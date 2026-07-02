Mauro Icardi le declaró la guerra a Yanina Latorre y ella salió al cruce: “Con razón nadie te contrata; fuiste muy cornudo”

Un nuevo escándalo entre Mauro Icardi y Yanina Latorre escaló rápidamente tras un fuerte posteo que el futbolista le dedicó a la conductora en su cuenta de Instagram, un día después de que ella aseguró que él estaba en crisis con la China Suárez. La animadora de SQP (América TV), siempre filosa, no tardó en responder y salió con todo contra el delantero.

El conflicto surgió cuando el futbolista editó una imagen de Yanina con inteligencia artificial, la mostró vestida de payaso y escribió: “Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”. La frase fue interpretada como una respuesta directa a los comentarios de la periodista sobre una supuesta crisis en la relación entre el jugador y la actriz, algo que una horas antes ambos desmintieron compartiendo un video juntos.

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El furioso mensaje de Mauro Icardi contra Yanina Latorre (Instagram)

La “exangelita”, fiel a su estilo, reaccionó con todos desde sus redes. “Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mía, editarlas y subirlas”, lanzó en un primer mensaje. Luego, subió el tono: “Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia”. Poco después, reforzó su postura con otra publicación: “Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro”.

No fue todo. Yanina siguió y prometió continuar la pelea desde su programa. “Fuiste muy cornudo. Y ojo con la China nunca se sabe”, se despachó ella, volviendo a poner el foco en la inestabilidad del vínculo. “¿Encima sos tan nabo q usas a tu hija Isabella para grabar esto? Me das lástima. Vivís pendiente de mí. Me estás contestando. Te pica cuando cuento verdades", se despachó, en alusión al video que la pareja compartió para desmentir que estaban separados.

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Yanina Latorre le dedicó una catarata de mensajes contra Mauro Icardi

La disputa pública comenzó luego de que Latorre revelara que la actriz habría sorprendido a Icardi intentando conseguir el contacto de Ekaterina Ojeda, una joven vinculada por rumores recientes al futbolista. Esta situación habría generado un conflicto en la pareja, lo que fue desmentido rápidamente por los protagonistas con un video conjunto en redes sociales.

En medio del escándalo mediático, surgieron nuevas versiones sobre el entorno familiar de Icardi. Según Latorre, las hijas que el delantero tuvo con Wanda Nara habrían manifestado curiosidad por conocer a Ekaterina Ojeda, motivadas por la popularidad de la joven en TikTok. La panelista compartió el dato en vivo durante el programa Sálvese Quien Pueda, sorprendiendo tanto al estudio como a la propia Ojeda, quien participaba en una videollamada.

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"El payaso sos vos, Mauro. Fuiste muy cornudo y ojo que con la China nunca se sabe", se despachó la conductora de SQP

La controversia se alimentó con el testimonio de Ojeda, quien confirmó en televisión que alguien le facilitó el número de Icardi y que el futbolista intentó contactarla tras el episodio en Tequila, un boliche de la Costanera. Ojeda contó que él incluso la habría tomado de la cintura durante aquella noche.

Lo que sucedió entre Mauro Icardi y Yanina Latorre fue una escalada de mensajes cruzados en redes sociales, motivada por las acusaciones de la periodista sobre la vida personal del jugador y la reacción pública de él con un posteo ofensivo.

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Mauro Icardi versus Yanina Latorre: la respuesta de la conductora

El motivo inicial de la disputa se remonta a la información difundida por Latorre, quien aseguró que la China Suárez habría descubierto conversaciones de su pareja con otra mujer. A raíz de esto, se habló de una posible separación, aunque ambos protagonistas intentaron desmentirlo compartiendo imágenes juntos.

En el programa Sálvese Quien Pueda, Latorre enfatizó que las hijas de Icardi mostraron interés por Ekaterina Ojeda debido a su fama en redes. La propia Ojeda confirmó que el entorno del futbolista intentó contactarla, lo que sumó tensión a una situación ya mediatizada.

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"¿Usás a tu hija Isabella para grabar esto? Me das lástima", arremetió Yanina

Las declaraciones de Latorre y la respuesta de Icardi mantuvieron el tema vigente en los medios. El cruce de mensajes, los rumores de infidelidad y la exposición de la vida privada de los involucrados siguen generando repercusiones y alimentando el interés del público, sin que por ahora se vislumbre un cierre definitivo al conflicto.