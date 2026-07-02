Honduras: Consejero interino del CNE, anuncia propuestas de reformas técnicas para mejorar operatividad

Eduardo Fuentes anunció que impulsará reformas técnicas para fortalecer la operatividad del CNE. El consejero interino afirmó que el organismo electoral debe ser más eficiente en la gestión de los comicios. (FOTO:La Prensa)

El consejero interino del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, anunció este jueves que impulsará una serie de reformas técnicas orientadas a fortalecer la operatividad del organismo electoral, con el objetivo de mejorar la gestión de los procesos democráticos, especialmente en años de elecciones.

Durante declaraciones ofrecidas a periodistas, Fuentes manifestó que una de las prioridades de su gestión será promover cambios que permitan hacer más eficiente el funcionamiento del ente electoral. “Desde el CNE vamos a impulsar reformas técnicas para mejorar la operatividad del organismo electoral y ser más eficiente la gestión del proceso electoral”, afirmó el funcionario.

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El consejero explicó que el CNE pondrá a disposición de la comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional una serie de insumos técnicos que servirán como base para identificar las áreas que requieren modificaciones. Según indicó, el propósito es que el Legislativo cuente con una visión más clara sobre los aspectos técnicos, logísticos y operativos que deben fortalecerse antes de futuros procesos electorales.

Uno de los puntos que Fuentes consideró prioritarios es la aprobación oportuna del presupuesto electoral especial. Señaló que la práctica de autorizar estos recursos a última hora afecta directamente la planificación y ejecución de las actividades del organismo electoral, generando retrasos que pueden comprometer la eficiencia del proceso.

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Eduardo Fuentes anunció que impulsará reformas técnicas para fortalecer la operatividad del CNE. El consejero interino afirmó que el organismo electoral debe ser más eficiente en la gestión de los comicios. (Foto: Congreso Nacional)

Asimismo, subrayó la necesidad de que el pleno de consejeros del CNE permanezca siempre integrado y en funciones durante el período electoral, con el fin de garantizar la toma de decisiones sin interrupciones. A su juicio, la estabilidad institucional resulta indispensable para responder con agilidad a los desafíos que surgen durante la organización de las elecciones.

Otro de los aspectos mencionados por el consejero fue la integración de las mesas encargadas del escrutinio especial de las actas. Indicó que es necesario revisar este procedimiento para evitar que la ausencia de representantes de alguno de los sectores provoque la paralización del conteo o retrase la validación de los resultados.

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En relación con la tecnología utilizada en las elecciones, Fuentes señaló que existen alternativas para fortalecer el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) mediante reformas que permitan optimizar su funcionamiento y brindar mayor eficiencia durante la divulgación de los resultados preliminares.

No obstante, aclaró que otros temas vinculados al sistema electoral, como la implementación de una segunda vuelta presidencial, la elección de diputados por distrito o la separación de las elecciones presidenciales de los demás niveles electivos, corresponden a decisiones de carácter político que deberán ser discutidas y aprobadas por los actores competentes.

La integración permanente del pleno de consejeros fue señalada como una prioridad institucional. El CNE busca evitar retrasos en el escrutinio especial por ausencia de representantes en las mesas. El sistema TREP podría fortalecerse mediante reformas técnicas, según el consejero interino. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

Fuentes sostuvo que las reformas técnicas permitirían al organismo electoral contar con mejores herramientas para responder a los retos que representa la organización de un proceso electoral de gran magnitud.

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Consideró que una planificación más eficiente y una mayor coordinación institucional contribuirían a reducir inconvenientes logísticos que históricamente han generado cuestionamientos durante las jornadas de votación y el escrutinio.

El consejero interino enfatizó además que cualquier modificación orientada a fortalecer la capacidad operativa del CNEdebe realizarse con suficiente anticipación al próximo proceso electoral, de manera que las nuevas disposiciones puedan implementarse, evaluarse y ajustarse antes de que inicie el calendario oficial de elecciones.

]En ese sentido, reiteró la importancia de que exista voluntad entre las distintas instituciones involucradas para impulsar los cambios necesarios.

Finalmente, señaló que el fortalecimiento del sistema electoral requiere no solo de reformas legales, sino también de una administración eficiente de los recursos, una adecuada planificación técnica y la colaboración entre los diferentes actores políticos e institucionales.

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A su criterio, estos elementos serán fundamentales para garantizar procesos electorales más ágiles, transparentes y confiables para la ciudadanía hondureña.