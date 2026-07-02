El emotivo recuerdo de Marta González con Ernestina Pais: “Gracias por regalarme tu amistad”

Marta González despidió a Ernestina Pais con un video en redes sociales y le agradeció por su amistad (Video: Instagram)

Marta González se quebró públicamente ante la muerte de Ernestina Pais y le dedicó una despedida que combinó el dolor más íntimo con el recuerdo de una amistad forjada en las giras teatrales. Lo hizo a través de un video en sus redes sociales y antes en declaraciones al programa Implacables (El Nueve), donde la conductora Susana Roccasalvo le dio espacio para hablar sin filtros sobre la pérdida de su amiga y colega, fallecida a los 54 años tras el accidente ferroviario en San Isidro.

“Ernes, de verdad, te extraño. No nos veíamos, no estábamos mucho tiempo juntas, pero sabíamos que una u otra estaba cuando tenía que estar. Gracias por regalarme tu amistad. Yo sé que vas a cuidar tanto o más a Benicio. Te quiero, amiga. Te quiero”, dijo González en el video, con la voz cargada y la mirada perdida detrás de sus anteojos.

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En el ciclo de Roccasalvo, González describió el estado en que la encontró la noticia. “Destruida”, fue la primera palabra que eligió para responder cuando le preguntaron cómo estaba. Y agregó un dato que amplificó el peso del momento: “Hace veinte días tuvimos que despedir a María Rosa (Fugazot) y ahora ella. Yo no lo puedo creer, todavía no caigo”.

Marta González recordó que compartió con Ernestina Pais las giras teatrales de El show de la menopausia entre 2017 y 2018

González y Pais compartieron escenario durante los años 2017 y 2018, cuando integraron juntas el elenco de El show de la menopausia, una obra con extensas giras nacionales que tuvo funciones en salas como el Coliseo Podestá y el Teatro Morón. El elenco rotativo incluyó también a Claribel Medina, María Valenzuela, Divina Gloria, Reina Reech y Ana Acosta. Fue en ese contexto de convivencia intensa donde nació el vínculo que González describió con precisión quirúrgica en Implacables.

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“Dormíamos juntas en el carromato y desayunábamos en los hoteles juntas. Siempre estábamos juntas y ahí nació una amistad, aunque era mucho más joven que yo”, contó la actriz. Y completó: “La quiero y la voy a querer siempre, porque son esas almas que son angeladas”. La diferencia de edad entre ambas nunca fue un obstáculo para la conexión que se construyó en esos meses de trabajo compartido.

Cuando Roccasalvo le preguntó si esa época de giras había sido antes o después de la internación de Pais, González aclaró que fue antes: “Hace siete años”. Pero la amistad no se interrumpió con el final de la obra. Después de la internación, Pais fue a ver a González al teatro, cuando esta protagonizaba Madre hay una sola. “Me abrazaba. Eso ya después de la internación, con el pelo corto. Estaba tan bien, tan bien”, recordó la actriz, con una nostalgia que ponía en evidencia el contraste entre ese reencuentro y la noticia de su muerte.

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La convivencia en El show de la menopausia consolidó la amistad entre Marta González y Ernestina Pais durante las funciones nacionales

El accidente que le costó la vida a Ernestina ocurrió el viernes a las 19:25, en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. La conductora se dirigía al Teatro Niní Marshall de Tigre, donde a las 21 horas tenía función de El divorcio del año, cuando su auto fue embestido por una formación del Tren de la Costa mientras intentaba cruzar las vías con las barreras bajas.

La fiscal Paula Hertrig, de la UFI descentralizada de Martínez, abrió una causa para determinar las circunstancias exactas del hecho. La autopsia preliminar determinó que Pais falleció por traumatismo de cráneo, laceración hepática y contusión esplénica. Las muestras de sangre y orina extraídas durante el procedimiento forense serán sometidas a estudios toxicológicos cuyos resultados podrían demorarse semanas, según indicaron fuentes del caso a Infobae. El vehículo de la conductora, un Honda City patentado a fines de 2012, permanece incautado en la Comisaría 2° de San Isidro a la espera de una pericia accidentológica.

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