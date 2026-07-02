Lázaro Báez insiste ante la Cámara de Casación con su pedido de arresto domiciliario

Lázaro Báez insiste en Casación con su pedido de arresto domiciliario

La defensa de Lázaro Báez presentó un recurso de casación contra la decisión del Tribunal Oral Federal 4 que mantuvo el rechazo a su pedido de prisión domiciliaria. Los abogados del empresario insisten con el argumento de que el Servicio Penitenciario no cumple intramuros con las atenciones necesarias que requiere su estado de salud.

Según la interpretación de los doctores Yanina y Lucas Nicoletti, la discusión no debería centrarse en si existían recursos médicos para enfrentar una descompensación aguda, sino si en la cárcel de Ezeiza están asegurados los controles y tratamiento que necesita.

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Esta es la cuarta vez que Lázaro Báez recurre a Casación desde que regresó el año pasado para cumplir la condena unificada de 15 años por las causas Vialidad y Ruta del Dinero. En la ocasión anterior, los camaristas resolvieron por mayoría que el tribunal oral debía revisar el criterio que se había aplicado hasta ese momento acerca de los pedidos de morigeración de la prisión.

Luego, el juez de ejecución Néstor Costabel resolvió que las autoridades del Complejo Penitenciario Federal deberán continuar manteniendo actualizado el cuadro general de salud del exempresario, a través de un informe médico semanal.

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Además, dispuso que se arbitren los medios necesarios tendientes al traslado de Báez a los turnos extramuros que fueran programados, acompañando su historia clínica completa y las pertinentes actuaciones médicas según la especialidad.

Por su parte, el fiscal Abel Córdoba había dicho que las afecciones que tiene el ex titular de Austral Construcciones se han ido tratando con seguimiento judicial.

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Vista aérea del la cárcel de Ezeiza

La defensa

Para los abogados de Lázaro Báez la decisión del TOF 4 no examinó “si, a la luz de esas circunstancias y conforme las condiciones expresamente fijadas por el Cuerpo Médico Forense, el Servicio Penitenciario Federal continuaba conservando capacidad efectiva para garantizar el seguimiento clínico requerido por el estado de salud de nuestro asistido”.

Señalaron que “la resolución sostiene que esta defensa no logró demostrar que las patologías de Lázaro Báez presentaran signos de descompensación”. En este sentido, respondieron que “la garantía del derecho a la salud durante la ejecución de la pena no se satisface únicamente mediante la atención del interno una vez exteriorizado un deterioro verificable, sino que comprende asegurar controles oportunos, continuidad asistencial, seguimiento adecuado y capacidad efectiva para sostener de manera preventiva las necesidades derivadas de patologías crónicas o potencialmente evolutivas”.

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Agregaron que “al momento de resolver permanecían pendientes estudios especializados cuya finalidad era precisamente determinar la evolución de determinadas patologías y definir conducta médica ulterior”.

Asimismo, afirmaron que tras las indicaciones del tribunal de ejecución, desde el Servicio Penitenciario comenzaron a tramitar los turnos para las especialidades médicas requeridas, que fueron programados para fines de agosto, mientras queda pendiente la realización de una videocolonoscopia.

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En la documentación que figura en el expediente se describe que Lázaro Báez padece hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, asma bronquial, sobrepeso, hemorroides, y en noviembre de 2025 le extirparon un pólipo colónico.

Por otro lado, la defensa dijo que los gastroenterólogos que lo revisaron en las últimas semanas por videollamada y en el Hospital Udaondo ordenaron que se realice una videocolonoscopia para evaluar la evolución postquirúrgica.

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