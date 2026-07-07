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El fenómeno Mundial: los partidos de Argentina impulsaron un boom de pedidos por delivery y viajes en autos de aplicación

Un informe revela cómo se disparan los pedidos en las aplicaciones de delivery y los viajes en autos de aplicación durante los partidos de la selección argentina

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Los partidos de Argentina en el Mundial impulsaron un boom de pedidos por delivery y viajes en aplicaciones

Durante los partidos de la selección argentina en el Mundial, el consumo de comida por delivery y la demanda de aplicaciones de transporte experimentaron un fuerte incremento. El fenómeno afectó a miles de personas en diferentes ciudades, especialmente en los horarios de los encuentros, y modificó las rutinas familiares y sociales.

Las principales aplicaciones de delivery registraron picos de pedidos en cada partido de Argentina. Según datos recabados por la periodista Cecilia Boufflet en Infobae A las Nueve, a partir de información de varias plataformas, los pedidos aumentaron entre el 27% y el 85% en los días de partido respecto a jornadas habituales del mismo horario.

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Durante el primer partido, los pedidos subieron un 47%. Para el segundo, el incremento llegó al 77%. El tercer encuentro, con menos expectativa, mostró un alza del 27%. En el último, que se jugó un viernes a la tarde, el crecimiento tocó el 85% en comparación con cualquier otro viernes a la misma hora.

El aumento en la demanda de viajes en autos de aplicación también fue notorio. En las dos horas previas a los partidos más recientes, la cantidad de viajes se duplicó en relación al promedio de ese horario durante semanas anteriores.

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Mesa de madera con tres platos de empanadas, una botella de vino tinto y cuatro copas llenas. Al fondo hay una bandera de Argentina.
Las aplicaciones de delivery registraron aumentos de entre 27% y 85% en los días de partido frente a jornadas habituales del mismo horario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en el consumo y comportamiento durante los partidos

El impacto de los partidos se notó especialmente en la organización de las comidas y la movilidad. Según Boufflet, durante el horario de los encuentros, “ni se cocina, ni se maneja”. La mayor parte de la gente optó por pedir comida a través de apps o contratar autos de aplicación para desplazarse, en vez de salir con vehículo propio.

El interés por los partidos influyó tanto en la cantidad de pedidos como en la variedad de productos solicitados. Boufflet explicó que las apps que venden alimentos, muebles y otros productos también experimentaron picos de consumo en los horarios de los partidos, aunque el mayor movimiento se concentró en las plataformas de comida.

Preferencias alimentarias y productos más pedidos

Las estadísticas y testimonios recogidos durante los partidos muestran que las hamburguesas, el helado y las empanadas encabezaron la lista de productos más pedidos. La pizza y el sushi también ocuparon lugares destacados, especialmente en partidos jugados durante el fin de semana. Boufflet afirmó que la elección de la comida estuvo vinculada a la facilidad para compartir y consumir durante el partido.

Las bebidas y los postres, como el helado, completaron el podio de lo más pedido. La demanda de productos específicos varió según el día y el rival, pero la tendencia general mostró que la organización de la comida giró en torno a alternativas que facilitan la reunión y el seguimiento del partido.

Cuatro personas con camisetas de Argentina miran un partido de fútbol en televisión. Sobre una mesa hay hamburguesas, papas fritas, empanadas y bebidas.
El último partido de Argentina, jugado un viernes por la tarde, marcó un alza del 85% en los pedidos por delivery (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de los usuarios y testimonios de conductores reflejaron una adaptación rápida a la coyuntura, con cambios en la forma de organizar las comidas y los traslados. El fenómeno atravesó diferentes sectores sociales y edades, y consolidó la tendencia a elegir el delivery y las aplicaciones de movilidad durante los eventos deportivos de gran convocatoria.

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