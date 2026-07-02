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Operación Tarjeta Roja: ordenan bloquear el acceso a sitios que transmiten ilegalmente los partidos del Mundial 2026

La medida alcanza a Stella TV, Tele Latino y a dominios vinculados a Fútbol Libre, tras una pesquisa del Ministerio Público Fiscal basada en un reporte de la unidad especializada en delitos informáticos

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Mazo de juez y documento de "Orden Judicial" en mesa. Al fondo, pantalla con "MUNDIAL 2026" y "BLOCKED", bandera de Guatemala y figura borrosa de un juez.
Operación Tarjeta Roja: ordenan bloquear el acceso a sitios que transmiten ilegalmente los partidos del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia ordenó el bloqueo del acceso local a sitios y plataformas que transmiten de forma ilegal señales de televisión y partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de las plataformas “Stella TV” y “Tele Latino” y los sitios web asociados a la plataforma “Fútbol Libre”.

En rigor, la decisión está relacionada con tres causas paralelas que tramitan los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional N.° 1, N.° 47 y N.° 58, en respuesta a la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, sobre la base de un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, que encabeza el fiscal general Horacio Azzolin.

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Ese trabajo derivó en la decisión de los organismos que regulan las comunicaciones y el registro de dominios de internet en el país de bloquear accesos o dar de baja registros para frenar la disponibilidad de esos contenidos en territorio argentino.

De esta forma, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina) deberán impedir que los usuarios argentinos puedan acceder a sitios web y plataformas digitales que transmitían los partidos sin autorización de la FIFA.

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Operación Tarjeta Roja

De acuerdo con lo que consignó el MPF en su portal web, la denominada “Operación Tarjeta Roja” es una iniciativa organizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con participación de varios países de la región.

Por la Argentina, intervino la UFECI como integrante del Grupo de Trabajo de Piratería Digital e Investigaciones de Código Abierto de América Latina.

La planificación operativa se realizó en una reunión en Bogotá, convocada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, donde se definieron acciones para enfrentar la piratería digital durante el campeonato organizado por la FIFA.

Sonido - Smart TV - Mundial 2026 - TV - tecnología - 14 de mayo
La UFECI abrió tres investigaciones preliminares contra las plataformas Stella TV y Tele Latino, además de sitios vinculados con la plataforma Fútbol Libre (Imagen ilustrativa Infobae)

Como parte de esa operación, la UFECI abrió tres investigaciones preliminares contra las plataformas Stella TV y Tele Latino, además de sitios vinculados con la plataforma Fútbol Libre, que venía siendo investigada desde el año 2022. A las pesquisas se sumaron denuncias presentadas por representantes de Personal Flow y DirecTV.

Una vez reunidos los elementos de prueba, la unidad especializada presentó denuncias ante las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccional N.° 29, N.° 31 y N.° 52, a cargo de los fiscales Lucio Herrera (h), Marcelo Solimine y Romina Monteleone.

Finalmente, los jueces José Miguel Guerrero, Javier Sánchez Sarmiento y Carlos Manuel Bruniard resolvieron cerrar los accesos o dar de baja los registros de las plataformas cuestionadas, para impedir que usuarios argentinos accedan al contenido ilegal.

El riesgo para los usuarios

Según expertos en ciberseguridad, las plataformas que funcionan sin derechos oficiales para transmitir los contenidos que ofrecen se ubican en una zona de ilegalidad desde el momento en que el usuario accede a ellas.

Estas aplicaciones no están disponibles en tiendas oficiales, lo que obliga al usuario a descargarlas desde sitios alternativos que eluden los controles de seguridad, un canal habitual para la distribución de software malicioso.

Una vez instaladas, solicitan permisos que no corresponden a un servicio de streaming convencional: acceso al almacenamiento externo, capacidad de instalar paquetes adicionales sin intervención del usuario y lectura de archivos multimedia.

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