La docencia, la carrera más elegida por los universitarios dominicanos

La educación fue la carrera más elegida en la República Dominicana en 2025, con el 21.1% de los 528.627 estudiantes matriculados en el nivel superior. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

La carrera de educación se ha consolidado como la opción preferida en el sistema de educación superior de la República Dominicana, de acuerdo con los datos más recientes del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), retomado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

Según estas cifras, en 2025 se registraron 528,627 estudiantes matriculados en instituciones de nivel superior, y el 21.1% de ellos eligió la disciplina educativa, porcentaje que la sitúa por encima de todas las demás carreras universitarias.

Dicha preferencia por la docencia responde a una combinación de factores económicos y laborales. El Ministerio de Educación se posiciona como el principal empleador del sector, absorbiendo al 75% de quienes ejercen en el ámbito de la enseñanza.

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Los salarios de los profesionales de la educación se ubican entre los más altos del sector público y cuentan con la menor carga horaria semanal”, de acuerdo con estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, citado por CREES.

La influencia del sindicato de maestros, cuyos esfuerzos han derivado en beneficios adicionales para sus afiliados, fortaleciendo el atractivo de la carrera docente.

En palabras del CREES, “la fortaleza gremial del sector educativo se traduce en condiciones laborales ventajosas, lo que incentiva la matrícula en estos programas”.

El análisis señaló que los profesionales de educación se ubicaron entre los mejor remunerados del sector público y con la menor carga horaria semanal. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

Otras carreras con demanda en el sistema universitario

En la segunda posición del listado de carreras más estudiadas se encuentra psicología, con un 11.5% de los inscritos en el sistema universitario. Le sigue medicina, que agrupa al 8.8% de los universitarios.

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El gremio médico desempeña un papel relevante en la negociación de condiciones para sus miembros, sobre todo en el sector público. De acuerdo con el informe, “la medicina figura en el cuarto lugar en ingresos por hora dentro de las profesiones universitarias”, lo que explica el interés sostenido en esta disciplina.

La transformación tecnológica también tiene un reflejo en las tendencias académicas. El área de desarrollo y análisis de software y aplicaciones representa el 8.7% de la matrícula de educación superior, impulsada por la expansión de la inteligencia artificial y la demanda de profesionales en tecnologías de la información.

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Según el análisis del CREES, “la dinámica del mercado laboral y la rápida evolución tecnológica han contribuido a que más jóvenes opten por carreras vinculadas al desarrollo de software”.

Desarrollo y análisis de software y aplicaciones concentró el 8,7% de la matrícula por la expansión de la inteligencia artificial y la demanda en tecnologías de la información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la carrera de gestión y administración ocupa el siguiente lugar en la lista, con el 8.0% de los estudiantes, resultado de su versatilidad y las amplias posibilidades de inserción en el mercado laboral.

El resto de la matrícula universitaria se distribuye en otras áreas de interés. Derecho representa el 6.7% y contabilidad el 5.6%. Las profesiones ligadas al sector sanitario, como enfermería y partería, agrupan al 4.3% de los estudiantes, mientras que mercadotecnia y publicidad suman un 3.7%.

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Las ingenierías, específicamente las ramas de mecánica y metalistería, logran posicionarse con el 3.0% de la matrícula total.

La presencia de sindicatos fuertes en los sectores de educación y salud, junto con políticas públicas orientadas al fortalecimiento de estas ramas, ha sido determinante para el crecimiento de estas carreras en Dominicana.