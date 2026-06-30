Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: ex funcionario de AFIP habló de una extracción de 2,4 millones de dólares

El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso de los Cuadernos de la corrupción continuó este martes escuchando a ex integrantes del equipo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, que investigó a empresas involucradas.
Entre los citados a esta audiencia figuran Pedro Puyo, quien ya comenzó a declarar, María Eugenia Matilde Lanza, Jimena De La Torre, José Luis Giordano y Marcelo Pablo Costa.
En esta etapa del debate oral se analizan presuntas inconsistencias detectadas en los controles fiscales a firmas cuyos responsables permanecen imputados en el proceso.
La acusación, sostenida por la fiscal Fabiana León, apunta a que parte del dinero que la AFIP consideró imposible de rastrear, y que en gran parte fue sacado en efectivo luego del cobro de anticipos financieros para obra pública, corresponde a sumas que se usaron para pagar sobornos a ex funcionarios del kirchnerismo.
Para el próximo jueves están previstos los testimonios de Jaime Mecikovsky, ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior en la entonces AFIP, y de Eliseo Devoto, quien fuera jefe de Asuntos Jurídicos del organismo bajo la gestión de Alberto Abad.
Bonadio pidió determinar si hubo “financiamientos espurios”
El testigo Puyó recordó que cuando se inició la causa Cuadernos, el entonces juez del caso Claudio Bonadio pidió a la AFIP investigar a un grupo de empresas y personas físicas.
El objetivo era determinar si existían “financiamientos espurios. Recuerdo esa expresión porque no es habitual y debíamos buscar si había financiamiento espurio en esas empresas durante el período fiscalizado”, explicó ante una pregunta del defensor del empresario Ferreyra, Franco Mattiello.
Luego volvió a responder preguntas de la fiscalía en relación al retiro en efectivo de 2,4 millones de dólares para “atesoramiento” , según documentación que se le exhibió en la audiencia.
El testigo habló de un retiro de 2,4 millones de dólares en efectivo
Entre 2015 y 2016, previo al caso Cuadernos, se detectaron “algunas inconsistencias” en movimientos de fondos de Electroingeniería, de los empresarios Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra. “Enviaban fondos a empresas de medios de comunicación. Estas empresas no eran propiedad de los socios de Electroingeniería, sino de sus hijos, a través de otras empresas inversoras. No se llegó a una conclusión definitiva sobre estas operaciones”, relató el testigo Puyó. Sin embargo recordó que en una de ellas “se detectó un retiro en efectivo de unos dos millones de dólares, lo que llamó la atención”. Remarcó que esa empresa “daba pérdidas”. Después precisó que fueron 2,4 millones.
Comenzó una nueva audiencia y el primer testigo declara por videoconferencia
El juicio se reanudó con la declaración de Pedro Puyo, por Zoom, ya que se encuentra en el interior del país. El testigo explicó que integró el equipo de la ex AFIP, hoy ARCA, que realizó fiscalizaciones a empresas involucradas al comenzar a responder preguntas de la fiscal Fabiana León.
En su caso fiscalizó a la empresa Electroingeniería y su grupo.
judiciales/2026/06/25/juicio-de-los-cuadernos-continuan-las-declaraciones-de-funcionarios-de-la-ex-afip/