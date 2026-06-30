Más compras rechazadas por el banco y un vínculo de 16 años: qué declaró la funcionaria que “tarjeteó” los gastos de Adorni

Manuel Adorni, ex vocero presidencial y ex jefe de Gabinete. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Laura Daniela Schiuma, la directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería señalada como una de las funcionarias públicas que habría utilizado Manuel Adorni para ocultar gastos millonarios, declaró este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete.

El testimonio de Schiuma confirmó las sospechas de los investigadores: Adorni le pidió prestada la tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer por $2.185.000, cuando su sueldo no superaba los $3.500.000.

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Pero eso no habría sido lo único que intentó comprar: la funcionaria también detectó gastos rechazados por el banco que desconoció como propios. La sospecha en Tribunales es que Adorni agotó el límite de la tarjeta.

Los investigadores buscan saber si este era un modus operandi del entonces vocero del presidente Javier Milei.

Tienen identificados dos episodios similares entre junio y agosto de 2025: una compra de proyectores que se hizo a nombre del coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública, Luis Enrique Aluju; y otra adquisición en una blanquería que facturó Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería.

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Aluju habría prestado dos plásticos para la compra de un par de proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, que costaron $1.831.795 cada uno. Esas transacciones se hicieron con una semana de diferencia a las compras con la tarjeta de Laura Schiuma.

La secretaria Kocsis, por su parte, facturó a su nombre el 2 de junio de 2025 una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store. El fiscal Pollicita tiene confirmado que el destinatario final de esos productos fue Manuel Adorni, y que los mismos se entregaron en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.

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“Gente de confianza”

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Laura Schiuma se limitó a hablar de su caso y no señaló nuevos “prestanombres” alrededor del exvocero. Contó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria de Renault, donde ofrecían planes de ahorro.

Cuando Manuel Adorni fue designado vocero, la convocó para trabajar en Casa Rosada, reconoció la testigo. Buscaba “gente de confianza” para sumar a su equipo.

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Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales en la subsecretaría de Vocería, en los pasillos de Comodoro Py

En agosto de 2025, el entonces jefe de la comunicación presidencial le pidió prestada su tarjeta Mastercard, pero no le dijo qué iba a comprar, de acuerdo a la versión vertida en la testimonial.

Los funcionarios judiciales le exhibieron a la testigo la documentación con la que detectaron la irregularidad. Entonces Schiuma reconoció la operación con la que Adorni compró un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, que tiene una calidad de 4K y es una de las opciones de más alta gama que ofrece esa marca.

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La funcionaria de la Vocería también precisó que, cuando le llegó el resumen de la tarjeta, Adorni le reintegró personalmente “la totalidad del importe en dinero en efectivo”.

“No precisó de dónde provenían esos fondos ni aportó comprobantes, transferencias o mensajes vinculados con la devolución”, aclaró a este medio una fuente con acceso al expediente.

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En los papeles que tiene la fiscalía hay otros intentos de compra asociados a la tarjeta de Schiuma, entre ellos un Smart TV que la directora de Asuntos Presidenciales desconoció y no supo precisar si son compras fallidas de Adorni.

La funcionaria aseguró también que esta fue la única vez en que le prestó una tarjeta a Adorni. No recordó si le dio el plástico para que saque una foto o si él anotó los números en algún lado. También dijo no tener conversaciones sobre el tema porque elimina habitualmente sus chats y no usa copias de seguridad en WhatsApp.

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Las compras hechas por terceros para Adorni habrían sido para equipar su casa de Indio Cuá

Según pudo reconstruir Infobae, los investigadores le preguntaron a Schiuma por la situación patrimonial de Adorni, al enterarse de que se conocen hace 16 años.

La testigo afirmó no estar al tanto de sus supuestas inversiones en criptomonedas, del dinero heredado de su padre ni de otras propiedades distintas del departamento de la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

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Recordó que la sucesión de su padre había sido “un trámite prolongado”, pero aclaró que “nunca hablaron” sobre bienes o dinero recibidos por herencia. También manifestó que nunca lo vio manejar sumas relevantes de dólares o pesos en efectivo, más allá de gastos cotidianos.

La causa por enriquecimiento ilícito se acerca a un punto culminante. El fiscal Pollicita espera un informe de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que promete revelar la magnitud de las inconsistencias en el patrimonio de Adorni.

Con esa información, el Ministerio Público Fiscal le pedirá al juez Ariel Lijo que ordene un requerimiento de justificación patrimonial, con el que el exfuncionario podrá explicar el origen legal de su fortuna.

Si sus explicaciones no disipan las sospechas, entonces la Justicia daría un paso más y lo citaría a indagatoria. El jefe de Gabinete tendría que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse así de una acusación formal por corrupción.