontales de hombres de mediana edad, dispuestos en un collage vertical, con un fondo blanco liso. Uno lleva camisa, los otros dos están sin camisa.
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 31 integrantes de la clica Perulas Locos Salvatruchos a penas de hasta 45 años de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto de los miembros, según su función y grado de implicación, recibió penas de 25 y 30 años de prisión. Entre estos se encuentran colaboradores y observadores cuya participación, aunque menor en jerarquía, también fue sancionada por su contribución a las actividades delictivas de la banda.

La decisión del tribunal se basó en pruebas sobre la pertenencia y permanencia de los procesados en la estructura criminal. Las detenciones se realizaron durante el régimen de excepción, lo que permitió a las autoridades ejecutar operativos en los distritos de San Carlos y San Francisco Gotera, en Morazán.

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