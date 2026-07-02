El encuentro de Thelma Fardin y Nico Riera con Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardoso: “Hermosa cena rosarina” (Instagram)

Thelma Fardin y Nicolás Riera compartieron una cena con Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en la ciudad de Rosario. La reunión quedó registrada en una fotografía que compartió el actor en a que aparece junto a su pareja, y el matrimonio del futbolista con su esposa.

“Hermosa cena rosarina”, escribió Tacho, acompañado por las menciones a las cuentas de Instagram de los cuatro presentes. En la imagen, todos posaron sonrientes y abrazados, en un entorno moderno y luminoso que sugiere un ambiente distendido y de camaradería. Aunque no compartieron más detalles sobre el encuentro, la buena onda entre ambas pareja quedó plasmada en una foto en donde se los ve abrazados y disfrutando de un buen momento.

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Este Mundial 2026 es un evento muy especial para Ángel Di María, quien se desempeña en el Club Atlético Rosario Central y no forma parte de la Selección Argentina, tras haber puesto fin a su ciclo con el seleccionado nacional luego de coronarse campeón en la Copa América 2024. El futbolista rosarino se encuentra enfocado en su carrera a nivel de clubes, mientras tanto, la Selección Argentina se prepara para enfrentar este viernes a Cabo Verde en los octavos de finall.

Nico Riera compartió en sus redes del encuentro que tuvo junto a Thelma Fardin con Ángel Di María (Instagram)

Este es un año de consolidación para la pareja. En febrero de este año Thelma Fardin vivió una jornada de gran emoción al recorrer los avances de la casa que construye junto a Nico Riera en Chapadmalal. A través de un video publicado en sus redes sociales, la actriz se mostró visiblemente conmovida hasta las lágrimas al observar el progreso de la obra que comparte con su pareja. “Una de yo emocionada porque la casa es cada vez más realidad”, escribió, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Rodeada de los obreros, celebró la presencia de puertas en la vivienda al exclamar: “Que tienen puertas... Tiene puertitas la casa”, evidenciando el entusiasmo que ambos sienten por el proyecto.

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Este avance llegó tras un episodio ocurrido dos semanas antes, cuando la actriz protagonizó un blooper al pisar cemento fresco durante una visita a la obra. Entre risas, la actriz relató: “Cómo hacer cagadas en la visita de la obra”, y agregó con humor: “No vi que estaba húmedo… me van a matar”. El incidente generó risas tanto entre los trabajadores como en la propia actriz, quien se encargó de limpiar su zapatilla y asumir el error con naturalidad.

La pareja denominó a la iniciativa “Proyecto Chapa” y ha compartido públicamente cada etapa del proceso, mostrando su involucramiento en todos los detalles, desde la colocación de la platea hasta la instalación de las primeras puertas. El entusiasmo y la autenticidad con los que viven esta etapa se reflejan en sus publicaciones, donde describen la construcción de su hogar propio junto al mar y el bosque como un sueño que poco a poco se convierte en realidad.

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La actriz se conmovió por los avances en el hogar que está haciendo junto al actor en Chapadmalal (Video: Instagram)

Nico Riera destacó que la vivienda, situada a pocos kilómetros de Mar del Plata, contará con varias habitaciones y un entorno natural privilegiado, y que la construcción en seco acelera los tiempos de obra. El actor explicó: “Le estamos poniendo tanto cariño”, y consideró la posibilidad de usar la casa como residencia principal o para pasar temporadas y aprovechar el verano.

La pareja anunció la decisión de concretar el proyecto en diciembre del año pasado, a través de un video en redes sociales cargado de humor y complicidad. Relataron que la idea surgió durante una estadía temporal en Mar del Plata, cuando decidieron buscar una casa en Chapadmalal.

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En el mensaje que acompañó el video, la pareja enfatizó el valor simbólico de la obra: “Venimos construyendo una relinda entre nosotros, y ahora eso que construimos lo vamos a plasmar en una casa en el mar. Les vamos a mostrar todo el proceso”. El proyecto representa para ambos no solo la realización de un deseo personal, sino también un proceso de convivencia, consenso y disfrute compartido.