Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: ex funcionario de AFIP habló de una extracción de 2,4 millones de dólares

El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso de los Cuadernos de la corrupción continuó este martes escuchando a ex integrantes del equipo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, que investigó a empresas involucradas.

Entre los citados a esta audiencia figuran Pedro Puyo, quien ya comenzó a declarar, María Eugenia Matilde Lanza, Jimena De La Torre, José Luis Giordano y Marcelo Pablo Costa.

En esta etapa del debate oral se analizan presuntas inconsistencias detectadas en los controles fiscales a firmas cuyos responsables permanecen imputados en el proceso.

La acusación, sostenida por la fiscal Fabiana León, apunta a que parte del dinero que la AFIP consideró imposible de rastrear, y que en gran parte fue sacado en efectivo luego del cobro de anticipos financieros para obra pública, corresponde a sumas que se usaron para pagar sobornos a ex funcionarios del kirchnerismo.

Para el próximo jueves están previstos los testimonios de Jaime Mecikovsky, ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior en la entonces AFIP, y de Eliseo Devoto, quien fuera jefe de Asuntos Jurídicos del organismo bajo la gestión de Alberto Abad.