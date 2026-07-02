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Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Las últimas novedades del mundo del espectáculo y de la coyuntura política volverán a estar presentes en las “mesazas” a cargo de La Chiqui y su nieta

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Imagen partida muestra a Mirtha Legrand sonriendo en vestido azul a la izquierda y a Juana Viale en traje estampado rosa y naranja a la derecha.
Mirtha Legrand sonríe en su programa mientras Juana Viale posa en un set de televisión, creando una imagen que fusiona generaciones del entretenimiento argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fin de semana, la televisión argentina reúne a destacadas personalidades en las tradicionales mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale, con debates sobre actualidad, política y cultura.

La pantalla de eltrece se prepara para recibir una nueva edición de las clásicas “mesazas”, donde la conducción de Mirtha Legrand volverá a reunir a figuras de distintos ámbitos este sábado 4 de julio a las 21:30. Según informó eltrece, la emblemática anfitriona contará en su mesa con la presencia de la periodista y conductora Susana Roccasalvo, quien aportará su visión sobre el mundo del espectáculo y el entretenimiento.

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Sex, la obra
Diego Ramos, look "Sex"

Junto a ella estará el actor Diego Ramos, reconocido por su papel en Sex, la obra performática de José María Muscari, que ha alcanzado notoriedad en la escena porteña.

En el mismo encuentro participará el periodista especializado en política Lucas Morando, así como el diputado y economista Alberto Bertie Benegas Lynch, aportando perspectivas sobre la coyuntura nacional. La propuesta busca ofrecer un espacio de intercambio donde las diferencias de perfil entre los invitados deriven en charlas de actualidad, intensidad y momentos de entretenimiento, manteniendo el formato que ha consolidado a La Noche de Mirtha como uno de los programas más reconocibles de la televisión argentina.

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PASO 2023 - Elecciones 2023 - Alberto Benegas Lynch e Iñaki
Alberto "Bertie" Benegas Lynch, espada fundamental para Milei en su "batalla cultural" (Foto: Gustavo Gavotti)

El domingo 5 de julio, desde las 13:45, será el turno de Juana Viale en una nueva edición de Almorzando con Juana, el ciclo que sostiene el histórico formato de almuerzos televisivos iniciado por Mirtha Legrand.

Según destacó eltrece en su grilla, la jornada contará con la participación de la actriz Valentina Bassi, protagonista de la obra Salvajada y de la película documental Presente continuo, donde comparte pantalla con su hijo Lisandro, quien fue diagnosticado dentro del espectro autista.

Entrevista de Maria Laura Santillan a Valentina Bassi
Valentina Bassi (Gustavo Gavotti)

Presente Continuo nace de un impulso, de una necesidad muy íntima que teníamos de contar una historia que nos atraviesa hace ya 17 años, que nos llena de incertidumbre, que nos maravilla por momentos y también que nos preocupa, y mucho. La mayoría de la gente, por miedo o ignorancia, rechaza lo que no conoce. Pero cuando comprende y entiende que hay personas que son diferentes, empatiza”, describió para Teleshow la esencia del proyecto la actriz.

La mesa también incluirá al humorista Sebastián Almada, integrante del elenco de Charlie y la fábrica de chocolate y de la obra Tertawa, que tendrá su estreno en agosto. Además serán de la partida el actor Matías Mayer, la actriz Silvia Pérez y el creador de contenido e influencer Agustín Neglia.

Silvia Pérez y su secreto de belleza captura
Silvia Pérez

Como es habitual en el ciclo de Juana Viale, el espacio se propone como un punto de encuentro para figuras del espectáculo y la cultura, donde se combinan anécdotas personales, actualidad y momentos de distensión.

Juana Viale hizo una confesión en Almorzando con Juana mientras conversaba con Jimena Monteverde sobre las tareas del hogar. “Tengo unos quilombos”, lanzó la conductora al contar que su casa atraviesa varios problemas.

Según explicó, tiene humedad en distintos ambientes y hasta se le cayó una parte del techo. Con total sinceridad, Juana compartió la situación que vive en su vivienda y sorprendió a todos. “Es real”, dijo.

sebastian almada
Sebastián Almada

“Yo abro un cajón y tengo todo lleno de hongos... Tengo hongos y humedad. No saben, se me cayó un pedazo de techo de mi casa. ¡De la humedad! Es real", contó Juana Viale.

Y agregó que “tengo unos quilombos en el hogar que no los voy a expandir. Con el tema de la humedad y la calefacción, pasaron cosas. Estamos todos muy abrigaditos”. “Ah como en casa. Mi marido me dijo vamos a pagar un montón de electricidad entonces vamos a apagar todo”, dijo Jimena.

Eltrece resaltó que “tanto Mirtha Legrand como Juana Viale continúan convocando a referentes de distintas disciplinas, consolidando el atractivo de los programas en la agenda televisiva de los fines de semana. Las emisiones mantienen la tradición de debate plural y diversidad de temas, elementos que han caracterizado la propuesta desde su origen".

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