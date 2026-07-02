Estados Unidos e Irán se enfrentaron en el Consejo de Seguridad por los ataques en el Golfo: “La paciencia de Trump no es ilimitada”

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, interviene durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Oriente Medio (REUTERS)

“La paciencia del presidente Trump no es ilimitada”, advirtió este jueves el embajador de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Michael Waltz, al acusar al régimen de Irán de mantener ataques contra países árabes vecinos y contra la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

Teherán, entretanto, rechazó las acusaciones, responsabilizó a Washington de la inestabilidad regional y aseguró que la presencia militar estadounidense convierte a los países del Golfo en objetivos.

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La reunión fue convocada después de los ataques con drones y misiles atribuidos a Irán contra Bahréin y Kuwait durante el fin de semana, además de los incidentes registrados contra buques comerciales que navegaban en el estrecho de Ormuz y sus inmediaciones. Esos episodios volvieron a poner bajo presión el memorando de entendimiento alcanzado el 17 de junio entre Washington y Teherán para reducir la tensión en la región.

Durante su intervención, Waltz sostuvo que las acciones iraníes contradicen los compromisos asumidos en ese acuerdo y advirtió que la comunidad internacional no puede permitir que Teherán utilice el estrecho de Ormuz como herramienta de presión.

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El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, vota durante una sesión del Consejo de Seguridad centrada en el estrecho de Ormuz (REUTERS)

“No puedo enfatizar lo suficiente la posibilidad de una oportunidad verdaderamente transformadora y positiva para la nación y el pueblo de Irán que está sobre la mesa”, afirmó. Sin embargo, añadió: “La paciencia del presidente Trump no es ilimitada”.

El diplomático estadounidense insistió en que Irán debe cesar los ataques contra sus vecinos y garantizar la libre circulación por una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

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“Irán no puede, y nosotros no podemos permitirlo, mantener como rehén a la economía mundial”, sostuvo.

Waltz también respondió a la defensa presentada por la delegación iraní, que rechazó las acusaciones de Washington y calificó de infundadas las denuncias planteadas durante la sesión. Cuando el representante de Teherán cuestionó la postura estadounidense, el embajador replicó: “Permítame recordarle dónde está. Esto no es Teherán. Esto es Estados Unidos. Este es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Usted no silenciará a este organismo”.

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El representante estadounidense exhibió fotografías de los daños provocados en Bahréin por los ataques y preguntó si los civiles afectados, los huéspedes de hoteles y los equipos de emergencia alcanzados por los proyectiles “estaban mintiendo”. Además, rechazó que las acciones iraníes pudieran justificarse como defensa propia y afirmó que los ataques contra embarcaciones con bandera de Singapur y Panamá, junto con las amenazas a la navegación internacional, constituyen “un intento cínico, triste y enfermizo de chantaje global. Así de simple”.

¿Qué dijo Irán?

Desde la representación iraní, el embajador Amir-Saeed Iravani negó las acusaciones y trasladó la responsabilidad a Estados Unidos y sus aliados.

Amir-Saeid Iravani, representante iraní ante la ONU, se dirige a los miembros del Consejo de Seguridad (REUTERS)

Según afirmó, una decena de países de la región, entre ellos Bahréin, facilitaron las operaciones militares estadounidenses e israelíes al permitir el uso de su territorio y su espacio aéreo.

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“Creo que debe quedar claro para nuestros países vecinos que la presencia de bases estadounidenses en sus territorios no solo no les proporciona seguridad, sino que hace que sus países sean más vulnerables”, declaró Iravani. También acusó a Washington de obstaculizar el acceso de embarcaciones internacionales a puertos iraníes.

Las denuncias contra Teherán no llegaron únicamente desde Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, Abdullatif Al-Zayani, aseguró ante el Consejo que los ataques iraníes impactaron deliberadamente contra instalaciones civiles, infraestructura crítica y zonas residenciales. Según indicó, esas acciones dejaron tres muertos y 465 personas heridas en el reino.

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El canciller bahreiní también rechazó la versión iraní y recordó que el Consejo de Seguridad ya había condenado previamente las agresiones contra países vecinos y las amenazas a la navegación internacional mediante resoluciones adoptadas por el organismo.

En representación de Naciones Unidas, la secretaria general adjunta para Asuntos Políticos, Elizabeth Spehar, destacó que el secretario general recibió con satisfacción la decisión de Estados Unidos e Irán de reducir la tensión y actuar con moderación.

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Señaló que el memorando de entendimiento alcanzado entre ambos gobiernos ofrece “una medida de esperanza para que el diálogo y la diplomacia recuperen impulso”, aunque reconoció que su implementación continúa enfrentando dificultades.

Abdullatif bin Rashid Al Zayani, canciller de Bahréin, aguarda en el aeropuerto de Manama la llegada de una delegación estadounidense en el marco de conversaciones sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán (REUTERS)

Mientras tanto, las negociaciones para aplicar ese acuerdo permanecen abiertas tras las conversaciones celebradas en Doha, donde las delegaciones discutieron asuntos como la liberación de activos iraníes congelados, la situación en el estrecho de Ormuz y el conflicto en el Líbano.

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