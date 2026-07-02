República Dominicana

La docencia, la carrera más elegida por los universitarios dominicanos

Más de medio millón de estudiantes se inscriben en carreras superiores en el país, con el área docente al frente como preferencia, según estadísticas oficiales

Guardar
Google icon
La educación fue la carrera más elegida en la República Dominicana en 2025, con el 21.1% de los 528.627 estudiantes matriculados en el nivel superior. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)
La educación fue la carrera más elegida en la República Dominicana en 2025, con el 21.1% de los 528.627 estudiantes matriculados en el nivel superior. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

La carrera de educación se ha consolidado como la opción preferida en el sistema de educación superior de la República Dominicana, de acuerdo con los datos más recientes del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), retomado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

Según estas cifras, en 2025 se registraron 528,627 estudiantes matriculados en instituciones de nivel superior, y el 21.1% de ellos eligió la disciplina educativa, porcentaje que la sitúa por encima de todas las demás carreras universitarias.

Dicha preferencia por la docencia responde a una combinación de factores económicos y laborales. El Ministerio de Educación se posiciona como el principal empleador del sector, absorbiendo al 75% de quienes ejercen en el ámbito de la enseñanza.

PUBLICIDAD

Los salarios de los profesionales de la educación se ubican entre los más altos del sector público y cuentan con la menor carga horaria semanal”, de acuerdo con estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, citado por CREES.

La influencia del sindicato de maestros, cuyos esfuerzos han derivado en beneficios adicionales para sus afiliados, fortaleciendo el atractivo de la carrera docente.

En palabras del CREES, “la fortaleza gremial del sector educativo se traduce en condiciones laborales ventajosas, lo que incentiva la matrícula en estos programas”.

El análisis señaló que los profesionales de educación se ubicaron entre los mejor remunerados del sector público y con la menor carga horaria semanal. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)
El análisis señaló que los profesionales de educación se ubicaron entre los mejor remunerados del sector público y con la menor carga horaria semanal. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

Otras carreras con demanda en el sistema universitario

En la segunda posición del listado de carreras más estudiadas se encuentra psicología, con un 11.5% de los inscritos en el sistema universitario. Le sigue medicina, que agrupa al 8.8% de los universitarios.

PUBLICIDAD

El gremio médico desempeña un papel relevante en la negociación de condiciones para sus miembros, sobre todo en el sector público. De acuerdo con el informe, “la medicina figura en el cuarto lugar en ingresos por hora dentro de las profesiones universitarias”, lo que explica el interés sostenido en esta disciplina.

La transformación tecnológica también tiene un reflejo en las tendencias académicas. El área de desarrollo y análisis de software y aplicaciones representa el 8.7% de la matrícula de educación superior, impulsada por la expansión de la inteligencia artificial y la demanda de profesionales en tecnologías de la información.

Según el análisis del CREES, “la dinámica del mercado laboral y la rápida evolución tecnológica han contribuido a que más jóvenes opten por carreras vinculadas al desarrollo de software”.

Desarrollo y análisis de software y aplicaciones concentró el 8,7% de la matrícula por la expansión de la inteligencia artificial y la demanda en tecnologías de la información. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Desarrollo y análisis de software y aplicaciones concentró el 8,7% de la matrícula por la expansión de la inteligencia artificial y la demanda en tecnologías de la información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la carrera de gestión y administración ocupa el siguiente lugar en la lista, con el 8.0% de los estudiantes, resultado de su versatilidad y las amplias posibilidades de inserción en el mercado laboral.

El resto de la matrícula universitaria se distribuye en otras áreas de interés. Derecho representa el 6.7% y contabilidad el 5.6%. Las profesiones ligadas al sector sanitario, como enfermería y partería, agrupan al 4.3% de los estudiantes, mientras que mercadotecnia y publicidad suman un 3.7%.

Las ingenierías, específicamente las ramas de mecánica y metalistería, logran posicionarse con el 3.0% de la matrícula total.

La presencia de sindicatos fuertes en los sectores de educación y salud, junto con políticas públicas orientadas al fortalecimiento de estas ramas, ha sido determinante para el crecimiento de estas carreras en Dominicana.

Temas Relacionados

Educación superiorRepública DominicanaSindicalismoSoftwareMinisterio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El régimen de Nicaragua expulsó a las últimas familias de Residencial El Carmen y cerró un perímetro de exclusión en Managua

La medida cerró un operativo iniciado en febrero de 2025, con la salida forzada de unas 30 familias, sin compensación ni reubicación, para reforzar el cerco de seguridad alrededor de su vivienda

El régimen de Nicaragua expulsó a las últimas familias de Residencial El Carmen y cerró un perímetro de exclusión en Managua

Alerta en el Caribe Sur de Costa Rica: advierten por presencia de fragata portuguesa en el Parque Nacional Cahuita

El Ministerio de Ambiente y Energía emite recomendaciones para turistas y locales ante la aparición de la peligrosa especie marina en la costa del país centroamericano

Alerta en el Caribe Sur de Costa Rica: advierten por presencia de fragata portuguesa en el Parque Nacional Cahuita

Dos personas asesinadas en Honduras por presunto robo de ganado

Las víctimas fueron encontradas con heridas de arma de fuego en una zona rural del municipio. Las autoridades analizan si el hecho está relacionado con el robo de ganado

Dos personas asesinadas en Honduras por presunto robo de ganado

República Dominicana bajo alerta por calor extremo en julio, ¿Qué días serán los de mayor riesgo?

Un registro inusual en Sabaneta y un pronóstico para el Caribe se cruzan con humedad y polvo del Sahara, mientras las autoridades activan medidas preventivas por un escenario que podría tensarse

República Dominicana bajo alerta por calor extremo en julio, ¿Qué días serán los de mayor riesgo?

El Gobierno de Guatemala releva al ministro de Energía y Minas tras 30 meses de gestión

El viceministro de Minería e Hidrocarburos, Erwin Rolando Barrios Torres, quedó a cargo del despacho tras una gestión de casi 30 meses, marcada por licitaciones eléctricas y el cierre petrolero en Laguna del Tigre

El Gobierno de Guatemala releva al ministro de Energía y Minas tras 30 meses de gestión

TECNO

Estos son los celulares de Samsung que se actualizan a One UI 9 y Android 17

Estos son los celulares de Samsung que se actualizan a One UI 9 y Android 17

Esta nueva batería se alimenta por humedad y es capaz de autodestruirse ante amenazas de seguridad

Servidores privados de Minecraft son catálogos como “poco seguros”: qué riesgos corren tus hijos

Robots humanoides: qué pueden hacer, cuáles son sus límites y cómo cambiarán el trabajo

Cómo escuchar los audiolibros de Harry Potter en Spotify: estas son las condiciones que debes cumplir

ENTRETENIMIENTO

Sam Claflin aseguró que experimenta “una forma de dismorfia corporal”: “Es una lucha real y diaria”

Sam Claflin aseguró que experimenta “una forma de dismorfia corporal”: “Es una lucha real y diaria”

De Buscando a Nemo a Intensamente: las 10 mejores películas de Pixar, según Empire

Metallica dona 100 mil dólares para ayudar a víctimas de los sismos en Venezuela

Más de 100 policías serán desplegados en el Madison Square Garden por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Liam Gallagher hace comentario sobre la histórica presentación de Juan Gabriel en Bellas Artes rumbo al partido de Inglaterra vs México

MUNDO

Estados Unidos e Irán se enfrentaron en el Consejo de Seguridad por los ataques en el Golfo: “La paciencia de Trump no es ilimitada”

Estados Unidos e Irán se enfrentaron en el Consejo de Seguridad por los ataques en el Golfo: “La paciencia de Trump no es ilimitada”

Un ataque en Damasco dejó nueve muertos y 22 heridos

Dos muertos y siete heridos tras un nuevo ataque de Israel en el sur de Gaza

Luego de que la OMS declarara la emergencia internacional, el brote de ébola en el Congo y Uganda ya supera las 400 muertes

India y Japón firman acuerdos en defensa, inteligencia artificial y energía para reducir su dependencia de China