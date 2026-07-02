Costa Rica

Costa Rica en alerta verde por aumento de lluvias y vientos: la CNE insta a la población a extremar precauciones

La Comisión Nacional de Emergencias declaró el estado de vigilancia en todo el país ante el paso de la Onda Tropical #19 y la aproximación de la Onda #20, que incrementarán las precipitaciones y ráfagas durante el resto de la semana

Guardar
Google icon
FOTODELDÍA - SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15/01/2026.- Fuertes vientos y lluvia, hoy jueves en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Galicia está hoy en alerta naranja (peligro importante) por olas de hasta 6 metros además de fuertes lluvias y vientos, a la que se suman otras cuatro comunidades en amarillo (peligro bajo) por alguna o varias de dichas inclemencias, además de Madrid por nieve en la sierra. EFE/Lavandeira jr
FOTODELDÍA - SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15/01/2026.- Fuertes vientos y lluvia, hoy jueves en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Galicia está hoy en alerta naranja (peligro importante) por olas de hasta 6 metros además de fuertes lluvias y vientos, a la que se suman otras cuatro comunidades en amarillo (peligro bajo) por alguna o varias de dichas inclemencias, además de Madrid por nieve en la sierra. EFE/Lavandeira jr

Costa Rica permanece bajo alerta verde en todo el territorio nacional desde este jueves 2 de julio, medida adoptada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) debido al incremento de lluvias y ráfagas de viento provocados por la Onda Tropical #19 y la aproximación de la Onda Tropical #20 prevista para el fin de semana. Según informó la CNE, sectores del Caribe y la Zona Norte ya registraron aguaceros y vientos fuertes, mientras que otras regiones podrían verse afectadas en las próximas horas.

El jefe de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, Lidier Esquivel, señaló que el país enfrentará una situación de inestabilidad atmosférica durante varios días.

PUBLICIDAD

“La Comisión Nacional de Emergencias está emitiendo una alerta verde para todo el territorio nacional en razón de que el Instituto Meteorológico Nacional nos ha informado de una condición lluviosa o de inestabilidad que vamos a estar viviendo en los próximos días en prácticamente todo el territorio nacional”, explicó Esquivel.

Según el análisis de la CNE, el tránsito de la Onda Tropical #19 durante este jueves y la aproximación de la Onda Tropical #20 para el fin de semana, junto con otras condiciones atmosféricas.

“El tránsito de la onda tropical número diecinueve durante el día de hoy y el fin de semana, la onda tropical número veinte, más otras condiciones atmosféricas que se están presentando, nos van a generar lluvias a lo largo y ancho del país, en las mañanas y en las tardes, particularmente el Caribe y la Zona Norte, pero se espera que durante la tarde también el Pacífico se vea afectado por estas lluvias que pueden llegar a ser inclusive intensas en algunos lugares”, detalló Esquivel.

PUBLICIDAD

La CNE reportó que el fenómeno ya provocó inundaciones puntuales en zonas como Sarapiquí, donde la entidad y el Comité Municipal de Emergencia han realizado evacuaciones preventivas. “Ya tenemos inclusive reportes de inundaciones en algunas zonas muy puntuales, particularmente Sarapiquí, donde la Comisión Nacional de Emergencias y el Comité Municipal de Emergencia están realizando algunas evacuaciones preventivas en este sector”, indicó el funcionario.

Mapa de alerta en el territorio nacional emitido por la Comisión Nacional de Emergencias. Cortesía: CNE
Mapa de alerta en el territorio nacional emitido por la Comisión Nacional de Emergencias. Cortesía: CNE

El Valle Central y las zonas montañosas también experimentarán lluvias, mientras que Guanacaste presentará ráfagas de viento de mayor intensidad. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que las precipitaciones podrían ser intensas en cortos periodos, incrementando el riesgo de incidentes asociados a crecidas de ríos y deslizamientos.

La alerta verde implica que instituciones y ciudadanos deben extremar las medidas de prevención. Esquivel hizo un llamado enfático, considerando que inicia el periodo de vacaciones de medio año, lo que suele motivar desplazamientos internos. “Es muy importante hacer un llamado a la población, considerando que viene un fin de semana de inicio de época de vacaciones de medio periodo, donde se esperan muchos desplazamientos a diferentes partes del país, tener precauciones, estar muy atento de las condiciones del tiempo, tanto a nivel local como nacional, y mucha precaución, sobre todo cuando transitamos por algunos trayectos de nuestras carreteras”, advirtió.

La CNE recomendó a la población evitar cruzar cauces crecidos, resguardar objetos susceptibles al viento y mantener la información actualizada a través de los canales oficiales. Las autoridades locales y los cuerpos de socorro activaron los protocolos de monitoreo en áreas históricamente vulnerables y enfatizaron la importancia de reportar cualquier emergencia de inmediato.

Equipos de la CNE monitorean las condiciones climáticas en el Caribe y la Zona Norte, donde se registraron los primeros aguaceros y ráfagas de viento. (IMAGEN ILUSTRATIVA) Fuente: CNE
Equipos de la CNE monitorean las condiciones climáticas en el Caribe y la Zona Norte, donde se registraron los primeros aguaceros y ráfagas de viento. (IMAGEN ILUSTRATIVA) Fuente: CNE

La Comisión Nacional de Emergencias mantendrá la alerta verde y la vigilancia en coordinación con los gobiernos municipales y el IMN, actualizando la situación conforme evolucionen las condiciones meteorológicas. Las recomendaciones incluyen asegurar techos, limpiar drenajes y estar atentos a los comunicados oficiales para mitigar riesgos ante la persistencia del mal tiempo.

Temas Relacionados

Costa Ricaalerta verdelluviasvientosCNE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Guatemala releva al ministro de Energía y Minas tras 30 meses de gestión

El viceministro de Minería e Hidrocarburos, Erwin Rolando Barrios Torres, quedó a cargo del despacho tras una gestión de casi 30 meses, marcada por licitaciones eléctricas y el cierre petrolero en Laguna del Tigre

El Gobierno de Guatemala releva al ministro de Energía y Minas tras 30 meses de gestión

La Policía captura a tres colombianos acusados de estafar con falsas ofertas de préstamos en República Dominicana

La intervención, coordinada por la Dicrim y la oficina de Interpol en Santo Domingo, desarticuló parte de una estructura que ofrecía préstamos millonarios a cambio de pagos anticipados y documentación simulada

La Policía captura a tres colombianos acusados de estafar con falsas ofertas de préstamos en República Dominicana

Rescatista salvadoreño es homenajeado por su cumpleaños durante la misión en Venezuela

El rescatista salvadoreño José Alexander Reyes Portillo fue sorprendido con una celebración por su cumpleaños mientras seguían los operativos en Venezuela

Rescatista salvadoreño es homenajeado por su cumpleaños durante la misión en Venezuela

El Centro Histórico de San Salvador capta casi 200 millones de dólares en inversión privada hasta la mitad de junio 2026

La titular de APLAN, Adriana Larín, dijo a Infobae que los proyectos tramitados por la ventanilla única hasta mediados de junio ya superan la previsión inicial revisada para este año

El Centro Histórico de San Salvador capta casi 200 millones de dólares en inversión privada hasta la mitad de junio 2026

Honduras: Mujer finge su sucuestro y exigía 10 mil dólares a su familia

La investigación policial concluyó que fue planeado con el objetivo de obtener dinero para saldar deudas personales. Un juzgado ordenó su captura

Honduras: Mujer finge su sucuestro y exigía 10 mil dólares a su familia

TECNO

Estos son los celulares de Samsung que se actualizan a One UI 9 y Android 17

Estos son los celulares de Samsung que se actualizan a One UI 9 y Android 17

Esta nueva batería se alimenta por humedad y es capaz de autodestruirse ante amenazas de seguridad

Servidores privados de Minecraft son catálogos como “poco seguros”: qué riesgos corren tus hijos

Robots humanoides: qué pueden hacer, cuáles son sus límites y cómo cambiarán el trabajo

Cómo escuchar los audiolibros de Harry Potter en Spotify: estas son las condiciones que debes cumplir

ENTRETENIMIENTO

Sam Claflin aseguró que experimenta “una forma de dismorfia corporal”: “Es una lucha real y diaria”

Sam Claflin aseguró que experimenta “una forma de dismorfia corporal”: “Es una lucha real y diaria”

De Buscando a Nemo a Intensamente: las 10 mejores películas de Pixar, según Empire

Metallica dona 100 mil dólares para ayudar a víctimas de los sismos en Venezuela

Más de 100 policías serán desplegados en el Madison Square Garden por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Liam Gallagher hace comentario sobre la histórica presentación de Juan Gabriel en Bellas Artes rumbo al partido de Inglaterra vs México

MUNDO

Estados Unidos e Irán se enfrentaron en el Consejo de Seguridad por los ataques en el Golfo: “La paciencia de Trump no es ilimitada”

Estados Unidos e Irán se enfrentaron en el Consejo de Seguridad por los ataques en el Golfo: “La paciencia de Trump no es ilimitada”

Un ataque en Damasco dejó nueve muertos y 22 heridos

Dos muertos y siete heridos tras un nuevo ataque de Israel en el sur de Gaza

Luego de que la OMS declarara la emergencia internacional, el brote de ébola en el Congo y Uganda ya supera las 400 muertes

India y Japón firman acuerdos en defensa, inteligencia artificial y energía para reducir su dependencia de China